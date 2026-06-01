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Lennart KarlGetty Images

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« Il doit savourer pleinement cette phase de sa carrière ! » Lennart Karl dévoile les clés de son succès au FC Bayern et en équipe nationale allemande

Coupe du monde
Allemagne vs Finlande
Allemagne
Finlande
Matchs Amicaux
L. Karl
Bayern Munich

Après ses débuts remarqués dans le onze de départ, Lennart Karl a dévoilé la recette simple de son succès.

« J'ai juste envie de jouer, je m'en fous », a déclaré la jeune star après la victoire 4-0 (1-0) lors de l'avant-dernier match de préparation à la Coupe du monde contre la Finlande. Il « y va à fond », a ajouté le tourbillon Karl sur la chaîne ZDF : « Et puis, j'y ajoute quelques prouesses techniques. »

  • Contre les Finlandais, il a déclenché l’ouverture du score de Deniz Undav d’une touche rapide sur corner (34e), avant de servir à nouveau l’attaquant de Stuttgart pour le deuxième but (57e). « C’est un joueur capable d’évoluer à différents postes et qui va nous être très précieux », a estimé le sélectionneur national Julian Nagelsmann.

    Dimanche à Mayence, il a débuté sur l’aile droite et, associé à son coéquipier munichois Jamal Musiala ainsi qu’à Florian Wirtz (FC Liverpool), il a formé un trio offensif particulièrement efficace. « À cet âge, on a cette insouciance. Il doit profiter pleinement de cette phase de sa carrière, il n’a qu’à entrer sur le terrain et s’amuser », a déclaré le capitaine Joshua Kimmich : « Il doit se faire confiance, aller chercher les ballons, prendre des risques, tenter sa chance. »

    Karl, qui compte pour l’instant deux sélections comme remplaçant, avoue avoir eu « la chair de poule dès l’échauffement » ; l’hymne et « ma passe décisive ont été des moments particuliers pour moi », s’est-il enthousiasmé : « J’étais très content et je suis heureux de la confiance que m’accorde le staff technique. »

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