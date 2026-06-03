Il devrait renoncer à une somme considérable ! Selon les dernières rumeurs, Marc-André ter Stegen serait en lice pour rejoindre un géant du football européen actuellement en pleine crise

Jordi Cruyff, directeur technique de l’Ajax depuis début février, cherche activement un gardien expérimenté. Outre Mark Flekken, numéro 2 des Pays-Bas et actuellement au Bayer Leverkusen, ainsi que Yann Sommer, dont le contrat avec l’Inter Milan expire fin juin, Cruyff s’intéresserait aussi à ter Stegen.

L’arrivée sur le banc ajacide de l’Espagnol Michel, qui l’avait déjà fait venir à Gérone en janvier, pourrait inciter l’Allemand à rejoindre Amsterdam. Après avoir perdu sa place de titulaire à Barcelone l’été dernier au profit de Joan García, ter Stegen avait été prêté à Gérone en début d’année afin de se mettre en valeur et de postuler pour le poste de gardien titulaire de l’Allemagne lors de la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. On sait désormais que ce rôle échoira à Manuel Neuer et non à Oliver Baumann.

Mais le plan a échoué : déjà souvent blessé, il s’est à nouveau arrêté après seulement deux matchs avec Gérone et n’a plus joué jusqu’à la fin de la saison. Selon plusieurs sources, ter Stegen aurait même envisagé de rester à Gérone au-delà de l’été, d’autant que Michel aurait probablement continué à l’entraîner. Mais la relégation de Girona en deuxième division a changé la donne, et ter Stegen retrouvera officiellement le Barça fin juin.