« Il essaie d’en faire une grande famille ! » - Dans le dispositif tactique de Mark van Bommel aux côtés de De Bruyne et Tielemans

Selon Nieuwsblad, le sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, s’est donné pour mission de bâtir un environnement uni et familial alors qu’il prend ses marques dans son nouveau rôle en sélection. Le milieu de terrain Mandela Keita, champion de Belgique sous les ordres de Van Bommel au Royal Antwerp, a confirmé que les méthodes du technicien n’ont pas changé.

Keita a souligné que Van Bommel apporte immédiatement une clarté tactique, une stabilité organisationnelle et une gestion humaine de très haut niveau au sein de la sélection.

La Belgique se prépare à affronter la Turquie à Sclessin après une période intense de préparation de l’effectif.