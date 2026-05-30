L’ère Julian Nagelsmann au FC Bayern est encore vive dans les mémoires. Arrivé à Munich en provenance du RB Leipzig à l’été 2021, il a été limogé au printemps 2023, une décision qui a surpris. Thomas Tuchel lui a succédé, mais n’a pas non plus connu de succès durable en Bavière.
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« Il brûlait d’envie de venir » : révélation ! Le FC Bayern souhaitait recruter Julian Nagelsmann bien plus tôt
Que se serait-il passé si le Bayern n'avait pas essuyé un refus de la part du TSG Hoffenheim, incarné par son mécène Dietmar Hopp, en 2015 ? Selon Michael Reschke, alors directeur technique du Bayern, le club bavarois convoitait déjà ce jeune entraîneur prometteur et souhaitait le recruter pour qu’il rejoigne Munich.
« En tant qu’enfant du pays, c’était une belle histoire pour lui et il avait tout simplement très envie de rejoindre Munich pour devenir entraîneur des U19 au sein de toute cette structure avec Pep Guardiola », explique Reschke.
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Julian Nagelsmann au FC Bayern dès 2015 ? Uli Hoeneß a tenté en vain
Uli Hoeneß s’est lui aussi laissé séduire par cette idée. Il a alors contacté le patron du TSG, Dietmar Hopp, avec lequel il entretient des relations privilégiées, pour lui présenter le projet bavarois. L’initiative a toutefois échoué, car, selon les propres mots de Hopp : « Hors de question, il reste quoi qu’il arrive ; nous avons encore de grands projets avec lui. »
Hopp voyait déjà en lui le futur entraîneur principal, fonction que le jeune coach a effectivement assumée dès l’hiver 2016, à seulement 28 ans. En 2019, l’actuel sélectionneur national a rejoint le RB Leipzig avant de répondre à l’appel du Bayern deux ans plus tard. En 2022, Nagelsmann a remporté la Bundesliga avec le club bavarois.