Selon La Gazzetta dello Sport, le sélectionneur de la Turquie, Vincenzo Montella, a reconnu qu’affronter l’élite européenne sans des meneurs de jeu clés comme Hakan Calhanoglu et Kenan Yildiz représente un énorme défi tactique. S’exprimant avant leurs prochains matches de Ligue des nations, le sélectionneur a confirmé que les deux stars restaient indisponibles aux côtés du défenseur Mert Muldur.

Montella a reconnu que l’absence de leaders confirmés l’oblige à lancer plus tôt que prévu les plus jeunes membres du groupe dans des matches de compétition à haute intensité.

« Sans Calhanoglu et Yildiz, ce n’est pas la même Turquie, a admis Montella. Au départ, Muldur sera lui aussi absent. Ce sera un test pour les nouveaux joueurs, même si avec quatre matches, tout devient inévitablement plus difficile. »