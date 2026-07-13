Riise estime que l’ancien sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a mal géré la situation de Ronaldo pendant son mandat. L’élimination récente de la Seleção de la Coupe du monde 2026 a relancé le débat sur le maintien du joueur de 41 ans dans le onze de départ, ses détracteurs estimant que sa présence réduit la flexibilité tactique de l’équipe.

S’exprimant pour BestBettingSites, Riise a fait part de sa déception quant à la gestion du vétéran. « Je sais que le sélectionneur portugais adore Ronaldo, mais je trouve que toute cette affaire autour de Ronaldo lors de cette Coupe du monde était assez triste », a déclaré Riise. « À un moment donné, il ne marquait plus, puis il a annoncé son retour après avoir inscrit quelques buts, avant de disparaître à nouveau. Je ne pense pas que Roberto Martínez ait géré la situation comme il fallait. Il aurait dû se montrer plus ferme et faire passer l’équipe avant un joueur en particulier. »







