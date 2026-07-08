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Il correspond parfaitement au profil recherché : Markus Krösche s’apprête à réaliser un coup de maître à l’Eintracht Francfort avec le capitaine de la Bundesliga
Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2028, Robert Andrich pourrait pourtant quitter le club, selon le magazine « kicker ». Outre l’Eintracht Francfort, plusieurs formations de Bundesliga auraient déjà pris des renseignements sur le milieu de terrain de 31 ans.
Après une saison en demi-teinte et l’absence de qualification européenne, l’Eintracht, qui cherche à renforcer son milieu de terrain, pourrait profiter de ce mercato pour se renforcer dans l’entrejeu. Mahmoud Dahoud a déjà quitté le club, Hugo Larsson pourrait être vendu à prix fort et l’avenir d’Ellyes Skhiri reste flou.
Andrich, qui portait le brassard de capitaine à Leverkusen la saison passée, correspond parfaitement au profil recherché par la SGE : un milieu défensif imposant sur le plan physique. Le directeur sportif de Francfort, Markus Krösche, a répété en fin de saison que son équipe manquait de présence dans l’entrejeu.
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Un transfert à l’Eintracht Francfort se profile-t-il pour Robert Andrich ? Le milieu de terrain évolue au Bayer Leverkusen depuis 2021.
Selon les informations disponibles, Robert Andrich se sent à l’aise à Leverkusen, la « ville aux couleurs », et souhaite y rester. Reste à savoir s’il correspond au projet du nouvel entraîneur Carles Martínez, et de quelle manière. Ce dernier devrait passer d’une défense à trois à une défense à quatre, un changement susceptible de l’affecter.
L’ancien joueur de Heidenheim, arrivé en 2021 en provenance de l’Union Berlin pour 6,5 millions d’euros, s’est rapidement imposé comme un titulaire incontournable et a contribué au doublé historique du championnat et de la Coupe d’Allemagne en 2024.
La saison dernière, ses performances, à l’image de celles de nombreux coéquipiers, ont été en dents de scie. Au final, il a disputé 46 matchs officiels, marquant trois buts et délivrant deux passes décisives. International allemand à 19 reprises, il a participé à l’Euro 2024 mais n’a pas été retenu pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il a toutefois suivi la phase finale en tant qu’expert télévisé sur MagentaTV.
Les transferts les plus onéreux de l'histoire de l'Eintracht Francfort
Joueurs Poste Recruté par Année Indemnité de transfert Hugo Ekitike Attaquant PSG 2024 31,5 millions d’euros Elye Wahi Attaque Olympique de Marseille 2024 26 millions d’euros Luka Jovic Attaque Benfica 2019 22,3 millions d’euros Jonathan Burkardt Attaquant Mayence 05 2025 21 millions d’euros Ritsu Doan Milieu de terrain SC Fribourg 2025 21 millions d’euros
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