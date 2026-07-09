La situation semblait compromise pour le Maroc : lors du seizième de finale de la Coupe du monde contre les Pays-Bas, on en était déjà à la 91e minute, et le demi-finaliste de 2022 était mené 0-1. L'élimination semblait inévitable, jusqu'à ce qu'un centre venu de la gauche, à mi-terrain, trouve son chemin dans la surface de réparation. Au second poteau, un défenseur, que la couverture n’avait pas réussi à contenir, a parfaitement repris le ballon, contrairement à la star néerlandaise Virgil van Dijk : Issa Diop a marqué de la tête pour égaliser in extremis, offrant à son équipe l’accès aux prolongations, puis à la séance de tirs au but, au cours de laquelle elle a éliminé les Oranje. Sans lui, le Maroc n’aurait pas atteint les quarts de finale face à la France (jeudi, 22 h). Pourtant, il y a encore cinq mois, rien ne laissait présager que ce défenseur de 29 ans prendrait part à la Coupe du monde, encore moins qu’il en deviendrait l’un des grands héros.
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Il avait croisé la route de Dayot Upamecano, la star du Bayern, et aurait pu devenir une grande figure du football français. Mais c’est finalement au Mondial que ce héros inattendu du Maroc s’est révélé
À l’époque, le dernier match international d’Issa Diop remontait à près de sept ans et demi : en novembre 2018, il avait disputé sa dernière sortie sous le maillot de l’équipe de France espoirs, et non pas du Maroc. Avec les Bleus, ce défenseur toulousain était alors présenté comme le futur crack. Il a gravi tous les échelons des sélections jeunes et, grâce à ses performances au FC Toulouse en 2018, a été transféré à West Ham pour 25 millions d’euros.
En Premier League, après deux saisons convaincantes, il a perdu son statut de titulaire et a rejoint Fulham en 2022 pour un transfert d’environ 18 millions d’euros, sans pour autant s’imposer comme un pilier du club londonien. Sa progression s’est alors enrayée. Chez les Bleus, des défenseurs centraux comme Dayot Upamecano et William Saliba lui ont grillé la politesse dans la hiérarchie, si bien que Diop n’a jamais honoré la moindre sélection avec l’équipe A, malgré les promesses initiales.
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Issa Diop : « Je suis très fier de jouer pour le Maroc »
Sa présence à la Coupe du monde nord-américaine est avant tout le fruit du travail de Walid Regragui. L’entraîneur marocain, victorieux de la Coupe d’Afrique des nations, a surpris en démissionnant en mars. Son successeur, Mohamed Ouahbi, a alors dû bâtir en urgence un groupe capable de disputer la Coupe du monde, mais il a rapidement buté sur un problème majeur : la charnière centrale. Le capitaine Romain Saiss venait tout juste de prendre sa retraite, tandis que Nayef Aguerd, autre pilier défensif, était déjà écarté pour une longue période en raison d’une pubalgie.
Pour pallier ces absences, Ouahbi a convaincu Diop de revêtir pour la première fois le maillot marocain en mars. « Je suis très heureux et très fier de jouer désormais pour le Maroc », a déclaré le défenseur.
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Issa Diop : « Pourquoi ne remporterions-nous pas le titre ? »
C’est justement la France qui attend désormais Diop en quarts de finale. De l’autre côté, Dayot Upamecano sera aligné en défense centrale ; un joueur qui n’était entré qu’en cours de match lors du dernier match international des moins de 21 ans de Diop, tandis que le nouveau Marocain avait disputé la rencontre dans son intégralité.
Diop peut désormais profiter de ce duel face aux Bleus pour mettre en avant ses atouts dans un face-à-face direct, même s’il n’a plus aucune chance de faire carrière en équipe nationale française. Mais Diop vise plus haut : « Quand on participe à un tournoi, c’est pour le gagner. Pourquoi ne remporterions-nous pas le titre ? », avait-il lancé avant le coup d’envoi de la Coupe du monde – et la France pourrait bien lui répondre sur le terrain, jeudi.
Issa Diop à Fulham lors de la saison 2025/26 :
Matchs : 18 Minutes jouées : 1 264 Buts : 1 Passes décisives : 0
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