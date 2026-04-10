Il espère également affronter l'Allemagne lors de la Coupe du monde. La nouvelle recrue, qui a coûté plusieurs millions, doit encore faire ses preuves au VfB Stuttgart

Depuis, il n’a disputé que 30 minutes de jeu en six matches de Bundesliga, délivrant une passe décisive contre le FC St. Pauli. Arevalo a toutefois laissé entrevoir tout le potentiel de ce dribbleur rapide lors de sa première, et à ce jour unique, apparition avec l’équipe réserve en 3^e division. Lors de la victoire 3-1 contre le SV Waldhof Mannheim, il a marqué un but et en a préparé un autre. Au-delà de cette performance, peu d’éléments positifs sont à relever, et toutes les parties espéraient sans doute davantage de ce transfert.

Avant sa brève apparition contre St. Pauli, Arevalo n’avait même pas été retenu quatre fois dans le groupe de Bundesliga, ce qui l’a conduit à un passage éclair en équipe réserve. Il n’a pas non plus été inscrit sur la liste de l’Europa League. « Nous ne pouvons inscrire qu’un nombre limité de joueurs sur la liste. Les autres ont actuellement une longueur d’avance », a expliqué Hoeneß pour justifier sa décision prise en février : « Jeremy vient d’un autre championnat, d’une autre culture. Nous avions bien sûr espéré que cela irait un peu plus vite. Nous savions néanmoins qu’une telle situation pouvait se produire. »

Le transfert vers ce club ambitieux de Bundesliga est-il donc arrivé trop tôt pour Arevalo ? Pas nécessairement. Les alternatives en attaque étaient, comme l’avait prédit Hoeneß cet été, assez limitées au moment de la signature. Le match nul 0-0 contre le TSG Hoffenheim juste avant la courte trêve hivernale corrobore cette thèse. Malgré un manque de tranchant dans le dernier tiers, l’entraîneur du VfB n’a effectué que deux remplacements, dont un seul offensif, en faisant entrer Chris Führich à la place de Tiago Tomas. Ce dernier, tout comme Bouanani, avait déjà été contraint de jouer en pointe par le passé, mais il exprime mieux ses qualités lorsqu’il part de derrière.

Bilal El Khannouss était alors avec le Maroc à la CAN, tandis qu’Ermedin Demirović, auteur de cinq buts depuis début octobre en l’absence temporaire de Deniz Undav, soignait une blessure complexe au pied. Sa convalescence a pris plus de temps que prévu, repoussant son retour à la reprise de la Bundesliga début janvier. La voie semblait donc dégagée pour un début réussi d’Arevalo.