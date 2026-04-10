Peu après la conclusion de la saga du transfert de Nick Woltemade, un moment inhabituel s'est produit lors d'une conférence de presse au VfB Stuttgart. L'entraîneur Sebastian Hoeneß a, de manière surprenante, vivement critiqué la gestion de l'effectif menée jusqu'à présent par le directeur sportif Fabian Wohlgemuth et le directeur technique Christian Gentner.
Traduit par
Il espère également affronter l'Allemagne lors de la Coupe du monde. La nouvelle recrue, qui a coûté plusieurs millions, doit encore faire ses preuves au VfB Stuttgart
Le départ de Woltemade est « une perte cruelle », a souligné Hoeneß peu avant la clôture du mercato, avant de préciser : « L'été dernier, nous nous étions fixé quelques objectifs que nous voulions mettre en œuvre. Je dois reconnaître que, même avant le départ de Nick, nous n’avions pas encore tout à fait réussi à les concrétiser. » Deux puis trois jours plus tard, Badredina Bouanani et Bilal El Khannouss étaient recrutés pour renforcer l’attaque.
Néanmoins, aucun des deux ne constituait un véritable remplaçant direct de l’attaquant international. Si El Khannouss s’est rapidement imposé et a été récemment recruté définitivement, Bouanani reste encore en deçà des attentes. Conscient de ce décalage, le club a alors tenté de recruter un véritable finisseur, Hyeon-gyu Oh, du KRC Genk, mais le Sud-Coréen a échoué à la visite médicale le jour de la clôture du mercato.
Quatre mois plus tard, les Souabes pointaient à la 6e place de Bundesliga et restaient en lice en coupes, mais le dossier des avant-postes demeurait ouvert. Le club a donc activé la clause libératoire, estimée à sept millions d’euros, de Jeremy Arevalo, attaquant du Racing Santander, pensionnaire de deuxième division espagnole. Pour l’instant, le jeune attaquant de 21 ans n’apporte toutefois pas le renfort escompté.
- Getty
Le transfert de Jeremy Arevalo au VfB Stuttgart a-t-il eu lieu trop tôt ?
Depuis, il n’a disputé que 30 minutes de jeu en six matches de Bundesliga, délivrant une passe décisive contre le FC St. Pauli. Arevalo a toutefois laissé entrevoir tout le potentiel de ce dribbleur rapide lors de sa première, et à ce jour unique, apparition avec l’équipe réserve en 3^e division. Lors de la victoire 3-1 contre le SV Waldhof Mannheim, il a marqué un but et en a préparé un autre. Au-delà de cette performance, peu d’éléments positifs sont à relever, et toutes les parties espéraient sans doute davantage de ce transfert.
Avant sa brève apparition contre St. Pauli, Arevalo n’avait même pas été retenu quatre fois dans le groupe de Bundesliga, ce qui l’a conduit à un passage éclair en équipe réserve. Il n’a pas non plus été inscrit sur la liste de l’Europa League. « Nous ne pouvons inscrire qu’un nombre limité de joueurs sur la liste. Les autres ont actuellement une longueur d’avance », a expliqué Hoeneß pour justifier sa décision prise en février : « Jeremy vient d’un autre championnat, d’une autre culture. Nous avions bien sûr espéré que cela irait un peu plus vite. Nous savions néanmoins qu’une telle situation pouvait se produire. »
Le transfert vers ce club ambitieux de Bundesliga est-il donc arrivé trop tôt pour Arevalo ? Pas nécessairement. Les alternatives en attaque étaient, comme l’avait prédit Hoeneß cet été, assez limitées au moment de la signature. Le match nul 0-0 contre le TSG Hoffenheim juste avant la courte trêve hivernale corrobore cette thèse. Malgré un manque de tranchant dans le dernier tiers, l’entraîneur du VfB n’a effectué que deux remplacements, dont un seul offensif, en faisant entrer Chris Führich à la place de Tiago Tomas. Ce dernier, tout comme Bouanani, avait déjà été contraint de jouer en pointe par le passé, mais il exprime mieux ses qualités lorsqu’il part de derrière.
Bilal El Khannouss était alors avec le Maroc à la CAN, tandis qu’Ermedin Demirović, auteur de cinq buts depuis début octobre en l’absence temporaire de Deniz Undav, soignait une blessure complexe au pied. Sa convalescence a pris plus de temps que prévu, repoussant son retour à la reprise de la Bundesliga début janvier. La voie semblait donc dégagée pour un début réussi d’Arevalo.
Un bilan intermédiaire décevant ! Jeremy Arevalo craint pour sa qualification pour le championnat du monde
Pleine d’enthousiasme, Arevalo avait déclaré après son transfert : « Mes objectifs sont de m’intégrer rapidement, de progresser et d’aider l’équipe pour que nous réussissions ensemble ». Son bilan personnel de ces premiers mois sur les rives du Neckar risque donc d’être décevant. Il a avant tout besoin d’une chose : de la patience !
Les dirigeants du VfB avaient anticipé que l’attaquant ne serait pas immédiatement opérationnel. « Nous percevons encore beaucoup de potentiel chez Jeremy, que nous voulons aider à révéler », a rappelé Wohlgemuth, expliquant au passage pourquoi le club lui a offert un contrat jusqu’en 2031. Reste que, tôt ou tard, Arevalo devra justifier sur le terrain l’investissement réalisé par le club. Les joueurs hispanophones, à l’image de Chema Andres, doivent l’aider à s’acclimater en Souabe. Hoeneß leur aurait « demandé de faciliter son intégration. On les avait eux aussi aidés à l’époque. »
Pour l’instant, son intégration se limite toutefois au rôle de spectateur : il était encore en tribune dimanche face au BVB. « Jeremy s’adapte, cela prendra encore un peu de temps », expliquait Wohlgemuth après avoir laissé le jeune attaquant hors du groupe fin janvier contre Gladbach, avant d’ajouter avec optimisme : « Il aura sûrement sa chance. »
Depuis, il n’a obtenu que quatre entrées en jeu de six minutes maximum. À lui, désormais, de confirmer les espoirs placés en lui d’ici la longue trêve estivale et de prouver qu’il n’est qu’un simple « retardataire ». À condition, bien sûr, qu’il en ait l’occasion. Triple international équatorien, il brigue aussi une place pour la Coupe du monde, ce qui lui ferait croiser le fer avec plusieurs de ses coéquipiers : les Sud-Américains affronteront en effet l’équipe d’Allemagne lors de la phase de groupes.
Pour l’instant, ses débuts mitigés au VfB ne semblent pas avoir compromis ses chances. D’ailleurs, l’entraîneur Sebastian Beccacece l’a fait entrer en jeu à deux reprises en fin de match lors de la dernière trêve internationale.
- Getty Images
VfB Stuttgart : tous les transferts de la saison 2025/26 en un coup d’œil
- Nouveautés :
Nom Poste Club cédant Montant du transfert annoncé Lorenz Assignon Défenseur Stade Rennais 12 millions d’euros Noah Darvich Milieu de terrain FC Barcelone 1 million d’euros Chema Andres Milieu de terrain Real Madrid 3 millions d’euros Badredine Bouanani Milieu de terrain OGC Nice 15 millions d’euros Bilal El Khannouss Milieu de terrain Leicester City (prêt + option d’achat obligatoire) 3 M€ de frais de prêt Lazar Jovanovic Attaquant Étoile rouge de Belgrade 5 millions d’euros Jeremy Arevalo Attaquant Racing Santander 7 millions d’euros Tiago Tomas Attaquant VfL Wolfsburg 13 millions d’euros
- Départs :
Nom Poste Club de destination Montant du transfert annoncé Dennis Seimen Gardien SC Paderborn (prêt) 0,25 million d'euros (frais de prêt) Leonidas Stergiou Défense FC Heidenheim (prêt) Montant du prêt non communiqué Anrie Chase Défense RB Salzbourg 2 millions d’euros Yannik Keitel Milieu de terrain FC Augsbourg (prêt) Frais de prêt : 0,1 M€. Woo-yeong Jeong Milieu de terrain 1. FC Union Berlin 4 millions d’euros Luca Raimund Milieu de terrain Fortuna Düsseldorf 0,4 million d’euros Enzo Millot Milieu de terrain Al-Ahli 30 millions d’euros Juan Jose Perea Attaquant FC Zurich Silas, libre de tout contrat Silas Attaquant FSV Mayence 05 0,15 million d’euros Jovan Milosevic Attaquant SV Werder Brême (prêt) Frais de prêt : 0,65 M€. Luca Pfeiffer Attaquant SV Elversberg inconnu Jacob Bruun Larsen Attaque FC Burnley 4 millions d’euros Nick Woltemade Attaquant Newcastle United 75 millions d’euros.