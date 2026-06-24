Ce milieu défensif de 25 ans est actuellement sous contrat avec l’ancien club de Demichelis, le RCD Majorque. Le contrat de ce gaucher, qui évolue sur l’île des Baléares, court encore jusqu’en été 2028.
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Il dispute actuellement la Coupe du monde : le premier transfert souhaité par Martin Demichelis au RB Leipzig est officialisé
Recruté il y a un an par Majorque en provenance d’Almería, Costa a auparavant été formé au SC Braga, club traditionnel du Portugal. Lors de la dernière saison officielle, ce défenseur s’est imposé comme un élément incontournable de l’équipe ibérique, prenant part à 36 rencontres officielles. Il a également marqué sept buts et délivré deux passes décisives.
Cette progression lui a ouvert les portes de la sélection portugaise, avec laquelle il participe à la Coupe du monde en cours, même si, pour l’instant, il n’a pas encore disputé la moindre minute de jeu.
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Demichelis veut rénover le cœur de Leipzig.
Demichelis, ancien défenseur central du FC Bayern Munich, mise sur la présence physique et la stabilité pour remodeler l’effectif au milieu de terrain. Dans le système du nouvel entraîneur, Costa est vu comme la solution idéale au poste de milieu défensif, là où se joue la « salle des machines » : il doit assurer l’équilibre entre le travail défensif et la transition offensive des Rouge et Blanc.
Compte tenu de la durée de son contrat, le transfert de ce stratège défensif constituera l’un des premiers grands défis pour la direction du club, sous la houlette du directeur sportif Marcel Schäfer.
Demichelis exerce le métier d’entraîneur depuis neuf ans.
Lundi, Leipzig a officialisé l’arrivée de Demichelis. Âgé de 45 ans, l’ancien défenseur a disputé 259 matchs officiels avec le Bayern entre 2003 et 2011 et venait tout juste de prolonger de deux ans son contrat avec le club relégué de La Liga. Arrivé à Majorque le 1er mars pour éviter la relégation, il n’a pu inverser la tendance, récoltant en moyenne 1,5 point par match lors de ses douze rencontres à la tête du club.
Il avait commencé sa carrière d’entraîneur en 2017 à Málaga, son dernier club en tant que joueur, en tant qu’adjoint de Michel puis de José González.
Il est ensuite revenu au club le plus titré d’Allemagne pour prendre en charge successivement les U19 et l’équipe réserve. En janvier 2023, il est retourné dans son pays natal afin de rejoindre le club historique de River Plate, à Buenos Aires.
À l’issue du championnat, il soulève le trophée national ainsi que deux autres titres. En août 2024, il s’engage avec le CF Monterrey au Mexique, club où il met fin à son aventure en mai dernier.