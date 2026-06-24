Il dispute actuellement la Coupe du monde : le premier transfert souhaité par Martin Demichelis au RB Leipzig est officialisé

Lundi, Leipzig a officialisé l’arrivée de Demichelis. Âgé de 45 ans, l’ancien défenseur a disputé 259 matchs officiels avec le Bayern entre 2003 et 2011 et venait tout juste de prolonger de deux ans son contrat avec le club relégué de La Liga. Arrivé à Majorque le 1er mars pour éviter la relégation, il n’a pu inverser la tendance, récoltant en moyenne 1,5 point par match lors de ses douze rencontres à la tête du club.

Il avait commencé sa carrière d’entraîneur en 2017 à Málaga, son dernier club en tant que joueur, en tant qu’adjoint de Michel puis de José González.

Il est ensuite revenu au club le plus titré d’Allemagne pour prendre en charge successivement les U19 et l’équipe réserve. En janvier 2023, il est retourné dans son pays natal afin de rejoindre le club historique de River Plate, à Buenos Aires.

À l’issue du championnat, il soulève le trophée national ainsi que deux autres titres. En août 2024, il s’engage avec le CF Monterrey au Mexique, club où il met fin à son aventure en mai dernier.