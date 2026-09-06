Malgré les éloges appuyés sur sa personnalité, Spalletti n’a pas tardé à souligner que Woltemade devait faire évoluer son jeu pour répondre aux besoins spécifiques du système de la Juventus. En Premier League et durant son passage en Allemagne, Woltemade a souvent montré une préférence pour participer à la construction du jeu, un trait que Spalletti veut voir exploité de manière plus efficace dans la surface de réparation. Le technicien italien tient à ce que le joueur prêté devienne davantage un finisseur spécialisé qu’un meneur de jeu qui dézone.

Spalletti a reconnu qu’il était rare de trouver un joueur d’une telle taille qui soit aussi à l’aise ballon au pied dans les petits espaces, mais il a insisté sur le fait que l’objectif principal devait être l’efficacité dans le dernier tiers. « Avec Nick, vous pouvez jouer le ballon dans ses pieds, il sait jouer à l’horizontale et peut aussi être utilisé dans la verticalité parce qu’il a cette puissance physique et cette taille. D’habitude, il est difficile de trouver ces deux mondes chez un même joueur », a-t-il souligné.

« Le joueur de 2 mètres est peut-être un finisseur dans la surface, mais il est ensuite moins relationnel sur le terrain, alors que lui a les deux choses, et puis il a cette grande qualité d’être très joyeux et très festif aussi dans sa manière de se comporter sur le terrain. »