Il en recrute actuellement un après l'autre : le BVB et le Bayer Leverkusen seraient très intéressés par un Brésilien évoluant en Premier League

Le problème : Vaco da Gama détient ce qu'on appelle un « droit de préemption » sur Cuiabano, ce qui permet au club brésilien de s'aligner sur les offres d'autres clubs. Le prêt de Cuiabano court encore jusqu'à la fin de l'année, et les Brésiliens se sont en outre assurés une option d'achat de dix millions d'euros. À Nottingham, son contrat court jusqu'en 2029.

À première vue, le BVB n'a pas vraiment besoin de renforts. Après tout, le club de Dortmund s'est déjà assuré les services du défenseur gauche Kaua Prates il y a quelque temps. Cependant, le compatriote de Cuiabano n'a que 17 ans et n'a pas été recruté par le successeur de Sebastian Kehl, Nils-Ole Book, qui poursuit peut-être d'autres projets. Le journal Bild a par ailleurs récemment spéculé sur un éventuel départ de Daniel Svensson, qui est le titulaire indiscutable sur le flanc gauche sous les ordres de l'entraîneur Niko Kovac.

À Leverkusen, un départ d'Alejandro Grimaldo se profile, dont l'avenir reste incertain malgré les offres de contrat lucratives de la Werkself. Il a déjà fait part à plusieurs reprises de son rêve de rejouer dans son pays natal, l'Espagne. Un retour au FC Barcelone ne semble pas non plus exclu.