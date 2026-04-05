« Il est capable de tout faire » : Antoine Semenyo explique pourquoi Rayan Cherki l'a impressionné depuis son arrivée à Manchester City

À l'issue de cette prestation dominante, Semenyo n'a pas tari d'éloges à l'égard de son nouveau coéquipier. « C'est l'un des meilleurs au monde », a déclaré le Ghanéen. « Il est capable de tout faire avec le ballon, ce qui me facilite grandement la tâche. Je sais qu'il va descendre et qu'il va essayer de me trouver dans le dos de la défense ou de me servir le ballon dans les pieds, ce qui rend les choses beaucoup plus simples. »

Semenyo est revenu sur ses premières rencontres avec l’ancien Lyonnais lors des séances d’entraînement, où le talent technique de Cherki s’est immédiatement démarqué. « Je me souviens de mon premier jour à l’entraînement », a-t-il révélé. « Rien qu’en voyant certaines des techniques qu’il réalisait, je me suis dit : “Mais quel genre de joueur est-ce donc ?” C’est un joueur de haut niveau. Il est créatif avec le ballon et on adore ça. »