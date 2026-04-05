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« Il doit rester » : Barcelone a pris une décision concernant le transfert de João Cancelo, mais doit faire face à la concurrence d'Al-Hilal pour le joueur libre
Flick et son équipe d'accord pour rester définitivement
Selon Sport, le message venant du cœur du vestiaire barcelonais est sans équivoque : « Il doit rester. » Après une prestation décisive lors de la récente victoire in extremis contre l’Atlético de Madrid, le staff technique et l’effectif de l’équipe première seraient parvenus à un consensus : le joueur de 31 ans doit rester au club au-delà de la saison en cours.
Flick est un fervent admirateur de ce latéral polyvalent et a déjà défendu la décision de donner la priorité au retour de Cancelo au club, invoquant sa capacité unique à apporter une qualité décisive dans le dernier tiers. Le tacticien allemand considère la capacité du défenseur à évoluer à plusieurs postes comme un élément fondamental de sa planification tactique pour la saison 2026-2027.
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La stratégie relative aux agents libres et les obstacles financiers
Malgré la volonté sportive de conclure un accord, la réalité financière du FC Barcelone continue de compliquer les choses. Les Blaugrana espéreraient, selon certaines informations, que Cancelo prenne les choses en main en demandant la résiliation de son contrat avec Al-Hilal. Cela permettrait au club catalan de contourner le paiement d’une indemnité de transfert et de recruter le défenseur en tant qu’agent libre.
Cependant, cette voie exige un sacrifice financier considérable de la part du joueur, qui devrait renoncer à un salaire élevé en Saudi Pro League. Al-Hilal ne devrait pas non plus accepter facilement son départ, car le club doit encore percevoir environ 8 millions d’euros pour couvrir les paiements liés à son transfert initial depuis Manchester City. Si le Barça tient absolument à le garder, il hésite toutefois à débourser une somme importante pour un joueur qui approche de ses 32 ans.
Deco salue l'attachement émotionnel de Cancelo
Le directeur sportif Deco s'est montré un fervent défenseur de ce transfert, citant souvent la volonté personnelle du joueur de porter les couleurs blaugrana comme un facteur déterminant. L'ancien milieu de terrain estime que la star portugaise incarne une espèce rare de joueur qui privilégie l'identité du club plutôt que les gains financiers.
Évoquant l'engagement du défenseur, Deco a souligné le lien émotionnel profond qui unit Cancelo au club, déclarant : « Nous avons tout mis en œuvre pour recruter Cancelo car il a démontré à maintes reprises qu'il était un fan inconditionnel du Barça. C'est un sentiment rare chez les joueurs de nos jours, et nous essayons de le faire renaître. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Cancelo ?
Pour l'instant, Cancelo reste concentré sur l'objectif du doublé national et continental, Barcelone disposant actuellement d'une avance de sept points sur le Real Madrid en Liga. Toute décision définitive concernant son avenir à long terme pourrait être reportée jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2026, ce qui laisserait au joueur et aux deux clubs davantage de temps pour trouver une solution.