Les arbitres et leurs performances suscitent actuellement de vifs débats. Mardi, à l’occasion du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Bayern Munich, l’homme en noir sera lui aussi sous les projecteurs. L’UEFA a officialisé sa désignation, et ce nom n’évoque pas que de bons souvenirs au champion d’Allemagne.
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Il avait déjà fait polémique lors d’une rencontre du BVB ! L’arbitre désigné pour le match contre le PSG est-il de mauvais augure pour le FC Bayern ?
L’arbitre suisse Sandro Schärer dirigera la rencontre du Parc des Princes, où l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany tentera de qualifier le Bayern pour la finale de la Ligue des champions, programmée cette année à la Puskas Aréna de Budapest (Hongrie), après une édition 2020 sans les Bavarois.
En deux précédentes rencontres de Ligue des champions dirigées par Schärer, le club bavarois a d’abord battu le Lokomotiv Moscou 2-0 en 2020/21. Toutefois, à Munich, on garde un souvenir mitigé de sa dernière prestation sous l’œil de l’arbitre helvétique.
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Schärer a suscité le mécontentement chez les adversaires du BVB
Malgré une performance jugée irréprochable, la défaite 1-2 à domicile lors de l’aller des quarts de finale de la saison dernière contre l’Inter Milan a scellé le sort du Bayern, lequel n’a ensuite pu faire mieux qu’un match nul 2-2 au retour à San Siro – un bilan qui ne s’annonce pas de bon augure.
En revanche, le Borussia Dortmund, arbitré par Schärer, s’est qualifié pour les quarts de finale grâce à une victoire 2-1 à l’aller des huitièmes contre Lille, suscitant un vif mécontentement chez les Français battus.
Schärer : « J’étais un cas difficile, vraiment terrible. » Le milieu de terrain suisse admet sans détour avoir été un joueur complexe à gérer durant sa jeunesse, une franchise qui résume bien son caractère passionné sur le terrain.
« Quand on a annoncé le nom de l'arbitre, j'ai vu qu'il était suisse alémanique. J'ai trouvé ça assez particulier. À la mi-temps, il ne parlait qu'en allemand avec les joueurs de Dortmund », s'était alors indigné le président de Lille, Olivier Letang, rendant ainsi indirectement l'arbitre responsable de l'élimination de son équipe.
Pourtant, Schärer connaît la pression de l’autre côté du terrain : à 37 ans, il a lui-même été joueur, réputation de « rebelle » en prime, comme le rappelle le Tagesanzeiger. « J’étais un cas difficile, vraiment terrible », assume-t-il.