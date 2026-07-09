À l’époque, le dernier match international d’Issa Diop remontait à plus de sept ans et demi : en novembre 2018, il évoluait encore avec les Bleuets, et non avec le Maroc. Formé au sein des équipes de jeunes de l’Équipe de France, le défenseur toulousain était alors présenté comme le futur crack. Il a gravi tous les échelons des sélections jeunes et, grâce à ses performances au FC Toulouse en 2018, il a été transféré à West Ham contre un chèque de 25 millions d’euros.

En Premier League, après deux saisons convaincantes, il a perdu son statut de titulaire et a rejoint Fulham en 2022 pour un transfert d’environ 18 millions d’euros, sans pour autant s’imposer comme un pilier du club londonien. Sa progression s’est enlisé. Chez les Bleus, des défenseurs centraux comme Dayot Upamecano et William Saliba lui ont grillé la politesse dans la hiérarchie, si bien que Diop n’a jamais disputé le moindre match avec l’équipe A, malgré les promesses initiales.