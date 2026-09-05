Iraola s'est exprimé sur sa décision de laisser Jacquet sur le terrain lors de la première victoire du club en Premier League cette saison, un succès 2-0 contre Ipswich Town. Jacquet a été averti à la 52e minute après un pied haut sur Emersonn, et la tension est encore montée quelques instants plus tard. Le Français a peut-être eu de la chance d'échapper à un deuxième carton jaune après avoir tiré l'attaquant brésilien au sol alors qu'Ipswich tentait de percer la ligne défensive de Liverpool.

Alors que de nombreux entraîneurs auraient pu choisir la prudence en remplaçant un jeune défenseur déjà averti, Iraola a pris une autre décision. Le Français de 21 ans, qui a rejoint Liverpool en provenance de Rennes cet été, s'est retrouvé au coeur d'un combat physique en seconde période qui a mis à l'épreuve à la fois sa condition physique et sa discipline.