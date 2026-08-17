Interrogé sur la situation de l’ailier et sur la manière dont il s’inscrit dans la concurrence sur les côtés, l’entraîneur portugais a livré une évaluation franche : « Je ne sais pas, mais Leao est l’un de nos joueurs. Je l’ai déjà dit, nous sommes heureux de l’avoir, c’est un joueur précieux. Donc nous verrons, mais il doit se battre.

« Je pense que Cisse, avec la manière dont il a joué, va rendre les choses difficiles. [Alexis] Saelemaekers a changé de poste, ce sera difficile. Nous avons aussi le retour de [Christian] Pulisic, donc nous aurons beaucoup de joueurs qui se battront pour cette place. »