« Il doit figurer dans la liste pour la Coupe du monde », assène Dietmar Hamann, qui met ainsi le sélectionneur national Julian Nagelsmann face à ses responsabilités au sujet d’une star de la Bundesliga

Führich a connu un début de saison compliqué, au point de perdre temporairement sa place de titulaire au VfB Stuttgart. Aujourd’hui, l’attaquant est « de nouveau en pleine forme », a souligné Hamann, ajoutant que le sélectionneur national Julian Nagelsmann ne devrait pas l’ignorer. « Il doit faire partie du groupe », a insisté l’ancien milieu de terrain.

L’attaquant n’a pourtant pas été appelé en équipe d’Allemagne durant toute l’année 2025. Grâce à sa solide saison 2023/2024 avec le VfB, l’ailier s’était imposé au sein de l’équipe nationale, avait fait ses débuts internationaux en octobre 2023 et avait intégré le groupe allemand lors de l’Euro à domicile l’été dernier. Il y avait fait une brève apparition, entrant en jeu lors du match de groupe contre la Hongrie (2-0).

Au total, il compte neuf sélections sans avoir encore trouvé le chemin des filets. Convoqué en mars pour les amicaux contre la Suisse (4-3) et le Ghana (2-1), il est entré en jeu pendant une demi-heure face aux Africains, son premier appel depuis près d’un an et demi. Initialement écarté par Nagelsmann, il a finalement réintégré le groupe suite au forfait sur blessure du Borussen Felix Nmecha.



