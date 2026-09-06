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« Il doit s’améliorer » : Roberto De Zerbi adresse un avertissement à Omar Marmoush après le frustrant match nul contre Nottingham Forest
De Zerbi en demande davantage à la nouvelle recrue Marmoush
Tottenham a enfin débloqué son compteur dans cette nouvelle campagne de Premier League samedi, mais le match nul 0-0 au City Ground n’a guère apaisé De Zerbi. Après des défaites consécutives contre Brentford et Newcastle United, les Spurs ont affiché une solidité défensive face à Forest, mais c’est leur manque d’efficacité dans le dernier geste qui a provoqué l’ire de leur entraîneur. L’Italien a particulièrement pointé une occasion gâchée par l’attaquant égyptien Marmoush, laissant entendre que la recrue phare est encore en train de prendre ses marques dans un système qui exige la perfection.
S’exprimant au lendemain de ce frustrant match nul, De Zerbi ne s’est pas retenu au moment d’évoquer la contribution de l’international égyptien. « J’ai parlé maintenant de Marmoush. Mais Marmoush, nous devons analyser s’il a, ou non, 15, 12 buts. Je pense que oui, parce qu’il a toutes les qualités, suffisamment pour marquer ce nombre de buts. Il doit s’améliorer, bien sûr », a déclaré De Zerbi,
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La frustration avec Tel et les ailiers
Marmoush n’a pas été le seul joueur à faire l’objet de critiques publiques de la part de l’ancien entraîneur de Brighton. Mathys Tel, l’ailier français de 21 ans, a lui aussi été pointé du doigt pour son incapacité à être décisif dans les positions dangereuses avant d’être remplacé par le débutant Mykhailo Mudryk en seconde période. De Zerbi a regretté le manque de qualité des centres venus des côtés, notant que son équipe n’avait pas su capitaliser sur sa supériorité tactique.
De Zerbi a expliqué sa décision de sortir Tel et son mécontentement général concernant la qualité des centres : « Ou combien de centres sont passés au-delà du deuxième poteau ? De Mathys Tel, deux fois, Savio, une fois. Savio, je pense que c’est la dernière décision. Le ballon de Pedro Porro pour Mateus Fernandes quand il a joué avec Kudus, puis pour la tête de Solanke, Mateus était complètement seul pour aller de l’avant et marquer. Je pense que nous avons bien joué mais dans le dernier tiers, nous devons nous améliorer. »
Des aspects organisationnels positifs malgré les difficultés offensives
Si l’attaque n’a pas donné satisfaction, De Zerbi n’a pas tardé à saluer la structure défensive et la résilience de son équipe dans un environnement hostile. L’approche directe de Forest pose souvent des problèmes aux équipes visiteuses, mais Tottenham a réussi à dominer les duels aériens et à contrôler les seconds ballons. L’entraîneur a reconnu que, même si le total de points n’est pas là où il voudrait qu’il soit, les bases de l’équipe commencent à prendre forme après un mercato agité.
Revenant sur la performance défensive, l’Italien a déclaré : « Quoi qu’il en soit, je suis très heureux de l’état d’esprit de l’équipe, de l’organisation, avec et sans le ballon. Nous n’avons souffert de rien. Leur style de jeu est très clair, jeu long et second ballon. Mais même sur ces seconds ballons, nous avons remporté beaucoup, beaucoup de duels. Ils ont de bons joueurs et prendre des points dans ce stade n’est pas si facile. Nous ne sommes pas heureux parce que nous n’avons pas gagné, mais je pense que c’est le bon état d’esprit et la bonne voie à suivre en ce moment. »
- AFP
Le chemin vers une finition clinique
Pour remédier à ces problèmes, De Zerbi prévoit de passer beaucoup de temps dans la salle vidéo, en examinant minutieusement les erreurs commises au City Ground. Il estime qu’une combinaison d’analyse tactique et le regain de confiance apporté par une première victoire finira par conduire à de meilleurs résultats.
De Zerbi a détaillé son plan d’amélioration en déclarant : « Réunion, regarder, analyser ensemble avec les joueurs. Aussi, je pense, gagner des matches, parce que, vous savez, la confiance, l’enthousiasme, cela peut être crucial pour prendre la bonne décision. »
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