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« Il danse la samba en dehors du terrain »… Neymar, la tête baissée, fait ses adieux à une Coupe du monde triste

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Brésil vs Norvège
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É.-U.

Comment « l'homme qui aime la vie » a-t-il réussi à s'imposer face au génie capable de rivaliser avec Messi et Ronaldo ?

« Adieu Neymar… Tu as trop dansé en dehors du terrain, et tu as oublié comment danser sur le terrain quand on avait besoin de toi ! »… C’est par cette épitaphe ironique et cruelle que le journal brésilien Globo a rendu son dernier hommage, la nuit où les masques de la samba sont tombés et où s’est éteinte la dernière lueur de la « danse cosmique » de Neymar da Silva.

L’élimination face à la Norvège lors de cette triste soirée de Coupe du monde n’était pas seulement la sortie d’une équipe considérée comme la plus grande de l’histoire de la Coupe du monde, mais aussi la chute tragique du plus grand talent naturel que le pays du football ait produit au cours du nouveau millénaire ; c’est la chute d’un homme qui a quitté la pelouse la tête baissée, non pas parce que l’adversaire était plus fort, mais parce que ses pieds magiques avaient trébuché sur les cordes du tumulte qu’il s’était lui-même choisi en coulisses.

Il avait tout pour rivaliser avec Messi et Cristiano Ronaldo, mais il a préféré incarner un héros des nuits blanches, négligeant son rôle de sauveur national sous les projecteurs.

La presse brésilienne n’a pas épargné son ancien chouchou : outre l’éloge funèbre de Globo, le réseau UOL a qualifié la scène de « fin tragique d’un roi sans couronne, d’un génie qui a perdu son trône de ses propres mains ».

Sur les plateaux d’analyse internationaux, l’amertume dominait : les anciennes gloires ont résumé la situation en ces termes : « C’est une sortie que ne méritait pas l’un des plus grands talents du football du XXIe siècle, mais c’est aussi l’issue inévitable d’un homme qui a préféré le tumulte de la vie à la rigueur de la gloire. »

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    La dernière « bataille du micro »

    La dernière minute du match contre la Norvège a résumé à elle seule toutes les contradictions que Neymar a connues tout au long de sa carrière.

    Alors que l’élimination du Brésil était déjà actée, l’arbitre a accordé un penalty aux Auriverde, occasion en or de réduire l’écart sans pour autant sauver la Seleção.

    À ce moment, Neymar s’est avancé vers le ballon, mais au lieu de se concentrer sur le cadre, il s’est laissé aller à un échange verbal virulent avec le gardien norvégien, qui tentait de le provoquer.

    Le protocole silencieux de la Coupe du monde était bafoué : l’attaquant s’abandonnait à une joute verbale, symptôme d’un orgueil blessé voyant sa gloire lui échapper. Même dans ses derniers instants, Neymar n’a pas pu maîtriser ses émotions ; il s’est lancé dans une joute verbale avec le gardien pour assouvir son orgueil personnel, oubliant la blessure de la patrie.

    Stupéfiant et déchirant à la fois : après cet échange verbal, Neymar a tiré avec une technique redoutable, magique et époustouflante que lui seul maîtrise sur cette planète ; le ballon a trouvé le fond des filets pour un but sans valeur collective, mais qui a constitué un dernier rappel au monde entier : « Je suis le prodigieux Neymar, celui qui possède une magie que personne d’autre n’a… mais je m’en vais maintenant. »



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  • neymar(C)Getty Images

    Neymar, l'homme, triomphe

    Neymar n’est pas seulement un footballeur : c’est un véritable phénomène social et émotionnel qui refuse de se plier aux strictes exigences du professionnalisme.

    Ce jeune Brésilien élancé possède des qualités techniques innées, un talent brut et une capacité à dribbler dans les petits espaces qui l’autorisent, sans l’ombre d’un doute, à rivaliser avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi à l’époque légendaire où ceux-ci dominent le monde du football.

    Il apparaissait comme l’héritier légitime du trône du football, le seul en possession de la « formule magique » capable de briser le duopole du Portugais et de l’Argentin.

    Pourtant, son véritable problème n’était pas tactique : il était psychologique et émotionnel. L’homme Neymar, épris de plaisirs, de fêtes et d’agitation, a fini par l’emporter sur le sportif engagé.

    Il n’a pas su résister aux sirènes de la célébrité et de l’argent qui l’entouraient depuis son adolescence à Santos, préférant souvent le rôle de « rock star » à celui de capitaine sur le terrain.

    Le « nouveau Ronaldinho », comme l’a qualifié L’Équipe, a suivi la trajectoire de ses aînés : un talent brésilien hors norme qui a privilégié le plaisir éphémère plutôt que la domination durable, payant au prix fort – blessures à répétition – l’absence d’une rigueur physique que Ronaldo et Messi se sont imposée pendant deux décennies.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    La triste fin du Galactico égaré

    Dans les studios d’analyse, le constat est unanime : Neymar s’est lui-même enfermé dans une comparaison éternelle avec « ce qu’il aurait pu être ».

    Ni le Paris Saint-Germain, ni le mercato à coups de millions au Al-Hilal, n’ont pu compenser cette passion pure que Neymar a perdue depuis qu’il a quitté les lumières de Barcelone en 2017 pour échapper à l’ombre de Messi, pour se retrouver ensuite submergé par celles de ses blessures et de ses caprices personnels.

    L’élimination face à la Norvège, ponctuée de sanglots étouffés et de larmes sur le maillot jaune de la Seleção, a conclu une triste histoire : celle d’un jeune homme qui a enchanté des millions de personnes, mais n’a pas su soumettre sa discipline à son talent.



    Il quitte donc le Mondial 2026 avec des millions en poche, une cohorte de fans et une pléthore de buts éclatants, mais ses vitrines restent vides du Graal doré qui lui était promis depuis l’enfance, et son palmarès ne correspond pas à la place de choix qu’il aurait dû occuper parmi les génies du football.

    Une issue que son talent ne méritait pas, mais que ses choix en dehors du terrain ont scellée. Neymar restera, à jamais, le dernier danseur qui a coupé la musique avant la fin de la fête.

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