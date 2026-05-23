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« Il devrait pouvoir s'exprimer ! » - Florian Wirtz explique pourquoi il a « aimé » la publication Instagram de Mohamed Salah, qui contenait une pique voilée à l'encontre de l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot
Le groupe dissident de supporters affirme son soutien à l’icône qui quitte le club.
Wirtz figurait parmi la douzaine de joueurs de l’équipe première ayant publiquement apporté leur soutien à la publication explosive de Salah sur Instagram, dans laquelle l’attaquant égyptien dénonçait l’orientation tactique actuelle du groupe. L’icône des Pharaons, dont les relations avec Slot semblent s’être dégradées après son exclusion du groupe pour la rencontre face à l’Inter, a réclamé un retour au style de jeu plus offensif prôné par l’ancien entraîneur Jürgen Klopp. Cette manifestation de solidarité sur les réseaux sociaux alimente depuis de vives spéculations sur un malaise grandissant au sein du vestiaire sous le régime de l’actuel coach.
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Wirtz monte au créneau pour défendre son coéquipier après des propos qui ont créé la polémique.
Le milieu de terrain, recruté 116 millions de livres sterling, a défendu l’attaquant expérimenté en affirmant que ses déclarations avaient été déformées par les médias. Après un dîner entre coéquipiers destiné à clore la polémique née sur les réseaux sociaux, Wirtz a confié àThe Athletic : « Nous avons passé une bonne soirée au restaurant. Avec le départ de Mo, c’était agréable de partager ce moment avec lui. Mo connaît le club depuis longtemps ; c’est un gars honnête.
Il dit ce qu’il pense. Ça devrait être acceptable. Si on veut s’exprimer, on devrait pouvoir le faire. Bien sûr, la saison a été un peu difficile pour nous tous, y compris Mo. À mon avis, on en a fait toute une histoire. Je ne pense pas qu’il ait attaqué qui que ce soit. »
Le milieu de terrain dément toute discorde au sein du staff technique
Contrairement aux suppositions largement relayées par les médias selon lesquelles le groupe aurait pris fait et cause pour Salah contre son entraîneur néerlandais, Wirtz a affirmé que cette interaction traduisait un simple respect professionnel, loin de toute mutinerie.
Wirtz a ajouté : « Non, rien de tout ça. J’apprécie la mentalité de Mo en général – sa façon de voir les choses, sa façon de travailler. C’est quelqu’un qu’on peut écouter, car il a beaucoup d’expérience. Il n’attaquait personne. Je pense qu’on a fait toute une histoire à partir des « likes » que les joueurs ont donnés.
Pour moi, il exprimait simplement son ressenti parce qu’il part. Il voulait alerter tout le monde au club : il faut travailler davantage et faire mieux. Nous ne sommes pas du tout satisfaits de cette saison.
Je reste convaincu que nous pouvons encore tirer quelque chose de cette saison en nous qualifiant pour la Ligue des champions dimanche. Nous devons y parvenir. Puis, cet été, il faudra décompresser avant d’aborder la saison prochaine, car nous possédons un effectif de qualité et nous sommes capables de beaucoup mieux. »
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La lutte pour la qualification s’annonce décisive lors de la dernière journée.
Slot est confronté à un dilemme tactique et diplomatique : doit-il offrir à l’attaquant, qui s’apprête à quitter le club, une dernière apparition symbolique dimanche contre Brentford ? Le club de Merseyside n’a besoin que d’un point lors de cette rencontre émotionnelle à Anfield pour valider officiellement son billet pour la Ligue des champions la saison prochaine. Après une saison instable et sans titre, ce résultat est primordial avant que l’équipe ne parte en vacances pour un repos estival et un reset psychologique indispensable.