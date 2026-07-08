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Markus Krösche 2026IMAGO / Eibner
Falko Blöding

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Il correspond parfaitement au profil recherché : Markus Krösche s’apprête à réaliser un coup de maître à l’Eintracht Francfort avec le capitaine de la Bundesliga

Bundesliga
Mercato
Bayer Leverkusen
Eintracht Francfort
R. Andrich

Selon plusieurs sources médiatiques concordantes, l’Eintracht Francfort négocie le transfert du milieu de terrain international Robert Andrich, actuellement sous contrat avec le Bayer Leverkusen, son concurrent en Bundesliga.

Selon Kicker et Bild, des contacts ont été établis entre le club de Hesse et le milieu défensif. D’après Bild, la direction de Leverkusen a été informée de cet intérêt. Pour l’instant, aucune négociation formelle n’a été engagée entre les deux clubs.

  • Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2028, Robert Andrich pourrait pourtant quitter le club, selon le magazine « kicker ». Outre l’Eintracht Francfort, plusieurs formations de Bundesliga auraient déjà pris des renseignements sur le milieu de terrain de 31 ans.

    Après une saison en demi-teinte et l’absence de qualification européenne, l’Eintracht, qui cherche à renforcer son milieu de terrain, pourrait profiter de ce mercato pour se renforcer dans l’entrejeu. Mahmoud Dahoud a déjà quitté le club, Hugo Larsson pourrait être vendu à prix fort et l’avenir d’Ellyes Skhiri reste flou.

    Andrich, qui portait le brassard de capitaine à Leverkusen la saison passée, correspond parfaitement au profil recherché par la SGE : un milieu défensif imposant sur le plan physique. Le directeur sportif de Francfort, Markus Krösche, a répété en fin de saison que son équipe manquait de présence dans l’entrejeu. 

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  • Robert Andrichgetty

    Un transfert à l’Eintracht Francfort se profile-t-il pour Robert Andrich ? Le milieu de terrain évolue au Bayer Leverkusen depuis 2021.

    Selon les informations disponibles, Robert Andrich se sent à l’aise à Leverkusen, la « ville aux couleurs », et souhaite y rester. Reste à savoir s’il correspond au projet du nouvel entraîneur Carles Martínez, et de quelle manière. Ce dernier devrait passer d’une défense à trois à une défense à quatre, un changement susceptible de l’affecter.

    L’ancien joueur de Heidenheim, arrivé en 2021 en provenance de l’Union Berlin pour 6,5 millions d’euros, s’est rapidement imposé comme un titulaire incontournable et a contribué au doublé historique du championnat et de la Coupe d’Allemagne en 2024.

    La saison dernière, ses performances, à l’image de celles de nombreux coéquipiers, ont été en dents de scie. Au final, il a disputé 46 matchs officiels, marquant trois buts et délivrant deux passes décisives. International allemand à 19 reprises, il a participé à l’Euro 2024 mais n’a pas été retenu pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il a toutefois suivi la phase finale en tant qu’expert télévisé sur MagentaTV.

  • Les transferts les plus onéreux de l'histoire de l'Eintracht Francfort

    JoueursPosteRecruté parAnnéeIndemnité de transfert
    Hugo EkitikeAttaquantPSG202431,5 millions d’euros
    Elye WahiAttaqueOlympique de Marseille202426 millions d’euros
    Luka JovicAttaqueBenfica201922,3 millions d’euros
    Jonathan BurkardtAttaquantMayence 05202521 millions d’euros
    Ritsu DoanMilieu de terrainSC Fribourg202521 millions d’euros

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