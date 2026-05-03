« Il doit faire beaucoup mieux ! » Roy Keane « n'est toujours pas convaincu » par Kobbie Mainoo et pointe un « problème » dans le jeu du jeune espoir de Manchester United

Malgré le but décisif de Mainoo lors de la victoire 3-2 contre son grand rival Liverpool, qui a assuré la qualification de Manchester United pour la Ligue des champions, Keane reste très sceptique quant au niveau actuel du joueur de 21 ans.

L’international anglais a scellé le sort d’un dimanche après-midi riche en rebondissements à Old Trafford d’une frappe à la 77^e minute, mais l’ancien capitaine des Red Devils estime que le milieu de terrain a encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre l’élite.