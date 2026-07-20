Nommé entraîneur principal, Michael Carrick insiste sur la nécessité de gérer avec prudence l’évolution de Gabriel, malgré l’engouement grandissant autour du jeune joueur.

« Il est encore très jeune. JJ s'en sort vraiment bien », a déclaré Carrick. « JJ est un immense talent, c'est assez évident, et il a réalisé une bonne saison avec les moins de 18 ans. Nous avons une très haute opinion de lui. Mais il faut faire preuve de patience pour gérer tout ce que cela implique, pour le faire progresser et choisir le bon moment pour le faire passer au niveau supérieur, tout en le laissant à sa place. Il s'est bien entraîné et c'est une bonne chose d'avoir de jeunes joueurs qui montent. »

Le responsable du centre de formation, Darren Fletcher, a également salué les progrès de Gabriel tout en soulignant que chaque jeune joueur suit un parcours différent.

« Tous nos joueurs sont capables de participer à la préparation estivale, pas seulement JJ. Cela dépendra des autres joueurs sélectionnés et de ce dont il a besoin pour franchir l’étape suivante. Il est essentiel d’apporter de la diversité dans son parcours de formation. Nous voulons qu’il aille là-bas et s’épanouisse. »



