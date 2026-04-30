Il devait devenir « l'un des meilleurs joueurs à son poste » : le transfert en Bundesliga, poussé par Jürgen Klopp, va-t-il se solder par un échec ?

Environ sept mois après l’annonce pleine d’espoir de Bakayoko, l’attaquant, nouvelle recrue estivale de Leipzig, pourrait déjà se satisfaire d’un total de trois buts en Bundesliga, contre deux actuellement. Depuis son interview accordée à Sky, la suite de sa saison s’est en effet révélée bien plus chaotique que prévu pour le joueur de 23 ans.

Pourtant, Leipzig avait déployé de gros efforts pour recruter Bakayoko, également courtisé par deux concurrents directs, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Au PSV Eindhoven, il s’était distingué comme un ailier rapide et doué dans les dribbles, et il se sentait enfin prêt, l’été dernier, à franchir un cap dans l’une des cinq meilleurs championnats européens.

« Ce transfert est un bel exemple qui montre que la ténacité et l’établissement précoce de contacts portent leurs fruits ; nous l’avons suivi pendant deux ans », a souligné l’été dernier Marcel Schäfer, directeur sportif du RB Leipzig, pour souligner à quel point le club saxon tenait à avoir Bakayoko pour son projet. Leipzig aurait déjà aimé faire venir le Belge en Bundesliga dès 2024, mais cela n’a finalement abouti qu’un an plus tard. « Nous lui avons donné le sentiment que nous pouvions l’aider à devenir l’un des meilleurs joueurs à son poste », expliquait Schäfer.

Le club de Bundesliga a déboursé 18 millions d’euros et lui a offert un contrat longue durée jusqu’en 2030. Le dribbleur devait incarner l’avenir à moyen terme du RB Leipzig – et Jürgen Klopp, responsable mondial du football chez Red Bull, a bien sûr joué un rôle déterminant dans ce transfert. L’ancien coach du BVB et de Liverpool n’a pas seulement utilisé sa popularité et son charisme pour orienter le choix de Bakayoko vers Leipzig ; c’est surtout sa méthode qui a séduit l’attaquant.

« Nous avons eu une longue conversation, c’était la première fois que je rencontrais Jürgen Klopp. C’était un peu inhabituel pour moi : il ne m’a pas dit de venir à Leipzig ou de faire ceci ou cela. Nous avons plutôt parlé de football en général, de mes objectifs et de la façon dont il me voyait », a raconté Bakayoko à propos de l’influence de Klopp sur son transfert. « Pour moi, cela a été déterminant, car on voyait qu’il avait une vision claire et – plus important encore – qu’il voulait construire quelque chose de grand. Et je veux en faire partie. »