« Il défend sans relâche ! » : Ousmane Dembélé est présenté comme un modèle à suivre, tandis que l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, fait une comparaison avec le basket-ball

Luis Enrique exige sans relâche un effort collectif de la part de ses joueurs, et Dembélé est devenu la référence absolue au sein de l'équipe du PSG

Bien que le futur Ballon d’Or 2025 fasse les gros titres grâce à ses 60 buts et 42 passes décisives en 134 matchs sous le maillot parisien, l’entraîneur rappelle que c’est le labeur invisible qui maintient l’équilibre collectif. En conférence de presse, l’entraîneur a multiplié les éloges à l’égard du joueur de 29 ans, rappelant que si l’attaquant a déjà inscrit sept buts en douze matches de Ligue des champions cette saison, ce sont avant tout ses efforts sans ballon qui le distinguent vraiment.