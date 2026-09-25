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« Il deviendra l'un des meilleurs joueurs du monde ! » : Vincenzo Montella fait une déclaration audacieuse sur Kenan Yildiz au milieu d'un coup dur lié à une blessure
Montella s’exprime sur le double coup dur lié aux blessures de Calhanoglu et Yildiz
Selon La Gazzetta dello Sport, le sélectionneur de la Turquie, Vincenzo Montella, a reconnu qu’affronter l’élite européenne sans des meneurs de jeu clés comme Hakan Calhanoglu et Kenan Yildiz représente un énorme défi tactique. S’exprimant avant leurs prochains matches de Ligue des nations, le sélectionneur a confirmé que les deux stars restaient indisponibles aux côtés du défenseur Mert Muldur.
Montella a reconnu que l’absence de leaders confirmés l’oblige à lancer plus tôt que prévu les plus jeunes membres du groupe dans des matches de compétition à haute intensité.
« Sans Calhanoglu et Yildiz, ce n’est pas la même Turquie, a admis Montella. Au départ, Muldur sera lui aussi absent. Ce sera un test pour les nouveaux joueurs, même si avec quatre matches, tout devient inévitablement plus difficile. »
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L’entraîneur voit en la pépite de la Juventus, Yildiz, une future superstar mondiale
Malgré l’absence sur blessure de Yildiz, Montella a couvert d’éloges l’attaquant de la Juventus âgé de 21 ans, en établissant des comparaisons tactiques avec la légende italienne Alessandro Del Piero. Le sélectionneur de la Turquie a souligné que Yildiz possède un talent technique rare et une grande polyvalence, prédisant qu’il figurera bientôt parmi l’élite du football mondial.
Montella a noté que la capacité de Yildiz à repiquer dans l’axe depuis des positions excentrées fait de lui un meneur de jeu moderne dévastateur.
« Kenan Yildiz deviendra l’un des meilleurs joueurs du monde, a salué Montella. Même quand Ale a commencé, les comparaisons avec Baggio étaient omniprésentes. Il a le talent, il a le potentiel d’un grand joueur. Peut-être qu’aujourd’hui, Kenan n’est pas un numéro 10 classique, mais à cet âge-là, on se transforme, et on peut jouer comme numéro 10 même en partant de l’aile et en repiquant dans l’axe. »
Des retrouvailles chargées d’émotion attendent face à l’Italie de Roberto Mancini
Tournant désormais son attention vers la double confrontation à venir de la Turquie contre l'Italie, Montella a admis ressentir une profonde émotion à l'idée d'affronter son pays natal. Cette affiche l'oppose à son ancien coéquipier à la Sampdoria, Roberto Mancini, que Montella a présenté comme la personne idéale pour mener le renouveau de la sélection italienne.
Montella a souligné que les deux nations intègrent activement de jeunes talents tout en se reconstruisant après leurs récentes désillusions en Coupe du monde.
« J'aurais aimé les affronter tous, mais pas l'Italie, encore moins deux fois en quelques jours. Je serai très ému, je le sais », a déclaré Montella. « J'ai joué avec Mancini à la Samp ; il y a de l'estime, du respect et de l'affection. Je crois en lui ; il a l'expérience et les connaissances pour ramener l'Italie au sommet. C'est la bonne personne. »
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La Turquie vise une prestation compétitive face aux meilleures équipes d’Europe
La Turquie s’apprête à lancer sa campagne dans le groupe A1 de la Ligue des nations contre la France, avant d’affronter l’Italie lors de deux rencontres consécutives. Montella a souligné que malgré des absences majeures, son équipe devra conserver une discipline tactique pour rivaliser avec une opposition d’élite.
Les Croissants-Étoiles finalisent leur préparation avant un calendrier international exigeant.
« La France a une qualité et un réservoir de joueurs sans égal, a conclu Montella. Ils ont un enthousiasme renouvelé avec Zidane, mais ce ne sera pas facile pour eux non plus. Quant aux deux matches contre l’Italie, j’espère qu’ils seront très équilibrés. »
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