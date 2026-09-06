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« Il est comme un cheval frison » : Luciano Spalletti s’enflamme pour le prêté de Newcastle Nick Woltemade, au « physique statuaire », mais avertit que l’attaquant doit s’adapter à son nouveau rôle à la Juventus
La comparaison avec le cheval frison
Dans une évaluation imagée des qualités physiques et mentales de Woltemade, Spalletti a établi une comparaison singulière avec une race de cheval bien précise. L’entraîneur chevronné, connu pour ses descriptions atypiques, semble penser que l’attaquant possède un rare mélange de puissance et de douceur.
« Quel type de cheval est-il ? J’ai un frison, il me semble très similaire. Il est majestueux, il inspire un peu de crainte d’un point de vue physique, puis il est très doux et se laisse caresser et monter. Il devient aussi très bon dans ses relations avec ses coéquipiers. Il est bon pour tenir le choc physiquement, et depuis que je l’ai rencontré, il sourit constamment. Il est tellement heureux d’être ici, et c’est déjà quelque chose de très important », a déclaré Spalletti à Tuttosport.
- AFP
Adaptation tactique et rôle de renard des surfaces
Malgré les éloges appuyés sur sa personnalité, Spalletti n’a pas tardé à souligner que Woltemade devait faire évoluer son jeu pour répondre aux besoins spécifiques du système de la Juventus. En Premier League et durant son passage en Allemagne, Woltemade a souvent montré une préférence pour participer à la construction du jeu, un trait que Spalletti veut voir exploité de manière plus efficace dans la surface de réparation. Le technicien italien tient à ce que le joueur prêté devienne davantage un finisseur spécialisé qu’un meneur de jeu qui dézone.
Spalletti a reconnu qu’il était rare de trouver un joueur d’une telle taille qui soit aussi à l’aise ballon au pied dans les petits espaces, mais il a insisté sur le fait que l’objectif principal devait être l’efficacité dans le dernier tiers. « Avec Nick, vous pouvez jouer le ballon dans ses pieds, il sait jouer à l’horizontale et peut aussi être utilisé dans la verticalité parce qu’il a cette puissance physique et cette taille. D’habitude, il est difficile de trouver ces deux mondes chez un même joueur », a-t-il souligné.
« Le joueur de 2 mètres est peut-être un finisseur dans la surface, mais il est ensuite moins relationnel sur le terrain, alors que lui a les deux choses, et puis il a cette grande qualité d’être très joyeux et très festif aussi dans sa manière de se comporter sur le terrain. »
Trouver une place dans le onze de la Juventus
Le chemin vers une place de titulaire dans le onze de la Juventus n’est pas sans obstacles. Les premiers enseignements du début de saison laissent penser que Spalletti privilégie Randal Kolo Muani comme avant-centre principal. Cela a parfois poussé d’autres attaquants à évoluer dans des rôles plus reculés, comme lorsque Jonathan David a été aligné au poste de milieu offensif contre Parme avant son départ. La polyvalence de Woltemade signifie qu’il pourrait théoriquement combler ce vide créatif, surtout au vu de sa qualité technique.
« Je peux l’aider face à la pression qu’il va rencontrer dans ce club, même si nous partons avec un avantage parce qu’il a les mêmes couleurs que celles qu’il portait dans son équipe précédente (Newcastle). Je lui ai dit que nous attendions un joueur de ce niveau et de cette qualité », a déclaré Spalletti.
« Il apporte avec lui le contexte de la Premier League, où tout est plus physique, plus rapide et plus tranché dans les situations de jeu. Amener un peu de Premier League dans notre équipe élève notre niveau. Nous sommes heureux », a conclu Spa;letti.
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Changement de stratégie : de Zirkzee à Woltemade
La quête d’un nouveau point de fixation pour l’attaque de la Juventus a connu plusieurs rebondissements avant que le club ne finisse par se décider pour Woltemade. Dans un premier temps, le géant italien a été fortement associé à une arrivée de Joshua Zirkzee, et des informations suggèrent qu’il suivait de près la situation du Néerlandais à Manchester United. Cependant, à mesure que le mercato avançait, les exigences de Spalletti sont devenues plus spécifiques ; il souhaitait une présence traditionnelle dans la surface, et des inquiétudes existaient quant au fait que la tendance de Zirkzee à décrocher ne corresponde pas parfaitement au dispositif tactique envisagé.
« Il y a des dynamiques qu’il faut connaître, découvrir petit à petit, il y a la possibilité d’aller chercher des joueurs que la cellule de recrutement a sortis et observés. Nous ne sommes pas en mesure de payer ce que veulent d’autres clubs, donc le fait d’avoir bouclé l’effectif et d’avoir adapté et intégré Woltemade et Pape Sarr dans les derniers jours du mercato signifie que nous avons bien travaillé », a conclu Spalletti.
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