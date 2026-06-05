Interrogé sur les critères minimaux à remplir aujourd’hui pour éviter les questions gênantes, l’ancien attaquant anglais Fowler – s’exprimant en partenariat avec BetMGM – a déclaré à GOAL lors d’une interview exclusive : « C’est un sujet délicat pour moi, car quand on examine le parcours de l’Angleterre par le passé, avec ses deux finales de Championnat d’Europe et sa demi-finale de Coupe du monde, on se souvient que la FA a alors déclaré : “Il faut que quelque chose change, nous devons gagner”.

Quand on examine les critères fixés par la FA pour recruter un nouveau sélectionneur, on voit qu’elle réclamait un entraîneur déjà couronné de succès.

Pour moi, Gareth Southgate a été un bon sélectionneur : il a mené l’équipe jusqu’en phase à élimination directe de l’Euro et en demi-finale de la Coupe du monde. Mais l’FA voulait quelqu’un capable d’aller au bout, et Tuchel semble être l’homme de la situation.

Pour moi, atteindre les quarts ou les demi-finales d’une Coupe du monde, c’est pareil : il doit remporter le titre.

J’espère que cela ne paraît pas trop sévère au vu de son niveau, car je le considère comme un bon sélectionneur, il aura à cœur de gagner et il en a les moyens. Néanmoins, la condition sine qua non posée par la FA était claire : il faut remporter un tournoi. Et ce tournoi, c’est maintenant. Je pense qu’il doit le remporter. »



