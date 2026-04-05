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« Il est capable de tout faire » : Antoine Semenyo explique pourquoi Rayan Cherki l'a impressionné depuis son arrivée à Manchester City
Une véritable leçon de maître à l'Etihad
La marche de City vers un éventuel titre s’est poursuivie avec une victoire écrasante face à Liverpool à l’Etihad Stadium. Alors qu’Erling Haaland faisait la une des journaux grâce à son triplé, Semenyo n’a pas tardé à mettre Cherki sous les feux de la rampe. L’ancien Lyonnais n’a pas perdu de temps pour faire forte impression à Manchester, apportant cette étincelle créative qui a mis les visiteurs en déroute. La complicité entre les deux joueurs était évidente tout au long de ce quart de finale, notamment lorsque la passe déguisée de Cherki a permis à Semenyo de centrer pour le deuxième but de Haaland.
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Semenyo est impressionné par le talent de Cherki
À l'issue de cette prestation dominante, Semenyo n'a pas tari d'éloges à l'égard de son nouveau coéquipier. « C'est l'un des meilleurs au monde », a déclaré le Ghanéen. « Il est capable de tout faire avec le ballon, ce qui me facilite grandement la tâche. Je sais qu'il va descendre et qu'il va essayer de me trouver dans le dos de la défense ou de me servir le ballon dans les pieds, ce qui rend les choses beaucoup plus simples. »
Semenyo est revenu sur ses premières rencontres avec l’ancien Lyonnais lors des séances d’entraînement, où le talent technique de Cherki s’est immédiatement démarqué. « Je me souviens de mon premier jour à l’entraînement », a-t-il révélé. « Rien qu’en voyant certaines des techniques qu’il réalisait, je me suis dit : “Mais quel genre de joueur est-ce donc ?” C’est un joueur de haut niveau. Il est créatif avec le ballon et on adore ça. »
La réputation de franc-tireur
Malgré son talent indéniable, Cherki reste un personnage qui aime flirter avec les limites de la convention. Dans les dernières minutes de la victoire, il n'a pas pu s'empêcher de faire étalage de son répertoire de feintes et de figures – une habitude qui a déjà suscité la colère de l'entraîneur Pep Guardiola par le passé. Le Français a également réussi à faire parler de lui en échangeant son maillot avec celui d’Hugo Ekitike et en le portant bien avant le coup de sifflet final. Cherki s’est rapidement vu demander par le banc de City de retirer le maillot adverse, une petite ombre au tableau d’un après-midi par ailleurs parfait.
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En quête du triplé national
Le caractère convaincant de cette victoire sert d'avertissement à leurs rivaux : City trouve son rythme au moment idéal. Avec le triplé national clairement en ligne de mire, Semenyo estime que l'équipe est prête à affronter les semaines à forte pression qui s'annoncent. Alors que la saison entre dans sa phase décisive, l'état d'esprit dans le vestiaire a évolué : chaque match est désormais considéré comme un match à élimination directe. « C'est la partie la plus importante de la saison maintenant, donc nous voulons simplement gagner autant de matchs que possible. Chaque match est désormais une finale, nous devons donc continuer à nous battre et voir ce qui se passe », a conclu Semenyo.