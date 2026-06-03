Selon le magazine néerlandais Voetbal International, le nom du gardien allemand, actuellement sous contrat avec le FC Barcelone, est évoqué en interne à l’Ajax Amsterdam.
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Il devrait renoncer à une somme considérable ! Selon les dernières rumeurs, Marc-André ter Stegen serait en lice pour rejoindre un géant du football européen actuellement en pleine crise
Jordi Cruyff, directeur technique de l’Ajax depuis début février, cherche activement un gardien expérimenté. Outre Mark Flekken, numéro 2 des Pays-Bas et actuellement au Bayer Leverkusen, ainsi que Yann Sommer, dont le contrat avec l’Inter Milan expire fin juin, Cruyff s’intéresserait aussi à ter Stegen.
L’arrivée sur le banc ajacide de l’Espagnol Michel, qui l’avait déjà fait venir à Gérone en janvier, pourrait inciter l’Allemand à rejoindre Amsterdam. Après avoir perdu sa place de titulaire à Barcelone l’été dernier au profit de Joan García, ter Stegen avait été prêté à Gérone en début d’année afin de se mettre en valeur et de postuler pour le poste de gardien titulaire de l’Allemagne lors de la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. On sait désormais que ce rôle échoira à Manuel Neuer et non à Oliver Baumann.
Mais le plan a échoué : déjà souvent blessé, il s’est à nouveau arrêté après seulement deux matchs avec Gérone et n’a plus joué jusqu’à la fin de la saison. Selon plusieurs sources, ter Stegen aurait même envisagé de rester à Gérone au-delà de l’été, d’autant que Michel aurait probablement continué à l’entraîner. Mais la relégation de Girona en deuxième division a changé la donne, et ter Stegen retrouvera officiellement le Barça fin juin.
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L’Ajax souhaite s’appuyer sur l’expérience, le leadership et les qualités footballistiques de Marc-André ter Stegen pour renforcer son effectif.
Au Barça, où il a été le numéro 1 pendant des années, ter Stegen est certes encore sous contrat jusqu'en 2028. Mais le joueur de 34 ans n'a sans doute plus d'avenir au sein du champion d'Espagne, c'est pourquoi un départ lors du mercato estival semble probable.
Ses qualités techniques en font un profil taillé pour la philosophie de l’Ajax et le projet de jeu du nouvel entraîneur, Michel. Les dirigeants amstellodamois apprécient également son leadership et son immense expérience (44 sélections avec l’Allemagne), atouts précieux pour un effectif marqué par une saison décevante.
L’Ajax, qui attend un titre de champion depuis quatre ans, n’a pas pesé dans la course au sacre de l’Eredivisie. Cinquième du classement, le club a terminé à 28 points du champion, le PSV Eindhoven. En Coupe des Pays-Bas, il a subi une cuisante défaite 0-6 contre l’AZ Alkmaar en huitièmes de finale, et en Ligue des champions, l’Ajax, 32e du classement à l’issue de la phase de groupes, était loin de pouvoir se qualifier pour les huitièmes.
Jordi Cruyff et son staff ont donc pour mission de reconstruire un groupe capable de retrouver le trône national et de briller à nouveau sur la scène continentale, à l’image de la demi-finale de Ligue des champions 2019. Les plus grands succès européens du club remontent aux années 1970 (trois Coupes des clubs champions consécutives) puis à la génération dorée de 1995, emmenée par Patrick Kluivert, Clarence Seedorf et Edgar Davids.
Un transfert à l'Ajax ? Marc-André ter Stegen devrait faire une croix sur une coquette somme
Quoi qu’il en soit, l’Ajax s’est qualifié pour la Ligue Europa Conférence après avoir passé les barrages, ce qui lui assure au moins une participation à une compétition européenne la saison prochaine. Néanmoins, cette performance ne suffit pas aux ambitions du club, et l’arrivée de ter Stegen pourrait lui permettre de retrouver son ancien éclat.
Reste un obstacle de taille : son salaire. Au Barça, ter Stegen percevrait entre 16 et 18 millions d’euros bruts par an, une somme que l’Ajax ne peut pas lui offrir. Pour l’instant, l’attaquant Kasper Dolberg serait le mieux payé du club avec environ 3,5 millions d’euros par an. Ter Stegen devrait donc accepter une baisse de salaire substantielle pour s’engager avec les Ajacides.
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Ter Stegen pourra-t-il aider l’Ajax à retrouver son niveau d’antan ? Le classement des cinq dernières années
Saison
Classement
2021/22
1
2022/23
3
2023/24
5
2024/25
2
2025/26
5