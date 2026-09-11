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« Il est contrarié et j’aime ça ! » - Ruben Amorim confirme le retour de Christian Pulisic pour l’AC Milan contre la Lazio
Amorim salue la frustration de Pulisic
Amorim a révélé que Pulisic est frustré par son manque de temps de jeu à l’AC Milan, un sentiment que l’entraîneur principal juge encourageant. L’ailier américain a connu un début de saison 2026-27 de Serie A difficile, sans disputer la moindre minute lors des trois premières rencontres après avoir seulement repris l’entraînement le mois dernier à la suite d’une micro-fracture et d’une contusion osseuse à la jambe droite subies pendant la Coupe du monde.
S’exprimant avant le déplacement à Rome, Amorim a évoqué directement la situation de l’ailier, confirmant que l’attente pour le retour de « Captain America » touche presque à sa fin. « Je pense que vous allez voir Pulisic », a déclaré Amorim aux journalistes lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi. « Je ne sais pas s’il va débuter ou entrer en jeu en sortant du banc. Je pense qu’il va jouer au moins quelques minutes maintenant et j’aime Pulisic. Je l’aime vraiment comme joueur. Il est contrarié parce qu’il a eu zéro minute jusqu’à présent, et j’aime ça chez mes joueurs. »
- AFP
Le duel avec la révélation Alphadjo Cisse
Si le pedigree de Pulisic ne fait aucun doute, il revient dans une équipe où la concurrence interne a atteint son paroxysme. En son absence, Alphadjo Cisse, international italien chez les jeunes de 19 ans, a saisi sa chance sur le flanc gauche. Cisse est devenu la révélation du début de mandat d'Amorim, inscrivant deux buts impressionnants et affichant ce dribble direct et sûr de lui qui a rapidement fait de lui l'un des chouchous du public à San Siro.
L'entraîneur de Milan s'est montré fidèle à lui-même, avec une franchise caractéristique, lorsqu'il a été interrogé sur la manière dont il compte gérer les deux ailiers en concurrence pour le même poste dans le onze de départ. « Je ne sortirai pas quelqu'un qui joue bien juste pour aligner un joueur, a affirmé Amorim avec fermeté. C'est ma façon de gérer le groupe, et je mourrai avec ces principes. »
Une joueuse clé en club comme en sélection
Pulisic a rejoint l’AC Milan à l’été 2023 avec un contrat de quatre ans. Depuis son arrivée, l’ailier de l’USMNT a disputé 134 matches toutes compétitions confondues avec les Rossoneri, inscrivant 42 buts et délivrant 27 passes décisives, tout en aidant le club à remporter la Supercoupe d’Italie lors de la saison 2024-2025.
L’attaquant américain a représenté les États-Unis à la Coupe du monde l’été dernier, ne manquant que le match de phase de groupes contre l’Australie en raison d’une blessure. Il a pris part à quatre rencontres, signant une passe décisive avant l’élimination de l’USMNT en huitièmes de finale face à la Belgique.
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Le bon début de saison de Milan en Serie A
Milan aborde le choc du week-end en grande forme, après avoir traversé les premières semaines de la saison sans la moindre défaite. Avec deux victoires et un match nul lors de ses trois premières rencontres, le club lombard occupe actuellement la cinquième place du classement de Serie A.
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