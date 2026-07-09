Un joueur de retour au club devrait quant à lui apporter la profondeur nécessaire à l'effectif munichois. Arijon Ibrahimovic, qui fait à nouveau partie intégrante du groupe après son prêt au 1. FC Heidenheim, est considéré comme une option supplémentaire au milieu de terrain offensif et peut également être aligné au poste de numéro 8.

La polyvalence au cœur du milieu bavarois est par ailleurs renforcée par l’arrivée d’un défenseur central capable de glisser en sentinelle : la nouvelle recrue Nathaniel Brown possède les qualités pour jouer milieu défensif et devrait, selon le magazine Kicker, être aligné à ce poste.

Cette configuration a des répercussions directes sur le marché des transferts des jeunes : face à une concurrence accrue au milieu de terrain, un départ imminent de Noel Aseko vers l’Eintracht Francfort est considéré comme très probable.