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« Il doit apprendre » : Virgil van Dijk donne un conseil à la nouvelle recrue de Liverpool, qui ne peut pas jouer pour le club avant l’année prochaine
Le capitaine de Liverpool salue le « grand talent » Ndukwe
Van Dijk s’est dit profondément impressionné par l’impact du jeune défenseur central Ndukwe, malgré le départ imminent du joueur de 18 ans d’Anfield. Le défenseur autrichien, arrivé à la suite d’un accord conclu avec l’Austria Vienne plus tôt cette année, a été un élément постоян de l’équipe d’Andoni Iraola tout au long de sa préparation estivale cet été.
« Évidemment, j’ai vu les matches de pré-saison en Amérique, a déclaré Van Dijk au sujet de son jeune coéquipier. C’est un grand talent, un grand gabarit et il veut apprendre. J’ai eu une brève conversation avec lui, surtout ces deux derniers jours. Pour lui, il s’agit simplement de progresser. Je sais qu’il doit partir en prêt, je crois, donc voyons où il va atterrir. Oui [c’est dommage qu’il doive partir en prêt].
« Je ne sais pas exactement quelles sont les règles, mais le fait est qu’il doit partir en prêt et, où qu’il aille, il doit apprendre, s’améliorer et être prêt quand il reviendra pour, espérons-le, y rester. »
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L’obstacle du permis de travail force un départ
Le principal obstacle pour Ndukwe est l’obtention du Governing Body Endorsement (GBE) de la FA afin de décrocher un visa de travail. Pour être éligibles, les joueurs doivent cumuler 15 points dans différentes catégories de performance, un seuil que l’adolescent n’a pas encore atteint.
Malgré ces obstacles administratifs, la cote de Ndukwe reste élevée après des débuts convaincants contre Sunderland, Wrexham, Leeds United et Monaco. The Athletic indique que le joueur de 18 ans examine actuellement de solides offres venues de tout le continent, avec un intérêt manifesté par des clubs de Bundesliga, du Portugal et du Danemark. Un transfert vers un championnat mieux classé aiderait le défenseur à accélérer son processus d’accumulation de points afin de s’assurer qu’il puisse revenir à Anfield en 2027.
Des nouvelles de Jacquet et d’Araujo sont les bienvenues
Van Dijk a également livré des éclairages sur d’autres nouveaux visages au centre d’entraînement AXA, notamment les défenseurs centraux Ronald Araujo et Jeremy Jacquet. Alors que le capitaine a déjà chaleureusement accueilli le joueur prêté par Barcelone au club, il a aussi donné des nouvelles de Jacquet, actuellement sur la touche, tout en restant optimiste quant à un retour rapide du jeune joueur.
« Je ne l’ai pas vu du tout [Jacquet]. J’ai parlé avec lui. Je l’ai vu se déplacer et nous avons des conversations, a ajouté Van Dijk. Je ne suis pas médecin, donc je ne connais pas exactement la situation, mais j’ai le sentiment que cette semaine il pourrait être de retour sur le terrain, et j’espère le plus vite possible. »
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Des recrues qui ont un impact immédiat
Concernant Victor Munoz, arrivé en provenance d’Osasuna dans le cadre d’un transfert de 34,5 M£, Van Dijk n’a pas tardé à saluer les débuts explosifs de l’attaquant en Angleterre. Munoz a récemment effectué sa première apparition et a déjà attiré l’attention du groupe de cadres lors des séances d’entraînement. Le capitaine a souligné que les qualités physiques de la nouvelle recrue avaient apporté une dimension différente aux options offensives de l’effectif durant la phase finale du programme de pré-saison.
« Il a aussi commencé [l’entraînement] mercredi, a confirmé Van Dijk au sujet de Munoz. Il est très rapide et cela a été bon de voir le type de qualité qu’il peut apporter au club, et je pense qu’il a reçu un excellent accueil. À lui simplement de poursuivre sur cette lancée pour la suite. »
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