« Il devrait pouvoir s'exprimer ! » - Florian Wirtz explique pourquoi il a « aimé » la publication Instagram de Mohamed Salah, qui contenait une pique voilée à l'encontre de l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot

Contrairement aux suppositions largement relayées par les médias selon lesquelles le groupe aurait pris fait et cause pour Salah contre son entraîneur néerlandais, Wirtz a affirmé que cette interaction traduisait un simple respect professionnel, loin de toute mutinerie.

Wirtz a ajouté : « Non, rien de tout ça. J’apprécie la mentalité de Mo en général – sa façon de voir les choses, sa façon de travailler. C’est quelqu’un qu’on peut écouter, car il a beaucoup d’expérience. Il n’attaquait personne. Je pense qu’on a fait toute une histoire à partir des « likes » que les joueurs ont donnés.

Pour moi, il exprimait simplement son ressenti parce qu’il part. Il voulait alerter tout le monde au club : il faut travailler davantage et faire mieux. Nous ne sommes pas du tout satisfaits de cette saison.

Je reste convaincu que nous pouvons encore tirer quelque chose de cette saison en nous qualifiant pour la Ligue des champions dimanche. Nous devons y parvenir. Puis, cet été, il faudra décompresser avant d’aborder la saison prochaine, car nous possédons un effectif de qualité et nous sommes capables de beaucoup mieux. »



