« Il brûlait d’envie de venir » : révélation ! Le FC Bayern souhaitait recruter Julian Nagelsmann bien plus tôt

Que se serait-il passé si le Bayern n'avait pas essuyé un refus de la part du TSG Hoffenheim, incarné par son mécène Dietmar Hopp, en 2015 ? Selon Michael Reschke, alors directeur technique du Bayern, le club bavarois convoitait déjà ce jeune entraîneur prometteur et souhaitait le recruter pour qu’il rejoigne Munich.

« En tant qu’enfant du pays, c’était une belle histoire pour lui et il avait tout simplement très envie de rejoindre Munich pour devenir entraîneur des U19 au sein de toute cette structure avec Pep Guardiola », explique Reschke.