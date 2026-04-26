L’arbitre suisse Sandro Schärer dirigera la rencontre du Parc des Princes, où l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany défiera le Bayern Munich, lequel vise une nouvelle qualification pour la finale de la Ligue des champions, programmée cette année à la Puskás Aréna de Budapest, en Hongrie, après avoir manqué l’édition 2020.

En deux précédentes rencontres de Ligue des champions dirigées par Schärer, le club bavarois a d’abord battu le Lokomotiv Moscou 2-0 en 2020/21. Toutefois, à Munich, on garde un souvenir moins agréable de la plus récente de ces rencontres.