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« Il doit remporter ce titre » : pour Thomas Tuchel, la victoire en Coupe du monde est impérative après sa nomination à la tête de l’Angleterre avec pour mission de conquérir des trophées
L'Angleterre vise à mettre fin à soixante ans de frustration.
En football masculin, l’Angleterre n’a plus rien à célébrer sur la scène internationale senior depuis soixante ans. Les héros de 1966 demeurent les derniers à avoir inscrit un trophée dans un palmarès autrement bien vide.
Gareth Southgate, anobli et devenu « Sir » grâce à ses exploits à la tête de l’une des sélections les plus exigeantes, a été le plus proche de mettre fin à cette période de disette. Il a mené les Three Lions en demi-finale de la Coupe du monde et à deux finales consécutives du Championnat d’Europe.
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La Fédération anglaise a officialisé la prolongation du contrat de Tuchel jusqu’à l’Euro 2028.
Après la défaite contre l’Espagne à l’Euro 2024 et le départ de l’ancien sélectionneur, Tuchel a pris les rênes de l’équipe d’Angleterre. Il a d’abord signé un contrat de 18 mois, couvrant la Coupe du monde de cet été. Les qualifications pour ce tournoi se sont déroulées sans accroc.
Fort de ce parcours sans accroc, le technicien de 52 ans s’est vu confier un nouveau cycle qui culminera avec l’Euro à domicile en 2028. Mais la FA n’a-t-elle pas agi trop précipitamment ? Tuchel n’a pas encore eu l’occasion de faire ses preuves dans une compétition avec les Three Lions.
Quel est le strict minimum que Tuchel doit accomplir lors de la Coupe du monde 2026 ?
Interrogé sur les critères minimaux à remplir aujourd’hui pour éviter les questions gênantes, l’ancien attaquant anglais Fowler – s’exprimant en partenariat avec BetMGM – a déclaré à GOAL lors d’une interview exclusive : « C’est un sujet délicat pour moi, car quand on examine le parcours de l’Angleterre par le passé, avec ses deux finales de Championnat d’Europe et sa demi-finale de Coupe du monde, on se souvient que la FA a alors déclaré : “Il faut que quelque chose change, nous devons gagner”.
Quand on examine les critères fixés par la FA pour recruter un nouveau sélectionneur, on voit qu’elle réclamait un entraîneur déjà couronné de succès.
Pour moi, Gareth Southgate a été un bon sélectionneur : il a mené l’équipe jusqu’en phase à élimination directe de l’Euro et en demi-finale de la Coupe du monde. Mais l’FA voulait quelqu’un capable d’aller au bout, et Tuchel semble être l’homme de la situation.
Pour moi, atteindre les quarts ou les demi-finales d’une Coupe du monde, c’est pareil : il doit remporter le titre.
J’espère que cela ne paraît pas trop sévère au vu de son niveau, car je le considère comme un bon sélectionneur, il aura à cœur de gagner et il en a les moyens. Néanmoins, la condition sine qua non posée par la FA était claire : il faut remporter un tournoi. Et ce tournoi, c’est maintenant. Je pense qu’il doit le remporter. »
- AFP
Tuchel réussira-t-il là où Robson, Eriksson et Southgate ont échoué ?
Tuchel mesure pleinement la pression et les attentes qui pèsent sur ses épaules. L’Angleterre ose rêver de voir le football « revenir à la maison » depuis que Bobby Moore a brandi le trophée de la Coupe du monde à Wembley, il y a près de soixante ans.
De Don Revie à Sir Bobby Robson, de Terry Venables à Glenn Hoddle, de Sven-Göran Eriksson à Fabio Capello, aucun sélectionneur n’a réussi à ramener les Three Lions sur le podium.
Sa première mission consistera à défier la Croatie le 17 juin au AT&T Stadium du Texas, après des rencontres amicales face à la Nouvelle-Zélande et au Costa Rica. L’Angleterre, tête de série du groupe L, visera ensuite le Ghana et le Panama avec l’ambition de prendre rapidement la tête pour se lancer vers l’ultime ligne d’arrivée.