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Yamal-MessiGetty/GOAL
Donny Afroni

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« Il commence à prendre la relève de Lionel Messi » : Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, est qualifié de « plus grand talent » par un adversaire de l'Espagne en Coupe du monde

L. Yamal
Coupe du monde
L. Messi
Espagne
FC Barcelone
Arabie saoudite
LaLiga
G. Donis

La jeune pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, continue d’éblouir la planète football et d’alimenter les comparaisons avec une certaine légende argentine. Alors que l’Espagne peaufine sa préparation en vue de son match décisif de la Coupe du monde contre l’Arabie saoudite, le camp adverse présente déjà l’adolescent comme le successeur désigné de Lionel Messi sur la pelouse du Camp Nou.

  • L'héritier du trône

    Yamal continue de récolter les éloges : supporters, coéquipiers et même les entraîneurs adverses s’émerveillent devant son talent. Son ascension fulgurante vers le sommet du football à seulement 18 ans semble sans précédent. Juste avant d’affronter la Roja, l’entraîneur de l’Arabie saoudite, Georgios Donis, a ainsi ajouté sa voix au concert des louanges.

    À la veille de la rencontre entre son équipe et la « Roja », le sélectionneur grec a livré une analyse dithyrambique sur l’ailier de 18 ans. « Je pense que Yamal est, à l’heure actuelle, le plus grand talent mondial. Il a commencé à remplacer Messi à Barcelone de la meilleure façon qui soit », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais vu un joueur de cet âge faire une telle différence, posséder une telle qualité et jouer avec une telle maturité. »

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    Le plus grand atout de Yamal

    Alors que l’attention se porte généralement sur les dribbles, les buts et les éclairs de génie de Yamal, Donis affirme que le plus grand atout du jeune joueur réside dans sa compréhension du jeu. Il souligne que Yamal possède un QI footballistique habituellement réservé aux joueurs chevronnés ayant passé des décennies au plus haut niveau.

    « Pour moi, l’essentiel ne réside pas dans les qualités techniques, mais dans la maturité : il sait à chaque instant ce qu’il peut faire, et c’est là que se fait la plus grande différence », a expliqué le sélectionneur de l’Arabie saoudite. « C’est merveilleux pour le monde du football de voir des talents comme Lamine Yamal, et c’est un plaisir d’affronter des joueurs de ce niveau. »

  • Comparaison des périodes de domination

    Donis n’en est pas à son premier essai face aux légendes du FC Barcelone de différentes époques. S’appuyant sur son expérience d’entraîneur face au club catalan au temps de Messi, il souligne l’impressionnante maturité de la jeune pépite actuelle. Pour le sélectionneur saoudien, l’impact sur le terrain évoque celui du huit fois lauréat du Ballon d’Or.

    « Je me souviens de l’époque où j’entraînais Abuel et où nous avions affronté Barcelone à l’époque de Messi », rappelle Donis. « Et d’une manière générale, je constate que Lamine Yamal est actuellement le plus jeune talent qui allie les plus grandes qualités à une telle maturité. »

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    La dépendance tactique de l'Espagne

    Au-delà du niveau des clubs, Yamal s’est imposé comme un élément incontournable de l’équipe nationale espagnole. Selon Donis, la sélection de Luis de la Fuente perd de son efficacité lorsque la star du FC Barcelone et Nico Williams sont sur le banc, pointant du doigt les difficultés des Rojos à concrétiser leur domination territoriale.

    « Je le dis avec franchise : l’Espagne n’est pas la même équipe quand Lamine Yamal ou Nico Williams sont sur le banc », assure Donis. « Sans eux, le groupe conserve la possession, mais perd sa dimension individuelle et ses duels en un contre un. C’était évident lors du dernier match : malgré une large domination territoriale, la Roja a manqué de solutions finales. »