« Il doit apprendre » : Virgil van Dijk donne un conseil à la nouvelle recrue de Liverpool, qui ne peut pas jouer pour le club avant l’année prochaine

Van Dijk s’est dit profondément impressionné par l’impact du jeune défenseur central Ndukwe, malgré le départ imminent du joueur de 18 ans d’Anfield. Le défenseur autrichien, arrivé à la suite d’un accord conclu avec l’Austria Vienne plus tôt cette année, a été un élément постоян de l’équipe d’Andoni Iraola tout au long de sa préparation estivale cet été.

« Évidemment, j’ai vu les matches de pré-saison en Amérique, a déclaré Van Dijk au sujet de son jeune coéquipier. C’est un grand talent, un grand gabarit et il veut apprendre. J’ai eu une brève conversation avec lui, surtout ces deux derniers jours. Pour lui, il s’agit simplement de progresser. Je sais qu’il doit partir en prêt, je crois, donc voyons où il va atterrir. Oui [c’est dommage qu’il doive partir en prêt].

« Je ne sais pas exactement quelles sont les règles, mais le fait est qu’il doit partir en prêt et, où qu’il aille, il doit apprendre, s’améliorer et être prêt quand il reviendra pour, espérons-le, y rester. »



