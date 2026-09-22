Le défenseur central de 27 ans a savouré avec un enthousiasme sincère l’opportunité de travailler sous les ordres de son idole d’enfance. Revenant sur son admiration pour la qualité technique intacte de l’entraîneur au micro des journalistes, Upamecano a déclaré : « Nous étions tous fans de lui quand nous étions jeunes, c’est un plaisir. Je suis très heureux de pouvoir apprendre de lui. »

En plaisantant sur les appuis éblouissants de l’entraîneur principal pendant les exercices, le défenseur a ajouté : « Nous avons fait un peu de travail technique, et nous avons vu qu’il en a encore sous le pied. Il va être difficile de reproduire ce dont Zidane est capable techniquement. Nous sommes très contents de la séance d’entraînement qui vient de se terminer. Nous avons hâte de voir la suite. »

Balayant toute idée de pression avant de s’entraîner sous les ordres de Zidane, Upamecano a affirmé : « Non, non, pas du tout. Nous étions tous impatients de participer. »