« Il commence à prendre la relève de Lionel Messi » : Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, est qualifié de « plus grand talent » par un adversaire de l'Espagne en Coupe du monde

Yamal continue de récolter les éloges : supporters, coéquipiers et même les entraîneurs adverses s’émerveillent devant son talent. Son ascension fulgurante vers le sommet du football à seulement 18 ans semble sans précédent. Juste avant d’affronter la Roja, l’entraîneur de l’Arabie saoudite, Georgios Donis, a ainsi ajouté sa voix au concert des louanges.

À la veille de la rencontre entre son équipe et la « Roja », le sélectionneur grec a livré une analyse dithyrambique sur l’ailier de 18 ans. « Je pense que Yamal est, à l’heure actuelle, le plus grand talent mondial. Il a commencé à remplacer Messi à Barcelone de la meilleure façon qui soit », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais vu un joueur de cet âge faire une telle différence, posséder une telle qualité et jouer avec une telle maturité. »