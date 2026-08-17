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« Il doit se battre » : Ruben Amorim envoie un message clair à Rafael Leao sur son avenir à Milan
Les projets de départ cet été s’enlisent
L’international portugais de 27 ans n’a pas caché son désir de relever un nouveau défi à l’étranger à la fin de la saison dernière, avec l’Angleterre ou l’Espagne comme destination privilégiée. Cependant, aucune offre concrète ne s’étant matérialisée et alors qu’il ne reste plus que deux semaines dans le mercato, il semble de plus en plus probable qu’il reste à San Siro. Son absence lors du dernier match de pré-saison n’a fait qu’ajouter au mystère autour de la situation.
- NurPhoto
Les commentaires depuis le banc révèlent des doutes
Amorim a vécu une soirée mémorable à Wroclaw, voyant son équipe inscrire quatre buts face à son ancien club, United grâce à des réalisations de Samuel Chukwueze, Alphadjo Cisse, Goncalo Ramos et Ruben Loftus-Cheek. Leao a totalement manqué la rencontre après avoir signalé une gêne musculaire avant le coup d'envoi, ce qui a conduit son entraîneur à donner une mise à jour sur son état, comme cité par TMW : « Je ne pense pas que ce soit quelque chose de grave, mais je ne sais pas s'il sera prêt. »
La profondeur de l’effectif crée de la rivalité
Interrogé sur la situation de l’ailier et sur la manière dont il s’inscrit dans la concurrence sur les côtés, l’entraîneur portugais a livré une évaluation franche : « Je ne sais pas, mais Leao est l’un de nos joueurs. Je l’ai déjà dit, nous sommes heureux de l’avoir, c’est un joueur précieux. Donc nous verrons, mais il doit se battre.
« Je pense que Cisse, avec la manière dont il a joué, va rendre les choses difficiles. [Alexis] Saelemaekers a changé de poste, ce sera difficile. Nous avons aussi le retour de [Christian] Pulisic, donc nous aurons beaucoup de joueurs qui se battront pour cette place. »
- Getty Images Sport
Le match d'ouverture de Torino pose des dilemmes
Leao est engagé dans une course contre la montre pour prouver sa forme physique avant le match d'ouverture de la Serie A de Milan contre le Torino ce week-end. Cette rencontre inaugurale constituera un test crucial du plan d'Amorim après une campagne de pré-saison prometteuse. Si l'attaquant vedette est absent, ceux qui ont impressionné en son absence peuvent décrocher une place de titulaire.
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