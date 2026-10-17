AFP
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« Il devrait présenter ses excuses » : le patron du CSD s’en prend à Javier Tebas à propos d’une comparaison avec Goebbels, tandis que le Real Madrid réclame la démission du président de la Liga
Le dirigeant du CSD demande des comptes
Jose Manuel Rodriguez Uribes a clairement pris position sur l’escalade des échanges entre la direction de la Liga et le club le plus titré d’Espagne. Le président du CSD a déclaré samedi que les propos tenus dépassaient les limites de la liberté d’expression et a insisté sur le fait que Tebas devait présenter des excuses pour ses propos.
La polémique a éclaté après que Tebas a établi sur les réseaux sociaux un parallèle entre les méthodes de communication des dirigeants du Real Madrid et celles du tristement célèbre ministre de la Propagande du Troisième Reich. S’exprimant auprès des journalistes via Eurosport, Uribes s’est dit consterné par les termes employés par un haut responsable des instances sportives espagnoles.
« C’est inacceptable, a déclaré Uribes aux médias. On ne peut pas prendre les nazis ou Goebbels comme point de comparaison, surtout quand on est président de la Liga et qu’on parle d’un club qui dispute la Liga. Je pense que cela dépasse les limites de la liberté d’expression. Heureusement, la liberté d’expression bénéficie d’une très large protection en Espagne, mais cela ne signifie pas qu’on puisse comparer quelqu’un aux nazis ou à Goebbels sans franchir une limite. »
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Le CSD étudie la possibilité d’agir contre Tebas
L’intervention du CSD survient alors que l’organisme gouvernemental examine le cadre juridique pour déterminer si le président de la ligue a enfreint les protocoles institutionnels. Les répercussions de cette déclaration ont creusé un fossé important, le gouvernement espagnol se retrouvant désormais entraîné dans un différend jusqu’ici cantonné aux instances dirigeantes.
Sans aller jusqu’à réclamer une démission, Uribes a insisté sur la nécessité de présenter des excuses publiques, signe du sérieux avec lequel les autorités sportives espagnoles considèrent cette comparaison avec l’un des régimes les plus tristement célèbres de l’histoire.
Il a ajouté : « C’est totalement déplacé et je pense que Tebas devrait présenter ses excuses. Entre autres, il a des responsabilités en tant que dirigeant sportif. Nous parlons toujours des valeurs du sport et de l’importance du fair-play, nous devons donc montrer l’exemple. Ces propos étaient totalement inappropriés. La question de savoir s’il y a matière à une sanction disciplinaire est distincte, et ce n’est pas à moi d’en décider. »
Le Real Madrid exige une démission immédiate
Le Real Madrid a réagi avec colère à cette comparaison, publiant un communiqué ferme dans lequel il appelle Tebas à quitter ses fonctions de président de la Liga et de vice-président de la Fédération espagnole de football. Le club juge ces propos profondément offensants et moralement répugnants, estimant qu’un tel langage le rend inapte à exercer une fonction de confiance publique.
« Le comportement répété de Tebas révèle un manque de neutralité, de respect et d’impartialité incompatible avec ses responsabilités institutionnelles », peut-on lire dans le communiqué officiel du Real Madrid. « Ses attaques incessantes contre le Real Madrid et contre ceux qui réclament de la transparence et des réformes constituent, selon notre club, un véritable fléau pour le football espagnol. Le Real Madrid estime que les déclarations et le comportement répétés de Tebas seraient inacceptables dans toute institution sportive européenne régie par les principes de respect, de neutralité et d’intégrité, et qu’ils le rendent inapte, sur le plan institutionnel, à continuer d’exercer les fonctions qu’il occupe. »
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La comparaison avec la propagande expliquée
La polémique a éclaté lorsque Tebas a publié un long message sur X, anciennement Twitter, pour exprimer son mécontentement quant à la manière dont le Real Madrid gère sa communication et ses réclamations concernant l’arbitrage. Il a notamment visé Real Madrid TV, affirmant que la chaîne servait à construire un récit de persécution rappelant des techniques de propagande historiques.
Face aux réactions suscitées par ses propos, Tebas a tenté de préciser qu’il faisait référence aux mécanismes de communication, et non qu’il cautionnait une idéologie particulière. Cette explication n’a toutefois guère apaisé ses détracteurs au Santiago Bernabeu. Le Real Madrid a répondu que cette précision n’atténuait en rien le caractère indigne du message initial.
Dans un message ultérieur, Tebas a maintenu ses accusations, reprochant au club de chercher à l’intimider et à détruire la compétition nationale. Selon lui, le récit du club visait à affaiblir le championnat après son échec à lancer le projet de Super Ligue européenne.
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