« Il est complètement anéanti » : une nouvelle amère concernant la Coupe du monde pour une star de la Bundesliga

Comme l’a annoncé mardi le sélectionneur national Graham Potter, le joueur de la SGE, âgé de 21 ans, ne figurera pas parmi les 26 joueurs qui représenteront les Scandinaves cet été lors du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
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Selon Fotbollskanalen, Hugo Larsson a appris par téléphone qu’il ne figurerait pas dans la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde. « Il a toujours fait partie du groupe, mais il ne sera finalement pas de la partie », indique le média suédois, citant un proche du dossier.
Présent lors des derniers rassemblements de la sélection suédoise, il n’avait toutefois pas joué une minute des barrages face à l’Ukraine et la Pologne en mars.
Son dernier match remonte à la défaite 0-2 contre le Kosovo en septembre 2025, lors des qualifications pour la Coupe du monde. Depuis, le joueur de 21 ans a manqué plusieurs rassemblements en raison d’une blessure musculaire.
Larsson déçoit à l’Eintracht Francfort
Sous le maillot de l’Eintracht Francfort, Jesper Lindströms vit une saison moins éclatante que la précédente. Titulaire indiscutable sous les ordres d’Albert Riera puis de son prédécesseur Dino Toppmöller, le milieu offensif suédois n’a pas réussi à confirmer son excellent exercice 2022-2023.
Au terme de 34 matchs officiels, il ne totalise que deux buts et trois passes décisives. En sélection nationale, son bilan est tout aussi famélique : aucune participation à un but en douze sélections.
La sélection suédoise pour la Coupe du monde : Kulusevski en fait partie, mais il ne sera pas de l’aventure.
Outre Larsson, on note également les absences de Dejan Kulusevski, de Tottenham Hotspur, qui a manqué toute la saison en raison d’une opération au genou, ainsi que de Roony Bardghji, du FC Barcelone.