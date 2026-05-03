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« Il doit faire beaucoup mieux ! » Roy Keane « n'est toujours pas convaincu » par Kobbie Mainoo et pointe un « problème » dans le jeu du jeune espoir de Manchester United
Keane réclame davantage d’efforts de la part du jeune talent de Manchester United.
Malgré le but décisif de Mainoo lors de la victoire 3-2 contre son grand rival Liverpool, qui a assuré la qualification de Manchester United pour la Ligue des champions, Keane reste très sceptique quant au niveau actuel du joueur de 21 ans.
L’international anglais a scellé le sort d’un dimanche après-midi riche en rebondissements à Old Trafford d’une frappe à la 77^e minute, mais l’ancien capitaine des Red Devils estime que le milieu de terrain a encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre l’élite.
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« Il est encore en phase d’apprentissage »
Interrogé par Sky Sports, Roy Keane a livré un bilan sans concession sur la progression de Mainoo. « Je ne suis toujours pas convaincu par lui. C’est un très bon jeune joueur, mais c’est encore un gamin : il n’a disputé qu’une septantaine de matches avec l’équipe première », a déclaré l’ancien capitaine de Manchester United.
« Il a certes été appelé en équipe d’Angleterre, mais il ne m’a toujours pas convaincu. J’espère qu’il retrouvera une place de titulaire à Manchester United l’année prochaine. Je suis très exigeant avec les milieux de terrain, et je l’étais aussi avec moi-même. Je pense qu’il a encore beaucoup à prouver. A-t-il une chance ? Bien sûr, il a une chance. Il est encore en phase d’apprentissage. »
Inquiétudes concernant le rythme effréné
Keane s'est interrogé sur les qualités athlétiques brutes nécessaires pour évoluer au milieu de terrain moderne, notamment dans les phases de transition à haute intensité.
« Le seul problème, c'est qu'on se demande s'il est assez explosif, et peut-on vraiment s'améliorer sur ce point si l'on n'a pas cette rapidité dès le départ ? », a demandé Keane.
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En plein essor sous la houlette de Carrick
Keane estime que l’écartement récent de Mainoo du onze de départ sous les ordres de Ruben Amorim pourrait s’avérer bénéfique à long terme. Après une entrée remarquée sur la scène et une sélection en équipe d’Angleterre, le milieu de terrain a dû regarder les matchs depuis le banc avant de retrouver progressivement son niveau sous la houlette de Michael Carrick.
« Cette période de six mois lui sera bénéfique », analyse Keane. « Pour un jeune joueur dans un grand club, il arrive, impressionne, fait la une des journaux, puis intègre l’équipe d’Angleterre. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé d’un prêt, mais j’ai toujours dit qu’il fallait parfois savoir rester sur le banc pour apprendre, observer le jeu et l’équipe. »