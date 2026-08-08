Évoquant la situation de Rashford, Bardsley a reconnu les qualités affichées par l’attaquant lors de son passage en Espagne. Il a toutefois prévenu que sa capacité à reproduire ce niveau de manière régulière restait le facteur déterminant pour son avenir à Old Trafford.

« Si Manchester United récupérait le Marcus Rashford que nous avons vu à Barcelone la saison dernière, on le reprendrait sans hésiter une seconde, mais il faudrait le voir dans la durée », a expliqué Bardsley. « Le problème de Rashford, c’est qu’il doit regagner la confiance de certains supporters. Je ne sais pas comment ils verraient son retour dans l’équipe, mais s’il repart de zéro avec Michael Carrick, et s’il redevient le Rashford d’autrefois, c’est un joueur capable d’offrir des trophées à United.

« Si Michael peut lui redonner le plaisir de jouer au football à United, alors ce serait encore un autre joueur brillant, mais je ne sais pas pourquoi tu ne prendrais pas déjà du plaisir à jouer au football pour le plus grand club du monde ? Tout dépend du Marcus Rashford qui se présentera, et de savoir s’il se présentera bien sous le maillot de United. »