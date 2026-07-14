« Il deviendra sans aucun doute un grand joueur » : Alexis Mac Allister réagit aux rumeurs de transfert entre Liverpool et Gilberto Mora, jeune prodige mexicain

Le milieu de terrain de Liverpool s'est exprimé au sujet des rumeurs de plus en plus persistantes qui associent les Reds à l'international mexicain Mora. Ce prodige de 17 ans s'est imposé comme l'un des adolescents les plus en vue du football mondial après une série de performances remarquables lors de la Coupe du monde 2026.

Interrogé par la chaîne mexicaine Claro Sports, Mac Allister a réagi à la possibilité que le jeune joueur rejoigne Anfield. L’Argentin a déclaré : « Honnêtement, je n’ai rien vu à ce sujet. Quand ce genre de situation se présente, on reste prudent dans nos propos par respect pour le joueur et son club actuel ; mais si on évoque son arrivée à Liverpool, c’est qu’il doit être un grand joueur et qu’il y a une bonne raison à cela. »