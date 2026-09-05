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« Il doit souffrir » : le patron de Liverpool, Andoni Iraola, explique sa décision impitoyable de laisser Jeremy Jacquet sur le terrain lors de la victoire à Ipswich
Un risque calculé à Portman Road
Iraola s'est exprimé sur sa décision de laisser Jacquet sur le terrain lors de la première victoire du club en Premier League cette saison, un succès 2-0 contre Ipswich Town. Jacquet a été averti à la 52e minute après un pied haut sur Emersonn, et la tension est encore montée quelques instants plus tard. Le Français a peut-être eu de la chance d'échapper à un deuxième carton jaune après avoir tiré l'attaquant brésilien au sol alors qu'Ipswich tentait de percer la ligne défensive de Liverpool.
Alors que de nombreux entraîneurs auraient pu choisir la prudence en remplaçant un jeune défenseur déjà averti, Iraola a pris une autre décision. Le Français de 21 ans, qui a rejoint Liverpool en provenance de Rennes cet été, s'est retrouvé au coeur d'un combat physique en seconde période qui a mis à l'épreuve à la fois sa condition physique et sa discipline.
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Se forger physiquement dans le feu de l’action
Iraola s’est montré franc sur son processus de réflexion pendant le match, admettant qu’il a envisagé d’effectuer un changement lorsque Jacquet a commencé à peiner. Cependant, l’Espagnol estime que la seule façon pour le défenseur d’atteindre le niveau requis est de surmonter l’épuisement et l’adversité. Jacquet a débuté les deux premières journées de championnat de Liverpool, mais n’a physiquement pas été en mesure d’aller au bout d’aucun des deux matches, tenant 69 minutes contre Newcastle United et 76 minutes lors du match nul contre Nottingham Forest.
« Pour n’importe quel défenseur central, jouer aux côtés de Virgil est une leçon et une masterclass. Jeremy a disputé son premier match complet. Physiquement, il n’a pas pu finir les deux premiers matches », a déclaré Iraola à Sky Sports. « Aujourd’hui, il y a eu un moment en seconde période où j’ai eu un doute, mais je pense qu’il doit souffrir et traverser ces périodes. Il a bien terminé le match et va continuer à construire sa condition physique progressivement. »
Solidité défensive et éclairs offensifs
Au-delà du drame disciplinaire, Jacquet a montré pourquoi Liverpool tenait tant à le faire venir à Anfield cet été. Il a fait preuve d’une excellente anticipation pour contrer une tentative d’Emersonn, après que Leif Davis eut remis de la tête un centre d’Abdul Fatawu dans la zone dangereuse. Son association avec Virgil van Dijk, Ronald Araujo et Milos Kerkez a semblé de plus en plus stable à mesure que le match avançait, offrant les bases qui ont permis à Alexander Isak d’assurer la victoire à l’autre bout du terrain.
Jacquet a également offert un aperçu de la qualité technique qu’Iraola exige de ses défenseurs modernes capables de relancer. Lors d’une séquence en seconde période, il a distillé une passe verticale précise entre les lignes d’Ipswich pour trouver Florian Wirtz. Même si la volée qui a suivi du milieu allemand a été arrêtée, l’action a mis en lumière la capacité de Jacquet à faire passer l’équipe de la défense à l’attaque.
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Cap sur les défis européens
Le franchissement réussi de l’obstacle Ipswich constitue un énorme boost pour la confiance de Jacquet, au moment où le calendrier commence à se densifier. Le match sans encaisser de but à Portman Road a prouvé à Iraola que son jeune protégé pouvait traverser une période compliquée sans que le match ne lui échappe, ce qui sera crucial alors que le club doit jongler entre ses obligations nationales et la compétition européenne. Avec un match de Ligue des champions contre l’Atletico Madrid qui se profile mercredi, la condition physique de l’ensemble du secteur défensif sera mise à l’épreuve. La capacité de Jacquet à disputer l’intégralité des 90 minutes offre désormais à Iraola une plus grande flexibilité tactique pour faire tourner son effectif face à une opposition de très haut niveau.
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