Après avoir assisté aux adieux internationaux de Messi, Gonzalez a rendu un hommage appuyé à son joueur vedette. L'entraîneur a souligné que l'attaquant légendaire méritait pleinement cet hommage particulier.

« [Le match d'adieu] a été incroyablement intense », a déclaré Gonzalez, cité par ESPN. « Évidemment, j'étais très proche de lui, mais au final, ce moment lui appartenait, c'était son moment.

« Tout ce qui comptait, c'était qu'il en profite. Je lui ai simplement dit d'en profiter, de savourer tout l'amour, pas seulement de l'Argentine, mais du monde entier. Il va manquer dans ce maillot, bien sûr, mais aujourd'hui il est ici avec nous, et nous devons profiter du fait de l'avoir avec nous maintenant.

« Cela va lui manquer, du jour où il prendra sa retraite jusqu'au jour où il ne sera plus là. Je ne doute pas un instant que, pour lui, l'équipe nationale, c'était avant tout porter ce maillot. Ce qu'il a laissé et l'héritage qu'il y a créé lui manqueront toujours. Mais malheureusement, nous ne le verrons plus dans ce maillot, donc ceux d'entre nous qui sommes ici devons en profiter. Maintenant, il est à nous, donc je dois en profiter. »