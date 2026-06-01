« Il doit savourer pleinement cette phase de sa carrière ! » Lennart Karl dévoile les clés de son succès au FC Bayern et en équipe nationale allemande

Contre les Finlandais, il a déclenché l’ouverture du score de Deniz Undav d’une touche rapide sur corner (34e), avant de servir à nouveau l’attaquant de Stuttgart pour le deuxième but (57e). « C’est un joueur capable d’évoluer à différents postes et qui va nous être très précieux », a estimé le sélectionneur national Julian Nagelsmann.

Dimanche à Mayence, il a débuté sur l’aile droite et, associé à son coéquipier munichois Jamal Musiala ainsi qu’à Florian Wirtz (FC Liverpool), il a formé un trio offensif particulièrement efficace. « À cet âge, on a cette insouciance. Il doit profiter pleinement de cette phase de sa carrière, il n’a qu’à entrer sur le terrain et s’amuser », a déclaré le capitaine Joshua Kimmich : « Il doit se faire confiance, aller chercher les ballons, prendre des risques, tenter sa chance. »

Karl, qui compte pour l’instant deux sélections comme remplaçant, avoue avoir eu « la chair de poule dès l’échauffement » ; l’hymne et « ma passe décisive ont été des moments particuliers pour moi », s’est-il enthousiasmé : « J’étais très content et je suis heureux de la confiance que m’accorde le staff technique. »