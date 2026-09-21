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« Il doit le gagner » : Raphinha affiche clairement son soutien à Lamine Yamal pour le Ballon d’Or et explique pourquoi la star de Barcelone mérite la récompense
Le capitaine soutient la sensation adolescente pour le grand prix
Alors que la date limite du vote pour le Ballon d’Or approche à grands pas, le capitaine de Barcelone, Raphinha, n’a laissé aucune place à l’ambiguïté concernant son choix pour la récompense. Alors que 100 journalistes du monde entier s’apprêtent à remettre leur bulletin final à France Football d’ici au 28 septembre, le débat sur celui qui mérite le Ballon d’Or a atteint son paroxysme.
Interrogé directement sur le fait de savoir si le diplômé de La Masia devait être celui qui soulèverait le trophée, le Brésilien a répondu dans un entretien accordé à The Guardian et à La Gazzetta dello Sport : « sans aucun doute, oui ». L’ailier de 27 ans a insisté sur le fait que son coéquipier remplissait tous les critères possibles utilisés pour juger les meilleurs joueurs du monde.
Raphinha a expliqué son raisonnement en déclarant : « Eh bien, avant tout. Je crois que gagner le Ballon d'Or repose sur les statistiques individuelles, les trophées collectifs et la magie qu’il a sur le terrain. Le charisme et tout ce genre de choses. Pour moi, ce sont les points les plus importants pour remporter cette récompense. Et je pense que Lamine les a tous. »
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Domination statistique et succès en matière de trophées
La candidature de Yamal est renforcée par une série de performances tout simplement remarquable, qui l’a vu devenir le point central aussi bien en club qu’en sélection. Raphinha a mis en avant la régularité du rendement de l’adolescent comme l’un des principaux arguments en faveur de sa candidature, soulignant que son excellence n’est pas un simple feu de paille récent.
« Lamine affiche des statistiques spectaculaires, non seulement la saison dernière mais aussi lors d’autres saisons. Et cette saison a également commencé de manière spectaculaire. Sur les trois titres de la saison dernière, il en a remporté deux avec Barcelone et la Coupe du monde avec sa sélection nationale », a déclaré le capitaine lors de l’interview.
Le Brésilien a ajouté : « Et pour moi, il est l’un des joueurs les plus importants de Barcelone et l’un des joueurs les plus importants de l’équipe nationale espagnole. Donc pour moi, il n’y a aucun doute. Pour moi, Lamine doit remporter le prix quoi qu’il arrive. Et ce que disent les autres, chacun doit défendre les siens. Mais pour moi, c’est très clair, même si je n’étais pas le coéquipier de Lamine. »
Écarter le biais de la loyauté envers son club
Conscient que ses commentaires pouvaient être perçus comme biaisés en raison de leur lieu de travail commun, Raphinha s’est empressé de préciser que son opinion resterait inchangée même s’ils jouaient dans des équipes rivales. Il a laissé entendre que le talent de Yamal est si indéniable qu’il transcende les rivalités entre clubs. « Quoi qu’il arrive, il doit gagner. D’autres défendront leur joueur, mais pour moi, c’est clairement lui. Même si je n’étais pas son coéquipier, je dirais qu’il le mérite », a déclaré le Brésilien.
Raphinha est resté focalisé sur l’impact concret qu’a eu Yamal sur les scènes les plus importantes du jeu. Il a réitéré que l’attaquant est « l’un des joueurs les plus importants pour le Barça et pour l’Espagne », reconnaissant son rôle de protagoniste pour son club comme pour les champions d’Europe. « Pour ce qu’il a fait sur le terrain, les statistiques qu’il a, les titres qu’il a remportés... Il doit gagner », a ajouté le capitaine.
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Le compte à rebours avant la cérémonie
La course au Ballon d'Or entre dans sa dernière ligne droite, alors que le monde du football attend avec impatience l'annonce du vainqueur. La cérémonie est prévue le 26 octobre à Londres, marquant un changement de lieu pour cet événement glamour.
La période de vote approche également de sa conclusion, puisque le panel de journalistes du monde entier a jusqu'au 28 septembre pour soumettre son bulletin final. Alors que la campagne publique de Raphinha bat son plein, la pression monte sur les votants pour reconnaître l'année incroyable vécue par la nouvelle icône de Barcelone.
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