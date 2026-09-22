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« Il en a encore sous le pied ! » : Dayot Upamecano impressionné par Zinedine Zidane, qui retrouve une seconde jeunesse à l'entraînement de l'équipe de France
L’icône exhibe ses gestes d’antan
La première séance d’entraînement de Zidane en tant que sélectionneur de la France à Clairefontaine a laissé une impression profonde et durable à Upamecano. Le légendaire meneur de jeu et nouveau sélectionneur des Bleus s’est directement impliqué sur le terrain, en démontrant sa technique balle au pied devant son groupe. Upamecano a participé, avec 11 coéquipiers, à une légère séance de reprise conçue pour favoriser la cohésion avant un calendrier international automnal chargé.
- ABACAPRESS
Le défenseur salue le génie de l'entraîneur
Le défenseur central de 27 ans a savouré avec un enthousiasme sincère l’opportunité de travailler sous les ordres de son idole d’enfance. Revenant sur son admiration pour la qualité technique intacte de l’entraîneur au micro des journalistes, Upamecano a déclaré : « Nous étions tous fans de lui quand nous étions jeunes, c’est un plaisir. Je suis très heureux de pouvoir apprendre de lui. »
En plaisantant sur les appuis éblouissants de l’entraîneur principal pendant les exercices, le défenseur a ajouté : « Nous avons fait un peu de travail technique, et nous avons vu qu’il en a encore sous le pied. Il va être difficile de reproduire ce dont Zidane est capable techniquement. Nous sommes très contents de la séance d’entraînement qui vient de se terminer. Nous avons hâte de voir la suite. »
Balayant toute idée de pression avant de s’entraîner sous les ordres de Zidane, Upamecano a affirmé : « Non, non, pas du tout. Nous étions tous impatients de participer. »
L’effectif accueille favorablement le changement d’entraîneur
L’arrivée de Zidane a apporté un nouvel élan aux Bleus, qui traversent une première phase d’adaptation après le long mandat de Didier Deschamps. L’ancien entraîneur du Real Madrid a privilégié un échange chaleureux et collaboratif pour apaiser les éventuelles tensions dans le groupe, tout en exposant progressivement ses plans immédiats.
Revenant sur leurs premières discussions de groupe avec le nouveau sélectionneur, Upamecano a expliqué : « C’était davantage un échange, une occasion d’apprendre à se connaître puisque nous ne connaissons pas les noms de tout le monde. Il a aussi évoqué le programme du jour. »
Refusant d’être entraîné dans des comparaisons entre Zidane et Deschamps, le défenseur a insisté : « Nous n’allons pas entrer dans des débats... Je suis très heureux de l’avoir comme entraîneur. Didier Deschamps m’a beaucoup aidé à progresser dans de nombreux domaines. J’ai 27 ans, j’ai encore beaucoup à apprendre, je suis ouvert aux suggestions, et nous sommes très heureux qu’il soit ici. »
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Un calendrier d’automne éprouvant se profile
Les Bleus s’apprêtent désormais à disputer une éprouvante série de quatre matches de Ligue des nations de l’UEFA, qui débutera par un déplacement délicat en Turquie le 25 septembre. Des affiches de haut niveau contre la Belgique et l’Italie, entre le 28 septembre et le 5 octobre 2026, exigeront la plus grande rigueur défensive de la part d’Upamecano et de ses collègues en défense. Ce stage intensif de trois semaines offre une fenêtre cruciale à l’équipe pour assimiler le plan tactique de Zidane et prendre des points précieux.
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