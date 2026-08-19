Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

« Il est à un niveau stratosphérique ! » - Jose Mourinho impressionné par le retour précoce de Kylian Mbappe au Real Madrid

Kylian Mbappé
J. Mourinho
Real Madrid
LaLiga

L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a exprimé sa joie après le retour de Kylian Mbappe à l’entraînement de pré-saison plus tôt que prévu. Le technicien portugais a salué le talent stratosphérique et le dévouement de l’attaquant français après que celui-ci a écourté ses vacances à la suite d’une campagne prolifique en Liga.

  • Mourinho ravi du retour précoce de Mbappé

    Mourinho a encensé Mbappe après le retour de l’attaquant vedette à l’entraînement de pré-saison avec de l’avance la semaine dernière. L’international français a retrouvé le groupe à Valdebebas après sa pause estivale, désireux de commencer la préparation de la nouvelle saison.

    L’entraîneur portugais a exprimé une immense satisfaction à l’idée d’avoir l’opportunité d’observer au quotidien cet attaquant de classe mondiale. Revenu au travail plus tôt que prévu, l’attaquant s’est immédiatement intégré aux entraînements de l’équipe première, donnant un ton positif à l’ensemble du groupe.

    • Publicité
  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    « Il est à un niveau stratosphérique »

    S’exprimant dans un entretien avec l’émission espagnole El Chiringuito, Mourinho s’est montré très enthousiaste en décrivant l’extraordinaire qualité du joueur de 27 ans lors des séances d’entraînement.

    « Mbappe est incroyable, a déclaré Mourinho. Il me fait parfois rire à l’entraînement, parce qu’il est trop fort. Il est à un niveau stratosphérique. »

    Le technicien portugais a particulièrement tenu à saluer l’attitude professionnelle de Mbappe et sa volonté de raccourcir ses vacances d’après-saison, déclarant : « C’est cet engagement que je veux. Un gars qui aurait pu reprendre l’entraînement le 14 août et qui s’est présenté le 12. Cela m’en dit déjà beaucoup. »

  • Dans la continuité d’une saison prolifique en Liga

    Le retour précoce de Mbappe à l'entraînement intervient après une campagne individuelle exceptionnelle avec Madrid lors de la saison 2025-2026. La star française s'est imposée comme le point de référence de l'attaque du club grâce à une série de performances décisives en Liga. Au cours de la saison de championnat, l'attaquant a disputé 31 matches et inscrit un impressionnant total de 25 buts.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Real Madrid montre la voie

    Avec le retour de Mbappe dans le groupe, Mourinho cherchera à s’appuyer sur l’engagement et la forme de l’attaquant afin de créer une dynamique à l’approche de la nouvelle saison. L’international français a également récemment marqué lors de la victoire 3-0 du Real Madrid contre Schalke en pré-saison. Désormais, le club se prépare à affronter l’Espanyol à l’extérieur pour son premier match de Liga de la nouvelle saison.

LaLiga
Espanyol Barcelone crest
Espanyol Barcelone
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA