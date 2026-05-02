« Il est en pleine forme. Il doit faire partie de l’équipe pour la Coupe du monde », a déclaré Hamann samedi après-midi sur Sky, évoquant l’attaquant du VfB Stuttgart.
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« Il doit figurer dans la liste pour la Coupe du monde », assène Dietmar Hamann, qui met ainsi le sélectionneur national Julian Nagelsmann face à ses responsabilités au sujet d’une star de la Bundesliga
Führich a connu un début de saison compliqué, au point de perdre temporairement sa place de titulaire au VfB Stuttgart. Aujourd’hui, l’attaquant est « de nouveau en pleine forme », a souligné Hamann, ajoutant que le sélectionneur national Julian Nagelsmann ne devrait pas l’ignorer. « Il doit faire partie du groupe », a insisté l’ancien milieu de terrain.
L’attaquant n’a pourtant pas été appelé en équipe d’Allemagne durant toute l’année 2025. Grâce à sa solide saison 2023/2024 avec le VfB, l’ailier s’était imposé au sein de l’équipe nationale, avait fait ses débuts internationaux en octobre 2023 et avait intégré le groupe allemand lors de l’Euro à domicile l’été dernier. Il y avait fait une brève apparition, entrant en jeu lors du match de groupe contre la Hongrie (2-0).
Au total, il compte neuf sélections sans avoir encore trouvé le chemin des filets. Convoqué en mars pour les amicaux contre la Suisse (4-3) et le Ghana (2-1), il est entré en jeu pendant une demi-heure face aux Africains, son premier appel depuis près d’un an et demi. Initialement écarté par Nagelsmann, il a finalement réintégré le groupe suite au forfait sur blessure du Borussen Felix Nmecha.
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Chris Führich sera-t-il retenu dans la liste des 26 joueurs allemands pour la Coupe du monde ?
Ces dernières semaines, Führich a tout mis en œuvre pour augmenter ses chances de participer à la Coupe du monde. Il a retrouvé sa place de titulaire au sein de son club et affiche des performances constantes ; lors des quatre derniers matchs de Bundesliga, il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Au total, il totalise actuellement huit buts et huit passes décisives en 49 apparitions cette saison. Nagelsmann annoncera sa sélection pour la Coupe du monde le 21 mai.
Samedi, il a également inscrit un but lors du match nul 3-3 contre le TSG Hoffenheim, permettant aux Stuttgardiens d’égaliser in extremis et de décrocher un point précieux dans la course à la Ligue des champions.
Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, l’équipe de la DFB disputera deux rencontres amicales : le 31 mai contre la Finlande, puis le 6 juin face aux États-Unis, coorganisateurs de l’épreuve. Son premier match de groupe est programmé le 14 juin contre Curaçao ; la Côte d’Ivoire et l’Équateur complètent le trio adverse dans cette phase de groupes.