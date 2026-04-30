« Je refuse de me fixer un chiffre ou une limite. Je sais que je peux accomplir de grandes choses et je veux en faire autant que possible », déclarait Johan Bakayoko, l’attaquant du RB Leipzig, début octobre dernier lors d’une interview accordée à Sky. À ce moment-là, l’attaquant totalisait déjà cinq rencontres de Bundesliga, toujours titulaire. Après la défaite initiale 6-0 contre le Bayern Munich, le RB Leipzig avait enchaîné quatre succès de rang, et Bakayoko y avait contribué par deux buts décisifs, offrant deux victoires 1-0 à Mayence puis à Wolfsburg.
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Il devait devenir « l'un des meilleurs joueurs à son poste » : le transfert en Bundesliga, poussé par Jürgen Klopp, va-t-il se solder par un échec ?
Environ sept mois après l’annonce pleine d’espoir de Bakayoko, l’attaquant, nouvelle recrue estivale de Leipzig, pourrait déjà se satisfaire d’un total de trois buts en Bundesliga, contre deux actuellement. Depuis son interview accordée à Sky, la suite de sa saison s’est en effet révélée bien plus chaotique que prévu pour le joueur de 23 ans.
Pourtant, Leipzig avait déployé de gros efforts pour recruter Bakayoko, également courtisé par deux concurrents directs, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Au PSV Eindhoven, il s’était distingué comme un ailier rapide et doué dans les dribbles, et il se sentait enfin prêt, l’été dernier, à franchir un cap dans l’une des cinq meilleurs championnats européens.
« Ce transfert est un bel exemple qui montre que la ténacité et l’établissement précoce de contacts portent leurs fruits ; nous l’avons suivi pendant deux ans », a souligné l’été dernier Marcel Schäfer, directeur sportif du RB Leipzig, pour souligner à quel point le club saxon tenait à avoir Bakayoko pour son projet. Leipzig aurait déjà aimé faire venir le Belge en Bundesliga dès 2024, mais cela n’a finalement abouti qu’un an plus tard. « Nous lui avons donné le sentiment que nous pouvions l’aider à devenir l’un des meilleurs joueurs à son poste », expliquait Schäfer.
Le club de Bundesliga a déboursé 18 millions d’euros et lui a offert un contrat longue durée jusqu’en 2030. Le dribbleur devait incarner l’avenir à moyen terme du RB Leipzig – et Jürgen Klopp, responsable mondial du football chez Red Bull, a bien sûr joué un rôle déterminant dans ce transfert. L’ancien coach du BVB et de Liverpool n’a pas seulement utilisé sa popularité et son charisme pour orienter le choix de Bakayoko vers Leipzig ; c’est surtout sa méthode qui a séduit l’attaquant.
« Nous avons eu une longue conversation, c’était la première fois que je rencontrais Jürgen Klopp. C’était un peu inhabituel pour moi : il ne m’a pas dit de venir à Leipzig ou de faire ceci ou cela. Nous avons plutôt parlé de football en général, de mes objectifs et de la façon dont il me voyait », a raconté Bakayoko à propos de l’influence de Klopp sur son transfert. « Pour moi, cela a été déterminant, car on voyait qu’il avait une vision claire et – plus important encore – qu’il voulait construire quelque chose de grand. Et je veux en faire partie. »
- AFP
RB Leipzig : Yan Diomande a pris son envol, tandis que Johan Bakayoko a perdu du terrain.
Les débuts de Bakayoko sous ses nouvelles couleurs laissaient présager une longue et fructueuse collaboration avec le RB Leipzig. L’entraîneur Ole Werner, également arrivé cet été, a immédiatement misé sur la jeune pépite, laquelle s’est mise en évidence dès la 3ᵉ journée, mi-septembre. Après un départ fulgurant, il a résisté au retour du défenseur à Mayence, s’est décalé vers l’intérieur depuis la droite, a temporisé avant d’enrouler sa frappe du gauche depuis 20 mètres, trouvant le petit filet.
Ce but, synonyme de trois points précieux, s’est reproduit deux semaines plus tard à Wolfsburg : même scénario, même conclusion, Bakayoko contrôlant du gauche avant d’enrouler une frappe sans fioritures. En ce début de saison, le Japonais semblait ainsi destiné à endosser le rôle de leader. Un statut que l’on attribua finalement à Yan Diomande. L’Ivoirien, dont le prix pourrait dépasser 100 millions d’euros cet été, se contentait alors d’un rôle secondaire derrière son concurrent. Depuis, il l’a nettement surpassé – et il n’est pas le seul.
Fin octobre, il avait encore fait parler de lui en ouvrant le score lors de la victoire 4-1 au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne contre Energie Cottbus, club de troisième division. Depuis, le bilan est maigre : plus aucune implication directe sur un but depuis six mois. Et, toutes compétitions confondues, l’international belge n’a été titularisé qu’une seule fois depuis – pour un résultat catastrophique : lors de la défaite 1-3 contre l’Union Berlin mi-décembre, il a été remplacé par Tidiam Gomis après moins d’une heure, ce dernier égalisant deux minutes plus tard.
Comme si cela ne suffisait pas, une blessure musculaire l’a immédiatement tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Dans la hiérarchie offensive du club, il a continué de reculer : le duo titulaire Diomande-Antonio Nusa lui a pris une avance considérable. Derrière ce duo, Werner fait davantage confiance à la recrue hivernale Brajan Gruda, tandis que Gomis est aussi régulièrement aligné avant Bakayoko. De retour fin janvier, ce dernier est resté sur le banc pendant la moitié des douze matchs officiels disputés depuis.
Un élément suscite l’espoir d’une percée tardive de Johan Bakayoko à RB Leipzig.
« Ce n’est pas parce que Bakayoko n’est pas capable de jouer un rôle important pour nous, mais parce que nous avons d’autres joueurs de très haut niveau », a expliqué Werner début avril après la victoire 2-1 à Brême, lors de laquelle Bakayoko n’avait pas été aligné, sa situation difficile étant liée à la forte concurrence. Il voit en lui un véritable joker : « C’est plutôt le genre de joueur qui, face à des adversaires qui campent en défense, peut apporter un nouveau souffle en sortant du banc quand on a besoin d’un but », a expliqué Werner.
Ses problèmes musculaires de l’hiver l’ont encore freiné dans une période déjà délicate, et il n’a pas réussi à retrouver son rythme ensuite, comme Werner le soulignait déjà début mars. Depuis, l’entraîneur ne lui a pas offert assez de temps de jeu pour qu’il retrouve son rythme, la plupart de ses apparitions ayant été très brèves. En 2026, Bakayoko n’a disputé qu’un peu moins de 100 minutes.
Conséquence amère de cette période délicate, Bakayoko a dû abandonner son objectif personnel : briller à Leipzig la saison précédant la Coupe du monde pour retrouver la sélection belge. Il compte 18 sélections, la dernière remontant à novembre 2024, et peut désormais oublier une place pour le prochain Mondial.
Ces dernières semaines, la presse a même évoqué un départ prématuré de Leipzig après seulement une saison, scénario qui constituerait un échec cuisant pour le club et le joueur. Reste un mince espoir de percée tardive et durable chez les Rouge et Blanc.
Premier élément favorable : la probabilité, jugée élevée au vu de sa progression fulgurante, de voir Diomandé, concurrent direct de Bakayoko, quitter le club à l’issue de la saison. Le jeune joueur de 19 ans est courtisé par Liverpool, et Leipzig disposerait déjà, avec Bakayoko, d’un successeur au potentiel avéré. Un joueur pour lequel le club s’est longtemps battu et dont il reste, selon les dires, convaincu des qualités. Les liens étroits avec Jürgen Klopp, qui a assisté avec Bakayoko au match de NBA entre les Orlando Magic et les Memphis Grizzlies à Berlin en janvier, vont également dans ce sens.
Malgré ce temps de jeu restreint, le Belge a su montrer des signes encourageants. Vendredi dernier, lors de la victoire 3-1 contre l’Union Berlin, il a remplacé Diomande pour les dix dernières minutes et a immédiatement apporté de la fraîcheur. Bakayoko, visiblement en forme et déterminé à se distinguer, a même frappé le poteau d’une magnifique volée peu après son entrée en jeu.
Malgré six mois compliqués, l’espoir de Bakayoko de réaliser de « grandes choses » à Leipzig reste intact.
- Getty Images Sport
Johan Bakayoko : ses statistiques au RB Leipzig
Jeux
21 minutes de jeu
minutes jouées
882
Buts
3 passes décisifs
Passes décisives
0
Cartons jaunes
1