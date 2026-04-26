Les arbitres et leurs performances suscitent actuellement un vif débat. Mardi, à l’occasion du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Bayern Munich, l’homme en noir sera lui aussi sous les projecteurs. La désignation, fraîchement annoncée par l’UEFA, rappelle de mauvais souvenirs au champion d’Allemagne.
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Il avait déjà fait polémique lors d’une rencontre du BVB ! L’arbitre désigné pour le match contre le PSG est-il un mauvais présage pour le FC Bayern ?
L’arbitre suisse Sandro Schärer dirigera la rencontre du Parc des Princes, où l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany défiera le Bayern Munich, lequel vise une nouvelle qualification pour la finale de la Ligue des champions, programmée cette année à la Puskás Aréna de Budapest, en Hongrie, après avoir manqué l’édition 2020.
En deux précédentes rencontres de Ligue des champions dirigées par Schärer, le club bavarois a d’abord battu le Lokomotiv Moscou 2-0 en 2020/21. Toutefois, à Munich, on garde un souvenir moins agréable de la plus récente de ces rencontres.
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Schärer a provoqué l’ire des adversaires du BVB.
Malgré une performance saluée par tous, la défaite 1-2 à l’aller des quarts de finale de la saison dernière contre l’Inter Milan a scellé le sort du Bayern, qui n’a ensuite pu faire mieux qu’un match nul 2-2 au retour à San Siro, un résultat qui ne s’annonce pas de bon augure.
En revanche, le Borussia Dortmund, arbitré par Schärer, s’est qualifié pour les quarts de finale grâce à une victoire 2-1 à l’aller des huitièmes contre Lille, suscitant un vif mécontentement chez les Français éliminés.
Schärer : « J’étais un cas difficile, vraiment terrible. » Le milieu de terrain suisse admet sans détour avoir été un joueur complexe à gérer durant sa jeunesse, une franchise qui résonne comme une mise en garde pour ses futurs adversaires.
« Quand on a annoncé le nom de l'arbitre, j'ai vu qu'il était suisse alémanique. J'ai trouvé ça assez particulier. À la mi-temps, il ne parlait qu'en allemand avec les joueurs de Dortmund », s'était alors indigné le président de Lille, Olivier Letang, rendant ainsi indirectement l'arbitre responsable de l'élimination de son équipe.
Pourtant, Schärer connaît la pression de l’autre côté du terrain : à 37 ans, il a lui-même été joueur, réputation de « rebelle » incluse, comme le rappelle le Tagesanzeiger. « J’étais un cas difficile, vraiment terrible », assume-t-il.