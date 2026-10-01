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« Il essaie d’en faire une grande famille ! » - Dans le dispositif tactique de Mark van Bommel aux côtés de De Bruyne et Tielemans
Van Bommel met en place une structure organisationnelle claire avec l’équipe de Belgique
Selon Nieuwsblad, le sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, s’est donné pour mission de bâtir un environnement uni et familial alors qu’il prend ses marques dans son nouveau rôle en sélection. Le milieu de terrain Mandela Keita, champion de Belgique sous les ordres de Van Bommel au Royal Antwerp, a confirmé que les méthodes du technicien n’ont pas changé.
Keita a souligné que Van Bommel apporte immédiatement une clarté tactique, une stabilité organisationnelle et une gestion humaine de très haut niveau au sein de la sélection.
La Belgique se prépare à affronter la Turquie à Sclessin après une période intense de préparation de l’effectif.
- Belga
Le sélectionneur utilise De Bruyne et Tielemans pour favoriser l’unité du groupe
Van Bommel s’appuie sur les cadres Kevin De Bruyne, Youri Tielemans et Romelu Lukaku pour créer un environnement accessible aux plus jeunes membres de l’effectif. Keita a révélé que ce trio de joueurs expérimentés soutient activement les talents émergents, renforçant la vision collective du manager.
Le milieu de terrain de Parme a salué la capacité de Van Bommel à insuffler une confiance totale à l’ensemble de l’effectif.
« Il est exactement le même qu’à l’époque », a déclaré Keita au sujet de Van Bommel. « Mark était un très grand joueur ; il sent parfaitement ce dont le groupe a besoin. Il apporte de la stabilité et de l’organisation à l’équipe. Ses idées sont très claires. Et en plus de cela, il essaie d’en faire une grande famille. »
Keita salue la communication et la détermination tactique audacieuse de Van Bommel
En évoquant les qualités de manager de Van Bommel, Keita s'est souvenu que l'entraîneur néerlandais n'hésite jamais à apporter des changements tactiques décisifs lors des matches à fort enjeu. Il a écarté les inquiétudes des médias concernant les barrières linguistiques, insistant sur le fait que Van Bommel communique sans difficulté avec chaque membre de l'effectif.
Keita a désigné De Bruyne et Tielemans comme des figures clés qui contribuent à faire respecter les standards de Van Bommel sur le terrain.
« Les autres joueurs le voient aussi comme ça », a ajouté Keita. « Kevin, Youri et Romelu : ils sont très abordables. Les jeunes peuvent toujours se tourner vers eux ; nous pouvons apprendre d'eux. Le coach est très fort tactiquement et il ose intervenir. Il peut communiquer avec tout le monde. Presque tout le monde comprend le néerlandais et, sinon, il y a toujours l'anglais. »
- Isosport
La Belgique se prépare au test face à la Turquie tandis que Van Bommel gère la profondeur de son effectif
Van Bommel et son staff finalisent les préparatifs du jour de match avant la réception de la Turquie à Liège. Avec Romeo Lavia géré avec précaution en raison de sa charge de travail, Van Bommel envisage de titulariser soit Keita, soit Nicolas Raskin au milieu de terrain.
La Belgique vise à prendre trois points afin de poursuivre sa montée en puissance sous la direction de Van Bommel.
Le groupe cherche à afficher sa nouvelle identité tactique devant son public.
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