Le départ de Sir Alex Ferguson en 2013 n’a pas seulement laissé vacant le poste d’entraîneur ; il a creusé un vide béant au cœur même du club. Les successeurs se sont enchaînés, des millions ont été dépensés, et pourtant le club reste prisonnier d’un cycle de faux espoirs et de retours brutaux à la réalité. Pour Ferdinand, les racines du mal dépassent largement le terrain. Il s’agit d’une dégradation systémique, lente, qui a gagné la direction et les comptes du club, laissant l’institution vulnérable et profondément fragilisée.

« Écoutez, voir où en est le club aujourd’hui, depuis le départ d’Alex Ferguson et depuis l’époque de notre génération, c’est une véritable spirale descendante », a déclaré Rio. « Le club est à genoux, et il y a plusieurs raisons à cela. Je pense que la façon dont il a été dirigé lui a fait du tort à bien des égards. Beaucoup d’argent est sorti du club, qui reste très endetté. Et quand on voit le nombre d’entraîneurs qui se sont succédé à lui seul, on se dit qu’il y a forcément un problème bien plus grave en coulisses, non ? Plus haut dans la hiérarchie, parce qu’ils ne peuvent pas tous être responsables », a ajouté Rio.

L’éclat du passé est devenu un poids écrasant pour le présent. L’ampleur même de ce que Ferdinand et ses contemporains ont accompli impose un regard impitoyable, qui amplifie chaque échec actuel.

« Il y a beaucoup d’anciens de Manchester United à la télévision, mais il ne faut pas oublier que Manchester United dominait sacrément le football », a affirmé Rio. « Nous étions tellement dominants que cela projette une grande ombre sur ce qui se passe aujourd’hui. La situation est si mauvaise, l’écart est si grand, que cela donne l’impression que c’est encore pire. Et comme il y a tant de personnalités exposées publiquement, comme moi, Roy Keane, Gary Neville, etc., qui disposent d’une tribune, les critiques portent davantage. De ce point de vue, je compatis avec les joueurs d’aujourd’hui, parce que je pense que c’est plus difficile pour eux maintenant… Il y a tellement plus de voix, tellement plus de plateformes », a-t-il expliqué.