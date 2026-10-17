« Il devrait présenter ses excuses » : le patron du CSD s’en prend à Javier Tebas à propos d’une comparaison avec Goebbels, tandis que le Real Madrid réclame la démission du président de la Liga

Jose Manuel Rodriguez Uribes a clairement pris position sur l’escalade des échanges entre la direction de la Liga et le club le plus titré d’Espagne. Le président du CSD a déclaré samedi que les propos tenus dépassaient les limites de la liberté d’expression et a insisté sur le fait que Tebas devait présenter des excuses pour ses propos.

La polémique a éclaté après que Tebas a établi sur les réseaux sociaux un parallèle entre les méthodes de communication des dirigeants du Real Madrid et celles du tristement célèbre ministre de la Propagande du Troisième Reich. S’exprimant auprès des journalistes via Eurosport, Uribes s’est dit consterné par les termes employés par un haut responsable des instances sportives espagnoles.

« C’est inacceptable, a déclaré Uribes aux médias. On ne peut pas prendre les nazis ou Goebbels comme point de comparaison, surtout quand on est président de la Liga et qu’on parle d’un club qui dispute la Liga. Je pense que cela dépasse les limites de la liberté d’expression. Heureusement, la liberté d’expression bénéficie d’une très large protection en Espagne, mais cela ne signifie pas qu’on puisse comparer quelqu’un aux nazis ou à Goebbels sans franchir une limite. »