À l’époque, le dernier match international d’Issa Diop remontait à près de sept ans et demi : en novembre 2018, il avait disputé sa dernière sortie sous le maillot de l’équipe de France espoirs, et non pas du Maroc. Avec les Bleus, ce défenseur toulousain était alors présenté comme le futur crack. Il a gravi tous les échelons des sélections jeunes et, grâce à ses performances au FC Toulouse en 2018, a été transféré à West Ham pour 25 millions d’euros.

En Premier League, après deux saisons convaincantes, il a perdu son statut de titulaire et a rejoint Fulham en 2022 pour un transfert d’environ 18 millions d’euros, sans pour autant s’imposer comme un pilier du club londonien. Sa progression s’est alors enrayée. Chez les Bleus, des défenseurs centraux comme Dayot Upamecano et William Saliba lui ont grillé la politesse dans la hiérarchie, si bien que Diop n’a jamais honoré la moindre sélection avec l’équipe A, malgré les promesses initiales.