Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2028, Robert Andrich pourrait pourtant quitter le club, selon le magazine « kicker ». Outre l’Eintracht Francfort, plusieurs formations de Bundesliga auraient déjà pris des renseignements sur le milieu de terrain de 31 ans.

Après une saison en demi-teinte et l’absence de qualification européenne, l’Eintracht, qui cherche à renforcer son milieu de terrain, pourrait profiter de ce mercato pour se renforcer dans l’entrejeu. Mahmoud Dahoud a déjà quitté le club, Hugo Larsson pourrait être vendu à prix fort et l’avenir d’Ellyes Skhiri reste flou.

Andrich, qui portait le brassard de capitaine à Leverkusen la saison passée, correspond parfaitement au profil recherché par la SGE : un milieu défensif imposant sur le plan physique. Le directeur sportif de Francfort, Markus Krösche, a répété en fin de saison que son équipe manquait de présence dans l’entrejeu.