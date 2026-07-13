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« Il devrait raccrocher les crampons ! » : Cristiano Ronaldo jugé « pas assez bon » pour disputer l’Euro 2028 avec le Portugal, après une campagne « décevante » lors de la Coupe du monde
Riise critique la gestion de Martinez après une Coupe du monde « décevante »
Riise estime que l’ancien sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a mal géré la situation de Ronaldo pendant son mandat. L’élimination récente de la Seleção de la Coupe du monde 2026 a relancé le débat sur le maintien du joueur de 41 ans dans le onze de départ, ses détracteurs estimant que sa présence réduit la flexibilité tactique de l’équipe.
S’exprimant pour BestBettingSites, Riise a fait part de sa déception quant à la gestion du vétéran. « Je sais que le sélectionneur portugais adore Ronaldo, mais je trouve que toute cette affaire autour de Ronaldo lors de cette Coupe du monde était assez triste », a déclaré Riise. « À un moment donné, il ne marquait plus, puis il a annoncé son retour après avoir inscrit quelques buts, avant de disparaître à nouveau. Je ne pense pas que Roberto Martínez ait géré la situation comme il fallait. Il aurait dû se montrer plus ferme et faire passer l’équipe avant un joueur en particulier. »
- AFP
Pas au niveau pour l’Euro 2028
Bien que Ronaldo soit le meilleur buteur de l'histoire du football international, Riise est catégorique : l'ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United ne possède plus les qualités requises pour évoluer au plus haut niveau. Dans la perspective de l'Euro 2028, le Norvégien estime qu'il est temps pour Ronaldo de se retirer et de laisser la place à une nouvelle génération de talents portugais.
« Je ne pense pas que Ronaldo sera prêt pour l’Euro, ni qu’il soit actuellement assez bon pour jouer avec le Portugal à ce niveau », a ajouté Riise. « Il devrait mettre un terme à sa carrière internationale et laisser la place aux jeunes joueurs. Le football moderne est incroyablement exigeant sur le plan physique : il faut que les 11 joueurs courent et se battent pour l’équipe, à moins d’être Messi. Ronaldo ne le fait plus, et je pense que sa présence affaiblit l’équipe portugaise plutôt que de l’aider. »
La déception de la Coupe du monde 2026
Les appels à la retraite de Ronaldo se sont intensifiés après l'élimination du Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde, suite à une défaite 1-0 face à l'Espagne. L'attaquant, en larmes, n'a inscrit qu'un seul but lors des phases à élimination directe. Malgré cet échec, l'avant-centre d'Al-Nassr a affirmé qu'il ne prendrait aucune « décision précipitée » concernant son avenir.
Faisant le point sur sa carrière après cette élimination, Ronaldo a déclaré : « Je suis triste de quitter la Coupe du monde comme ça. J’ai tout donné. J’ai fait de mon mieux. C’était ma dernière Coupe du monde, oui, mais je vais maintenant avoir le temps de réfléchir et d’être avec ma famille. Je ne prendrai aucune décision précipitée. Je ne décide de rien sous le coup de l’émotion. Pour l’instant, la question de savoir si je vais continuer n’a pas d’importance. »
- Getty Images
Jésus fait abstraction des critiques
Malgré les appels de Riise en faveur d’une rupture nette, la nouvelle direction à Lisbonne semble s’engager dans une autre voie. Jorge Jesus, qui a remplacé Martinez après la démission de l’Espagnol, a déjà fait part de son intention de conserver le capitaine au sein de l’équipe pour la prochaine Ligue des Nations et le cycle de l’Euro 2028.
Le débat sur le rôle de Ronaldo devrait donc se poursuivre alors que le Portugal se prépare pour la Coupe du monde 2030, qu’il coorganisera. Reste à voir si le quintuple vainqueur du Ballon d’Or saura adapter son jeu pour faire taire les sceptiques comme Riise. Pour l’instant, la pression exercée sur l’attaquant d’Al-Nassr pour qu’il se retire n’a jamais été aussi forte.
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