« Il doit rester » : Barcelone a pris une décision concernant le transfert de João Cancelo, mais doit faire face à la concurrence d'Al-Hilal pour le joueur libre

Selon Sport, le message venant du cœur du vestiaire barcelonais est sans équivoque : « Il doit rester. » Après une prestation décisive lors de la récente victoire in extremis contre l’Atlético de Madrid, le staff technique et l’effectif de l’équipe première seraient parvenus à un consensus : le joueur de 31 ans doit rester au club au-delà de la saison en cours.

Flick est un fervent admirateur de ce latéral polyvalent et a déjà défendu la décision de donner la priorité au retour de Cancelo au club, invoquant sa capacité unique à apporter une qualité décisive dans le dernier tiers. Le tacticien allemand considère la capacité du défenseur à évoluer à plusieurs postes comme un élément fondamental de sa planification tactique pour la saison 2026-2027.