« Adieu Neymar… Tu as trop dansé en dehors du terrain, et tu as oublié comment danser sur le terrain quand on avait besoin de toi ! »… C’est par cette épitaphe ironique et cruelle que le journal brésilien Globo a rendu son dernier hommage, la nuit où les masques de la samba sont tombés et où s’est éteinte la dernière lueur de la « danse cosmique » de Neymar da Silva.

L’élimination face à la Norvège lors de cette triste soirée de Coupe du monde n’était pas seulement la sortie d’une équipe considérée comme la plus grande de l’histoire de la Coupe du monde, mais aussi la chute tragique du plus grand talent naturel que le pays du football ait produit au cours du nouveau millénaire ; c’est la chute d’un homme qui a quitté la pelouse la tête baissée, non pas parce que l’adversaire était plus fort, mais parce que ses pieds magiques avaient trébuché sur les cordes du tumulte qu’il s’était lui-même choisi en coulisses.

Il avait tout pour rivaliser avec Messi et Cristiano Ronaldo, mais il a préféré incarner un héros des nuits blanches, négligeant son rôle de sauveur national sous les projecteurs.

La presse brésilienne n’a pas épargné son ancien chouchou : outre l’éloge funèbre de Globo, le réseau UOL a qualifié la scène de « fin tragique d’un roi sans couronne, d’un génie qui a perdu son trône de ses propres mains ».

Sur les plateaux d’analyse internationaux, l’amertume dominait : les anciennes gloires ont résumé la situation en ces termes : « C’est une sortie que ne méritait pas l’un des plus grands talents du football du XXIe siècle, mais c’est aussi l’issue inévitable d’un homme qui a préféré le tumulte de la vie à la rigueur de la gloire. »