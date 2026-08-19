Mourinho a encensé Mbappe après le retour de l’attaquant vedette à l’entraînement de pré-saison avec de l’avance la semaine dernière. L’international français a retrouvé le groupe à Valdebebas après sa pause estivale, désireux de commencer la préparation de la nouvelle saison.

L’entraîneur portugais a exprimé une immense satisfaction à l’idée d’avoir l’opportunité d’observer au quotidien cet attaquant de classe mondiale. Revenu au travail plus tôt que prévu, l’attaquant s’est immédiatement intégré aux entraînements de l’équipe première, donnant un ton positif à l’ensemble du groupe.