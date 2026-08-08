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« Il doit regagner la confiance » : un ancien défenseur de Manchester United met en garde Marcus Rashford tout en identifiant une solution surprise au milieu de terrain
Bardsley évalue les besoins tactiques de United
L’ancien défenseur de United et de l’Écosse, Bardsley, a partagé son point de vue sur les options dont dispose l’effectif du club et sur son potentiel sur le marché des transferts sous les ordres de Michael Carrick. Dans un entretien accordé à Casinolyze, Bardsley a mis en lumière la situation autour de Rashford et l’équilibre tactique au milieu de terrain.
L’ancien défenseur s’est exprimé sur le rôle potentiel de Rashford à son retour de son prêt à Barcelone. Bardsley a souligné que la réussite de l’attaquant à Old Trafford dépendra finalement de sa capacité à regagner le soutien des supporters et à enchaîner des performances régulières.
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Rashford doit regagner la confiance des supporters d’Old Trafford
Évoquant la situation de Rashford, Bardsley a reconnu les qualités affichées par l’attaquant lors de son passage en Espagne. Il a toutefois prévenu que sa capacité à reproduire ce niveau de manière régulière restait le facteur déterminant pour son avenir à Old Trafford.
« Si Manchester United récupérait le Marcus Rashford que nous avons vu à Barcelone la saison dernière, on le reprendrait sans hésiter une seconde, mais il faudrait le voir dans la durée », a expliqué Bardsley. « Le problème de Rashford, c’est qu’il doit regagner la confiance de certains supporters. Je ne sais pas comment ils verraient son retour dans l’équipe, mais s’il repart de zéro avec Michael Carrick, et s’il redevient le Rashford d’autrefois, c’est un joueur capable d’offrir des trophées à United.
« Si Michael peut lui redonner le plaisir de jouer au football à United, alors ce serait encore un autre joueur brillant, mais je ne sais pas pourquoi tu ne prendrais pas déjà du plaisir à jouer au football pour le plus grand club du monde ? Tout dépend du Marcus Rashford qui se présentera, et de savoir s’il se présentera bien sous le maillot de United. »
Kone pressenti pour apporter un équilibre défensif au milieu de terrain
Au-delà de la ligne d’attaque, Bardsley s’est penché sur la composition du milieu de terrain de United. Il a estimé que l’effectif actuel manquait d’un véritable milieu à vocation défensive pour compléter des talents créatifs comme Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Andrey Santos et Bruno Fernandes. Bardsley a désigné le jeune Kone, actuellement prêté, comme la solution idéale pour occuper ce rôle. Il a souligné que la présence de Kone pourrait permettre aux autres milieux d’attaquer avec davantage de confiance.
« Je pense que Manchester United doit aller chercher un joueur davantage porté sur le travail défensif au milieu, a-t-il ajouté. Ils ont désormais Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Andrey Santos et Bruno Fernandes, et je pense qu’ils doivent maintenant trouver un autre Darren Fletcher.
« J’aime beaucoup Sékou Kone. C’est le type de joueur qui apporterait probablement quelque chose d’un peu différent par rapport aux autres joueurs que United a déjà, pour stabiliser le milieu de terrain et donner aux autres garçons plus de liberté pour se projeter vers l’avant et prendre des risques en sachant qu’il couvre leurs arrières, prêt à aller au duel. »
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Des décisions à venir attendent Carrick et la direction de Manchester United
Alors que Carrick prépare son effectif, les décisions concernant la réintégration de Rashford et l’équilibre du milieu de terrain s’avéreront cruciales. Le manager doit trancher ces questions clés alors que Manchester United cherche à bâtir une équipe capable de lutter pour les titres majeurs.
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