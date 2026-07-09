Le capitaine de l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans devrait, sous l’ère Vincent Kompany, endosser un rôle bien plus central que par le passé. Le milieu de terrain est appelé à combler les espaces laissés par les départs de Goretzka et Guerreiro dans l’effectif du club le plus titré d’Allemagne.
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Il devrait tirer un énorme profit des départs : Vincent Kompany veut faire d'un jeune joueur du FC Bayern le grand gagnant
En interne, Bischof est désigné comme le successeur direct de Goretzka et doit endosser le rôle de troisième milieu de terrain central. Le staff technique réclame également de lui la même flexibilité tactique qui faisait la force de Guerreiro.
À terme, il est censé endosser un rôle de joker défensif capable de dépanner aussi bien à gauche de la défense qu’en attaque en cas d’effectif réduit. Grâce à ce profil complet, l’international espoir comble les départs de deux pros et s’assure un temps de jeu conséquent.
- Getty Images Sport
FC Bayern : Brown devrait également prêter main-forte au milieu de terrain
Un joueur de retour au club devrait quant à lui apporter la profondeur nécessaire à l'effectif munichois. Arijon Ibrahimovic, qui fait à nouveau partie intégrante du groupe après son prêt au 1. FC Heidenheim, est considéré comme une option supplémentaire au milieu de terrain offensif et peut également être aligné au poste de numéro 8.
La polyvalence au cœur du milieu bavarois est par ailleurs renforcée par l’arrivée d’un défenseur central capable de glisser en sentinelle : la nouvelle recrue Nathaniel Brown possède les qualités pour jouer milieu défensif et devrait, selon le magazine Kicker, être aligné à ce poste.
Cette configuration a des répercussions directes sur le marché des transferts des jeunes : face à une concurrence accrue au milieu de terrain, un départ imminent de Noel Aseko vers l’Eintracht Francfort est considéré comme très probable.
Bischof s'est imposé au FC Bayern comme un joueur de rotation essentiel
Lors de sa première saison à Munich sous les ordres de Kompany, Bischof s'est imposé comme un joueur de rotation essentiel. En 39 matchs, il a passé 1 700 minutes sur le terrain, inscrivant trois buts et délivrant trois passes décisives.
Formé au TSG Hoffenheim, où il occupait principalement le poste de milieu de terrain central, il a été reconverti en arrière latéral à Munich en raison de la concurrence acharnée au double six, incarnée par Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović et Leon Goretzka.
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