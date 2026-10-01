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imago-sport-1083996745.jpgANP
Alvino Hanafi
Traduit par

« Il essaie d’en faire une grande famille ! » - Dans le dispositif tactique de Mark van Bommel aux côtés de De Bruyne et Tielemans

Belgique
M. van Bommel
M. Keita
Belgique vs Turquie
Turquie
UEFA Nations League A

Mark van Bommel est en train de bâtir une culture familiale et unie au sein de la sélection belge aux côtés de cadres comme Kevin De Bruyne et Youri Tielemans. Le milieu de terrain de Parme, Mandela Keita, a mis en avant la détermination tactique du sélectionneur et la clarté de sa communication avant le prochain choc contre la Turquie.

  • Van Bommel met en place une structure organisationnelle claire avec l’équipe de Belgique

    Selon Nieuwsblad, le sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, s’est donné pour mission de bâtir un environnement uni et familial alors qu’il prend ses marques dans son nouveau rôle en sélection. Le milieu de terrain Mandela Keita, champion de Belgique sous les ordres de Van Bommel au Royal Antwerp, a confirmé que les méthodes du technicien n’ont pas changé.

    Keita a souligné que Van Bommel apporte immédiatement une clarté tactique, une stabilité organisationnelle et une gestion humaine de très haut niveau au sein de la sélection.

    La Belgique se prépare à affronter la Turquie à Sclessin après une période intense de préparation de l’effectif.

  • imago-sport-1083867442.jpgBelga

    Le sélectionneur utilise De Bruyne et Tielemans pour favoriser l’unité du groupe

    Van Bommel s’appuie sur les cadres Kevin De Bruyne, Youri Tielemans et Romelu Lukaku pour créer un environnement accessible aux plus jeunes membres de l’effectif. Keita a révélé que ce trio de joueurs expérimentés soutient activement les talents émergents, renforçant la vision collective du manager.

    Le milieu de terrain de Parme a salué la capacité de Van Bommel à insuffler une confiance totale à l’ensemble de l’effectif.

    « Il est exactement le même qu’à l’époque », a déclaré Keita au sujet de Van Bommel. « Mark était un très grand joueur ; il sent parfaitement ce dont le groupe a besoin. Il apporte de la stabilité et de l’organisation à l’équipe. Ses idées sont très claires. Et en plus de cela, il essaie d’en faire une grande famille. »

  • Keita salue la communication et la détermination tactique audacieuse de Van Bommel

    En évoquant les qualités de manager de Van Bommel, Keita s'est souvenu que l'entraîneur néerlandais n'hésite jamais à apporter des changements tactiques décisifs lors des matches à fort enjeu. Il a écarté les inquiétudes des médias concernant les barrières linguistiques, insistant sur le fait que Van Bommel communique sans difficulté avec chaque membre de l'effectif.

    Keita a désigné De Bruyne et Tielemans comme des figures clés qui contribuent à faire respecter les standards de Van Bommel sur le terrain.

    « Les autres joueurs le voient aussi comme ça », a ajouté Keita. « Kevin, Youri et Romelu : ils sont très abordables. Les jeunes peuvent toujours se tourner vers eux ; nous pouvons apprendre d'eux. Le coach est très fort tactiquement et il ose intervenir. Il peut communiquer avec tout le monde. Presque tout le monde comprend le néerlandais et, sinon, il y a toujours l'anglais. »

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  • imago-sport-1083979713.jpgIsosport

    La Belgique se prépare au test face à la Turquie tandis que Van Bommel gère la profondeur de son effectif

    Van Bommel et son staff finalisent les préparatifs du jour de match avant la réception de la Turquie à Liège. Avec Romeo Lavia géré avec précaution en raison de sa charge de travail, Van Bommel envisage de titulariser soit Keita, soit Nicolas Raskin au milieu de terrain.

    La Belgique vise à prendre trois points afin de poursuivre sa montée en puissance sous la direction de Van Bommel.

    Le groupe cherche à afficher sa nouvelle identité tactique devant son public.

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