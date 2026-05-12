« Il est complètement anéanti » : une nouvelle amère concernant la Coupe du monde pour une star de la Bundesliga

Selon Fotbollskanalen, Hugo Larsson a appris par téléphone qu’il ne figurerait pas dans la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde. « Il a toujours fait partie du groupe, mais il ne sera finalement pas de la partie », indique le média suédois, citant un proche du dossier.

Présent lors des derniers rassemblements de la sélection suédoise, il n’avait toutefois pas joué une minute des barrages face à l’Ukraine et la Pologne en mars.

Son dernier match remonte à la défaite 0-2 contre le Kosovo en septembre 2025, lors des qualifications pour la Coupe du monde. Depuis, le joueur de 21 ans a manqué plusieurs rassemblements en raison d’une blessure musculaire.