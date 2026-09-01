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« Il doit s’améliorer ! » : Hansi Flick explique pourquoi Rodri est toujours laissé sur le banc du FC Barcelone au milieu d’un énorme dilemme autour de Pedri
Flick gère la forme physique de Rodri
Barcelone a conservé son départ parfait en Liga avec une victoire autoritaire 5-2 contre le Rayo Vallecano, au terme d’un match spectaculaire à sept buts au Camp Nou. Malgré une ouverture du score rapide de l’adversaire, le géant catalan a affiché la fluidité offensive qui est devenue la marque de fabrique des débuts de Flick, avec des doublés de Raphinha et Lamine Yamal pour porter son total à neuf points sur neuf possibles.
Cependant, malgré un pedigree de tout premier plan à son arrivée, la recrue phare du milieu de terrain Rodri a une nouvelle fois dû se contenter d’une entrée en jeu. L’international espagnol suit actuellement une période d’intégration stricte afin d’atteindre sa condition physique optimale et de s’adapter à un nouveau dispositif tactique.
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« Il doit s’améliorer physiquement »
En expliquant la décision de laisser sa recrue phare en dehors du onze de départ, Flick s’est montré direct au sujet de la condition physique actuelle du milieu de terrain après son arrivée récente en provenance de Manchester City.
« Évidemment, il doit s’améliorer physiquement, a expliqué l’entraîneur du FC Barcelone. Nous le savons parce qu’il vient d’arriver et qu’il n’est avec nous que depuis dix jours. Mais, au final, pour moi, la manière dont nous avons réagi après le but est importante. »
Flick a également identifié des problèmes collectifs plus larges que son équipe doit corriger, en soulignant notamment des fragilités défensives face aux contre-attaques rapides et aux phases arrêtées.
« Comme je l’ai dit à la question précédente, nous devons mieux contrôler le ballon, a ajouté Flick. Il faut aussi dire que nous parlons toujours de nous-mêmes, mais nous devons aussi parler de l’adversaire. Ils ont très bien joué. Ils ont des joueurs très rapides. Leur manière d’attaquer était bonne et, bien sûr, ils ont aussi été bons sur les phases arrêtées, sur les corners. Je pense que nous devons faire beaucoup mieux dans ces situations. »
Résoudre le chevauchement au milieu de terrain
Au-delà des préoccupations immédiates liées à la condition physique, un important casse-tête tactique a émergé concernant l'association entre Rodri et Pedri. Selon un rapport de El Nacional, Rodri a récemment tenu une réunion avec Flick pour discuter de la manière dont les deux milieux peuvent coexister sans réduire leur influence individuelle, en évitant les conflits de position qu'ils ont parfois connus avec l'Espagne en sélection.
Flick a établi un plan définitif pour maximiser leurs talents, en exigeant une stricte répartition des rôles afin d'empêcher le duo d'occuper les mêmes zones. Dans ce système, Rodri servira de point d'ancrage au milieu pour apporter un équilibre structurel, tandis que Pedri se verra accorder une liberté totale pour évoluer entre les lignes. Rodri serait, selon les informations, impatient d'adapter son jeu naturel et de freiner ses instincts offensifs afin d'assurer la réussite de cette association.
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Quelle est la suite pour le FC Barcelone ?
Fort de trois victoires consécutives, Barcelone tourne désormais son attention vers un déplacement compliqué à Mestalla, où il affrontera Valence dimanche.
Flick estimerait que sa répartition clairement définie des rôles peut faire de Rodri et Pedri l’un des duos de milieu de terrain les plus redoutables du football européen. La priorité immédiate sera de travailler ces repères de positionnement à l’entraînement avant que Rodri n’obtienne sa première titularisation. Une fois que le milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde aura retrouvé toute sa justesse en match, son intégration sans accroc dans le onze de départ sera vitale pour le début de la défense du titre de Barcelone.
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