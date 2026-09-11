« Il est contrarié et j’aime ça ! » - Ruben Amorim confirme le retour de Christian Pulisic pour l’AC Milan contre la Lazio

Amorim a révélé que Pulisic est frustré par son manque de temps de jeu à l’AC Milan, un sentiment que l’entraîneur principal juge encourageant. L’ailier américain a connu un début de saison 2026-27 de Serie A difficile, sans disputer la moindre minute lors des trois premières rencontres après avoir seulement repris l’entraînement le mois dernier à la suite d’une micro-fracture et d’une contusion osseuse à la jambe droite subies pendant la Coupe du monde.

S’exprimant avant le déplacement à Rome, Amorim a évoqué directement la situation de l’ailier, confirmant que l’attente pour le retour de « Captain America » touche presque à sa fin. « Je pense que vous allez voir Pulisic », a déclaré Amorim aux journalistes lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi. « Je ne sais pas s’il va débuter ou entrer en jeu en sortant du banc. Je pense qu’il va jouer au moins quelques minutes maintenant et j’aime Pulisic. Je l’aime vraiment comme joueur. Il est contrarié parce qu’il a eu zéro minute jusqu’à présent, et j’aime ça chez mes joueurs. »