L’arbitre suisse Sandro Schärer dirigera la rencontre du Parc des Princes, où l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany tentera de qualifier le Bayern pour la finale de la Ligue des champions, programmée cette année à la Puskas Aréna de Budapest (Hongrie), après une édition 2020 sans les Bavarois.

En deux précédentes rencontres de Ligue des champions dirigées par Schärer, le club bavarois a d’abord battu le Lokomotiv Moscou 2-0 en 2020/21. Toutefois, à Munich, on garde un souvenir mitigé de sa dernière prestation sous l’œil de l’arbitre helvétique.