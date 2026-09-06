Tottenham a enfin débloqué son compteur dans cette nouvelle campagne de Premier League samedi, mais le match nul 0-0 au City Ground n’a guère apaisé De Zerbi. Après des défaites consécutives contre Brentford et Newcastle United, les Spurs ont affiché une solidité défensive face à Forest, mais c’est leur manque d’efficacité dans le dernier geste qui a provoqué l’ire de leur entraîneur. L’Italien a particulièrement pointé une occasion gâchée par l’attaquant égyptien Marmoush, laissant entendre que la recrue phare est encore en train de prendre ses marques dans un système qui exige la perfection.

S’exprimant au lendemain de ce frustrant match nul, De Zerbi ne s’est pas retenu au moment d’évoquer la contribution de l’international égyptien. « J’ai parlé maintenant de Marmoush. Mais Marmoush, nous devons analyser s’il a, ou non, 15, 12 buts. Je pense que oui, parce qu’il a toutes les qualités, suffisamment pour marquer ce nombre de buts. Il doit s’améliorer, bien sûr », a déclaré De Zerbi,