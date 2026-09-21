Alors que la date limite du vote pour le Ballon d’Or approche à grands pas, le capitaine de Barcelone, Raphinha, n’a laissé aucune place à l’ambiguïté concernant son choix pour la récompense. Alors que 100 journalistes du monde entier s’apprêtent à remettre leur bulletin final à France Football d’ici au 28 septembre, le débat sur celui qui mérite le Ballon d’Or a atteint son paroxysme.

Interrogé directement sur le fait de savoir si le diplômé de La Masia devait être celui qui soulèverait le trophée, le Brésilien a répondu dans un entretien accordé à The Guardian et à La Gazzetta dello Sport : « sans aucun doute, oui ». L’ailier de 27 ans a insisté sur le fait que son coéquipier remplissait tous les critères possibles utilisés pour juger les meilleurs joueurs du monde.

Raphinha a expliqué son raisonnement en déclarant : « Eh bien, avant tout. Je crois que gagner le Ballon d'Or repose sur les statistiques individuelles, les trophées collectifs et la magie qu’il a sur le terrain. Le charisme et tout ce genre de choses. Pour moi, ce sont les points les plus importants pour remporter cette récompense. Et je pense que Lamine les a tous. »