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« Il deviendra sans aucun doute un grand joueur » : Alexis Mac Allister réagit aux rumeurs de transfert entre Liverpool et Gilberto Mora, jeune prodige mexicain
Mac Allister réagit aux rumeurs sur Mora
Le milieu de terrain de Liverpool s'est exprimé au sujet des rumeurs de plus en plus persistantes qui associent les Reds à l'international mexicain Mora. Ce prodige de 17 ans s'est imposé comme l'un des adolescents les plus en vue du football mondial après une série de performances remarquables lors de la Coupe du monde 2026.
Interrogé par la chaîne mexicaine Claro Sports, Mac Allister a réagi à la possibilité que le jeune joueur rejoigne Anfield. L’Argentin a déclaré : « Honnêtement, je n’ai rien vu à ce sujet. Quand ce genre de situation se présente, on reste prudent dans nos propos par respect pour le joueur et son club actuel ; mais si on évoque son arrivée à Liverpool, c’est qu’il doit être un grand joueur et qu’il y a une bonne raison à cela. »
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La course à la signature du jeune prodige mexicain est lancée.
Liverpool n’est pas le seul club de Premier League à suivrede près la situation de Mora : Arsenal le surveille également. Le milieu de terrain, qui évolue actuellement au Club Tijuana, a vu sa cote grimper en flèche après avoir disputé 12 sélections avec son pays à un âge encore tendre. Sa polyvalence au milieu de terrain en fait une cible de choix pour l’élite européenne.
La concurrence s’annonce féroce, le Real Madrid et le FC Barcelone manifestant également un intérêt marqué pour le meneur de jeu. Si Manchester United avait un temps été pressenti, des sources indiquent que le club s’est retiré de la course en raison de l’envolée des coûts, certaines évaluations dépassant désormais 34 millions de livres sterling (45 millions de dollars).
La position de Tijuana et les règlements de la FIFA
Le club actuel de Mora, Tijuana, est pleinement conscient de la valeur de son atout. Son agent, Rafaela Pimenta, a récemment déclaré aux journalistes qu'elle ferait « tout ce qui est en [son] pouvoir » pour vendre son client « à un prix très élevé », tout en soulignant qu'il s'agissait de trouver « l'environnement idéal pour qu'il puisse s'épanouir ».
Le joueur a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029, une manière de préserver sa valeur marchande en vue d’un éventuel départ.
Toutefois, un transfert immédiat en Angleterre est compliqué par la réglementation de la FIFA : Mora ne pourra officiellement s’engager avec un club étranger qu’après son 18^e anniversaire, en octobre. Liverpool ou tout autre prétendant pourrait donc viser un accord de pré-contrat, puis l’intégrer à son effectif pour la saison suivante.
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Pourquoi Liverpool s’intéresse à Mora
Les rapports de recrutement sur Mora soulignent ses qualités techniques et sa vision du jeu hors norme. Avec déjà 65 matchs au compteur pour son club et sa sélection, il affiche une expérience rare pour son âge. Liverpool voit en lui un investissement à long terme pour un milieu de terrain en pleine reconstruction, dans le cadre de la nouvelle ère à Anfield.
Si le bond entre la Liga MX et la Premier League s’annonce exigeant, les Reds ont déjà démontré leur capacité à accompagner les jeunes talents. En cas d’accord, un prêt en Europe pourrait être envisagé pour permettre au Mexicain de s’acclimater au football continental avant de l’immerger dans l’intensité de l’élite anglaise.
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