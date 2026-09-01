En expliquant la décision de laisser sa recrue phare en dehors du onze de départ, Flick s’est montré direct au sujet de la condition physique actuelle du milieu de terrain après son arrivée récente en provenance de Manchester City.

« Évidemment, il doit s’améliorer physiquement, a expliqué l’entraîneur du FC Barcelone. Nous le savons parce qu’il vient d’arriver et qu’il n’est avec nous que depuis dix jours. Mais, au final, pour moi, la manière dont nous avons réagi après le but est importante. »

Flick a également identifié des problèmes collectifs plus larges que son équipe doit corriger, en soulignant notamment des fragilités défensives face aux contre-attaques rapides et aux phases arrêtées.

« Comme je l’ai dit à la question précédente, nous devons mieux contrôler le ballon, a ajouté Flick. Il faut aussi dire que nous parlons toujours de nous-mêmes, mais nous devons aussi parler de l’adversaire. Ils ont très bien joué. Ils ont des joueurs très rapides. Leur manière d’attaquer était bonne et, bien sûr, ils ont aussi été bons sur les phases arrêtées, sur les corners. Je pense que nous devons faire beaucoup mieux dans ces situations. »



