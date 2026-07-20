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« Il devrait jouer quelques minutes » - Le point sur les chances de JJ Gabriel de faire ses débuts avec Manchester United, alors que ce jeune prodige de 15 ans devient éligible pour faire ses débuts en Premier League
Gabriel se rapproche d'une place en équipe senior
Gabriel est désormais éligible pour jouer en Premier League cette saison, ce qui le rapproche d'une première apparition avec l'équipe première de Manchester United. Âgé de 15 ans, le jeune attaquant est considéré comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation du club, même si aucune date n'est encore fixée pour ses débuts chez les seniors.
Selon le Manchester Evening News, le jeune joueur n’a pas encore pris part aux séances d’entraînement de l’équipe première cet été ni été inclus dans le groupe pour le match amical de pré-saison face à Wrexham. Il devrait toutefois « disputer quelques minutes » au cours du programme estival des Red Devils, afin que le club évalue ensuite la suite de son parcours. Le club décidera ensuite s’il est prêt à intégrer l’équipe U21, étape décisive avant toute apparition chez les professionnels.
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Carrick appelle à la patience concernant les jeunes talents
Nommé entraîneur principal, Michael Carrick insiste sur la nécessité de gérer avec prudence l’évolution de Gabriel, malgré l’engouement grandissant autour du jeune joueur.
« Il est encore très jeune. JJ s'en sort vraiment bien », a déclaré Carrick. « JJ est un immense talent, c'est assez évident, et il a réalisé une bonne saison avec les moins de 18 ans. Nous avons une très haute opinion de lui. Mais il faut faire preuve de patience pour gérer tout ce que cela implique, pour le faire progresser et choisir le bon moment pour le faire passer au niveau supérieur, tout en le laissant à sa place. Il s'est bien entraîné et c'est une bonne chose d'avoir de jeunes joueurs qui montent. »
Le responsable du centre de formation, Darren Fletcher, a également salué les progrès de Gabriel tout en soulignant que chaque jeune joueur suit un parcours différent.
« Tous nos joueurs sont capables de participer à la préparation estivale, pas seulement JJ. Cela dépendra des autres joueurs sélectionnés et de ce dont il a besoin pour franchir l’étape suivante. Il est essentiel d’apporter de la diversité dans son parcours de formation. Nous voulons qu’il aille là-bas et s’épanouisse. »
Manchester United souhaite protéger l'une des jeunes promesses de son centre de formation.
La réputation de Gabriel ne cesse de grandir depuis son sacre de « Meilleur joueur de la saison » en Premier League des moins de 18 ans, assorti de 21 buts marqués. Ses performances l’imposent comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation de Manchester United. Malgré l’engouement qu’il suscite, le club entend ne pas précipiter sa progression. La priorité reste de l’exposer progressivement à des niveaux de compétition plus élevés avant d’envisager ses débuts en match officiel avec l’équipe première.
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La pré-saison constituera le prochain test
Le joueur n’a guère contribué à calmer les attentes, laissant entendre qu’il prendrait part à la prochaine tournée. Après avoir reçu le prix Jimmy Murphy du meilleur jeune joueur de l’année, l’attaquant a sous-entendu qu’il endosserait un rôle majeur en concluant un message sur les réseaux sociaux par ces mots : « Rendez-vous en pré-saison. »
Parallèlement, le club continue d’investir massivement pour l’instant et l’avenir, avec les arrivées d’Andrey Santos et de Youri Tielemans pour un total de 85 millions de livres sterling, afin de renforcer le milieu de terrain de Carrick. Alors que Manchester United s’apprête à affronter Rosenborg puis l’Atlético de Madrid, tous les regards seront tournés vers ce jeune joueur de 15 ans, pour voir s’il parviendra à transposer ses performances prolifiques du centre de formation au niveau senior.
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