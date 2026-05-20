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« Il défend sans relâche ! » : Ousmane Dembélé est présenté comme un modèle à suivre, tandis que l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, fait une comparaison avec le basket-ball
Enrique met en avant son esprit de sacrifice en défense
Luis Enrique exige sans relâche un effort collectif de la part de ses joueurs, et Dembélé est devenu la référence absolue au sein de l'équipe du PSG
Bien que le futur Ballon d’Or 2025 fasse les gros titres grâce à ses 60 buts et 42 passes décisives en 134 matchs sous le maillot parisien, l’entraîneur rappelle que c’est le labeur invisible qui maintient l’équilibre collectif. En conférence de presse, l’entraîneur a multiplié les éloges à l’égard du joueur de 29 ans, rappelant que si l’attaquant a déjà inscrit sept buts en douze matches de Ligue des champions cette saison, ce sont avant tout ses efforts sans ballon qui le distinguent vraiment.
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Explication de la comparaison avec le basket-ball
Pour l’entraîneur, l’international français incarne le joueur polyvalent moderne indispensable pour remporter les grands trophées. Depuis son arrivée le 12 août 2023 en provenance de Barcelone, où le club catalan l’avait lui-même recruté à Dortmund pour 148 millions d’euros, l’ailier, sous contrat jusqu’en juin 2028, a énormément mûri.
Enrique a développé cette nécessité, en donnant une explication détaillée de la mentalité de sa star. « C'est la mentalité d'Ousmane. Il défend tout le temps, quel que soit le match ou la minute. C’est important de le souligner, car on met souvent en avant ses actions offensives, mais jamais son travail défensif. Quand une équipe n’a pas le ballon, elle doit défendre, ce n’est pas un choix, c’est une nécessité. C’est comme au basket : il faut savoir attaquer et défendre, sinon c’est impossible », a-t-il expliqué.
Des blessures perturbent la préparation
Si le staff technique ne tarit pas d’éloges à l’égard de son avant-centre, une incertitude subsiste quant à sa condition physique à la veille de la prochaine rencontre européenne. L’attaquant a ressenti une gêne musculaire au mollet droit lors du récent match de Ligue 1 contre le Paris FC, dimanche, qui s’est soldé par une défaite frustrante 1-2 pour les champions. Un contretemps inhabituel, mais la star suit actuellement un traitement médical spécialisé au centre d’entraînement du club pour assurer un rétablissement rapide avant la finale.
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PSG et Arsenal se préparent pour le match décisif de la Ligue des champions.
À dix jours de la grande finale, le PSG a plus que jamais besoin de son joueur phare pour être à 100 % de ses capacités. Le club de la capitale vise un deuxième titre consécutif en Ligue des champions, après avoir enfin concrétisé son rêve d’un premier sacre la saison dernière. Mais il croisera le fer avec un Arsenal déterminé, en quête de son tout premier trophée continental, promesse d’un duel tactique captivant.