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« Il est à nous maintenant ! » - l’entraîneur de l’Inter Miami, Kily Gonzalez, lance un avertissement aux fans de MLS après la retraite de Lionel Messi avec l’Argentine
La vie après l’Argentine pour Messi
L'entraîneur principal de l'Inter Miami, Gonzalez, admet que l'Argentine ressentira cruellement l'absence de Messi après la récente retraite internationale de l'attaquant. Le capitaine de 39 ans vient de faire des adieux émouvants à la sélection nationale après avoir mené l'équipe pour la dernière fois lors d'une victoire 3-0 contre le Bénin.
Si son parcours emblématique sous le célèbre maillot bleu et blanc est désormais terminé, Gonzalez veut que les supporters apprécient le temps qu'il reste à Messi sur les terrains. Le patron de Miami a souligné que les fans doivent simplement se concentrer sur le fait de profiter de son immense talent. Le match d'adieu de Messi a été un moment monumental dans son pays, mettant un terme à une légendaire carrière internationale. Il retourne désormais aux États-Unis pour se consacrer entièrement à ses engagements en club.
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L’entraîneur de l’Inter Miami exige de prendre du plaisir
Après avoir assisté aux adieux internationaux de Messi, Gonzalez a rendu un hommage appuyé à son joueur vedette. L'entraîneur a souligné que l'attaquant légendaire méritait pleinement cet hommage particulier.
« [Le match d'adieu] a été incroyablement intense », a déclaré Gonzalez, cité par ESPN. « Évidemment, j'étais très proche de lui, mais au final, ce moment lui appartenait, c'était son moment.
« Tout ce qui comptait, c'était qu'il en profite. Je lui ai simplement dit d'en profiter, de savourer tout l'amour, pas seulement de l'Argentine, mais du monde entier. Il va manquer dans ce maillot, bien sûr, mais aujourd'hui il est ici avec nous, et nous devons profiter du fait de l'avoir avec nous maintenant.
« Cela va lui manquer, du jour où il prendra sa retraite jusqu'au jour où il ne sera plus là. Je ne doute pas un instant que, pour lui, l'équipe nationale, c'était avant tout porter ce maillot. Ce qu'il a laissé et l'héritage qu'il y a créé lui manqueront toujours. Mais malheureusement, nous ne le verrons plus dans ce maillot, donc ceux d'entre nous qui sommes ici devons en profiter. Maintenant, il est à nous, donc je dois en profiter. »
Un héritage de compétition ultime
Gonzalez s'est empressé de souligner que la brillance durable de Messi découle de sa volonté inlassable et de son esprit de compétition. Même dans les dernières années de sa carrière, l'attaquant vétéran continue d'exiger l'excellence de ses coéquipiers.
« Leo est quelqu'un qui transmet un certain état d'esprit chaque jour ; il exige que ses coéquipiers, et nous tous, donnions 100 % à tous les niveaux », a ajouté Gonzalez. « C'est un compétiteur né. On le voit à chaque séance d'entraînement, et c'est incroyable. Il a 39 ans, et pourtant il est constamment à la recherche de nouveaux défis. C'est fantastique pour tout le monde, pas seulement pour ses coéquipiers, mais aussi pour le staff et le club.
« Il te pousse à être meilleur chaque jour. C'est pour cela qu'il est un tel exemple. Comme je l'ai déjà dit, il manquera en sélection nationale parce qu'il y a laissé un héritage, et il laisse aussi un héritage ici, le club a changé le jour où il est arrivé. Il nous pousse à progresser au quotidien et à être prêts dans tous les domaines. Et il est heureux, je le vois prendre du plaisir, et cela me rend très heureux aussi. »
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Retour aux affaires domestiques en championnat
Messi et ses coéquipiers doivent désormais se reconcentrer sur leur campagne nationale. L’Inter Miami affrontera D.C. United au Nu Stadium pour son premier match après la trêve internationale.
Le club occupe actuellement la troisième place du classement de la conférence Est avec 46 points en 27 matches. Malgré une récente victoire en Campeones Cup contre Cruz Azul, il reste sur une série de cinq matches sans victoire en saison régulière.
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