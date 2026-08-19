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« Il est à un niveau stratosphérique ! » - Jose Mourinho impressionné par le retour précoce de Kylian Mbappe au Real Madrid
Mourinho ravi du retour précoce de Mbappé
Mourinho a encensé Mbappe après le retour de l’attaquant vedette à l’entraînement de pré-saison avec de l’avance la semaine dernière. L’international français a retrouvé le groupe à Valdebebas après sa pause estivale, désireux de commencer la préparation de la nouvelle saison.
L’entraîneur portugais a exprimé une immense satisfaction à l’idée d’avoir l’opportunité d’observer au quotidien cet attaquant de classe mondiale. Revenu au travail plus tôt que prévu, l’attaquant s’est immédiatement intégré aux entraînements de l’équipe première, donnant un ton positif à l’ensemble du groupe.
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« Il est à un niveau stratosphérique »
S’exprimant dans un entretien avec l’émission espagnole El Chiringuito, Mourinho s’est montré très enthousiaste en décrivant l’extraordinaire qualité du joueur de 27 ans lors des séances d’entraînement.
« Mbappe est incroyable, a déclaré Mourinho. Il me fait parfois rire à l’entraînement, parce qu’il est trop fort. Il est à un niveau stratosphérique. »
Le technicien portugais a particulièrement tenu à saluer l’attitude professionnelle de Mbappe et sa volonté de raccourcir ses vacances d’après-saison, déclarant : « C’est cet engagement que je veux. Un gars qui aurait pu reprendre l’entraînement le 14 août et qui s’est présenté le 12. Cela m’en dit déjà beaucoup. »
Dans la continuité d’une saison prolifique en Liga
Le retour précoce de Mbappe à l'entraînement intervient après une campagne individuelle exceptionnelle avec Madrid lors de la saison 2025-2026. La star française s'est imposée comme le point de référence de l'attaque du club grâce à une série de performances décisives en Liga. Au cours de la saison de championnat, l'attaquant a disputé 31 matches et inscrit un impressionnant total de 25 buts.
- AFP
Real Madrid montre la voie
Avec le retour de Mbappe dans le groupe, Mourinho cherchera à s’appuyer sur l’engagement et la forme de l’attaquant afin de créer une dynamique à l’approche de la nouvelle saison. L’international français a également récemment marqué lors de la victoire 3-0 du Real Madrid contre Schalke en pré-saison. Désormais, le club se prépare à affronter l’Espanyol à l’extérieur pour son premier match de Liga de la nouvelle saison.
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