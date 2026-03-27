Selon le journal brésilien O Globo, les deux clubs de Bundesliga s'intéressent actuellement à la situation de Cuiabano. Le défenseur gauche appartient en réalité au club de Premier League Nottingham Forest, mais il est actuellement prêté dans son pays natal.
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Il en recrute actuellement un après l'autre : le BVB et le Bayer Leverkusen seraient très intéressés par un Brésilien évoluant en Premier League
À Nottingham, qui avait déboursé six millions d'euros pour son transfert il y a un an et demi, le joueur de 23 ans n'a pour l'instant pas encore été aligné avec l'équipe première. Cela s'explique toutefois par le fait qu'il a d'abord été prêté à Botafogo et qu'il évolue depuis le début de l'année à Vasco da Gama, en première division brésilienne, dans le cadre d'un prêt.
Cuiabano a fait des débuts impressionnants avec le club de Rio de Janeiro. Lors de ses cinq premiers matchs, il a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives – et ce, en tant qu'arrière gauche. Outre le BVB et Leverkusen, des clubs de Serie A auraient donc également commencé à s'intéresser à lui.
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Le BVB et Leverkusen pourraient avoir besoin de renforts
Le problème : Vaco da Gama détient ce qu'on appelle un « droit de préemption » sur Cuiabano, ce qui permet au club brésilien de s'aligner sur les offres d'autres clubs. Le prêt de Cuiabano court encore jusqu'à la fin de l'année, et les Brésiliens se sont en outre assurés une option d'achat de dix millions d'euros. À Nottingham, son contrat court jusqu'en 2029.
À première vue, le BVB n'a pas vraiment besoin de renforts. Après tout, le club de Dortmund s'est déjà assuré les services du défenseur gauche Kaua Prates il y a quelque temps. Cependant, le compatriote de Cuiabano n'a que 17 ans et n'a pas été recruté par le successeur de Sebastian Kehl, Nils-Ole Book, qui poursuit peut-être d'autres projets. Le journal Bild a par ailleurs récemment spéculé sur un éventuel départ de Daniel Svensson, qui est le titulaire indiscutable sur le flanc gauche sous les ordres de l'entraîneur Niko Kovac.
À Leverkusen, un départ d'Alejandro Grimaldo se profile, dont l'avenir reste incertain malgré les offres de contrat lucratives de la Werkself. Il a déjà fait part à plusieurs reprises de son rêve de rejouer dans son pays natal, l'Espagne. Un retour au FC Barcelone ne semble pas non plus exclu.
BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund
Date Match 4 avril, 18h30 VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 avril, 15h30 BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 avril, 15h30 TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)