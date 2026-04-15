« Depuis près de deux décennies, le monde du football s'émerveille devant Manuel Neuer, et cela continue », a déclaré Lahm en préambule d'un article approfondi publié dans The Athletic, à la veille du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid (mercredi, 21 h).
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« Il aurait vraiment dû remporter le Ballon d’Or » : une légende du Bayern explique en quoi Manuel Neuer surpasse même Kylian Mbappé et Vinicius Junior, du Real Madrid
Lahm a salué la performance de Neuer lors de la victoire 2-1 du Bayern à l'extérieur en match aller la semaine dernière, au cours duquel le gardien a réalisé plusieurs arrêts déterminants, la qualifiant de « fantastique ». La prestation acclamée du portier de 40 ans au Bernabéu lui a rappelé deux rencontres majeures de la carrière de Neuer.
D’abord, la finale de la Ligue des champions 2020, que le Bayern a remportée contre le Paris Saint-Germain grâce, entre autres, aux arrêts décisifs de Neuer face aux superstars du PSG de l’époque, Neymar et Kylian Mbappé. « En deuxième lieu, j’ai été transporté en finale de la Coupe du monde 2014 », a confié Lahm, qui était lui-même sur la pelouse lors de la victoire 1-0 de l’Allemagne contre l’Argentine après prolongation à Rio de Janeiro.
Si le gardien n’a pas dû repousser le moindre tir durant cette rencontre, la situation illustrait parfaitement l’étendue de ses qualités, a fait valoir l’ancien capitaine de la Mannschaft. Pourquoi ? « Neuer intimide les attaquants, il altère la qualité de leurs tirs », analyse Lahm, qui a évolué six ans à ses côtés au Bayern avant de prendre sa retraite en 2017, fort de 517 matchs sous le maillot du FCB.
Lahm développe : « Face à Neuer, prendre 80 % de risque dans son tir ne suffit pas, même 100 % ne suffisent pas. Il faut prendre 110 % de risque. » Pour battre le gardien du Bayern, on ne peut pas choisir entre la puissance et la précision, mais « il faut les deux pour marquer – et la plupart du temps, les deux à la perfection. C’est ainsi que certains tirs passent vite à côté ou au-dessus. Ou ne sont pas assez bien placés », conclut Lahm.
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Philipp Lahm estime que Manuel Neuer altère la qualité des conclusions, même chez les avant-postes les plus en vue.
L’aura d’invincibilité absolue dégagée par Neuer fait que même les plus grands spécialistes de la discipline ne parviennent pas à donner le petit plus décisif à leurs tirs. « En finale 2014, Lionel Messi ou Gonzalo Higuaín ont parfois cadré leurs tirs avec une telle précision qu’ils ont manqué des occasions qu’ils convertissent d’ordinaire en buts. Et la semaine dernière à Madrid, Vinicius Junior et Kylian Mbappé ont tiré à côté durant la rencontre, tant les parades de Neuer les avaient déjà impressionnés », assure Lahm avec autorité.
Pour Lahm, Neuer est « un gardien du siècle » et « M. Invincible ». « Pour un attaquant, c’est comme se retrouver face à un grizzly. En même temps, Manuel est un gardien qui refuse les effets de scène et les fioritures. Pas de plongeons inutiles, pas de gestes théâtraux destinés uniquement au spectacle. Quand le ballon était arrêtable, il le neutralisait toujours de la manière la plus efficace. »
Enfin, sa qualité de jeu au pied permet à son équipe de « mieux gérer les situations de pression en passant par lui », conclut Lahm. « Nous avons toujours eu confiance en lui ; il nous a offert une solution dans presque toutes les situations. »
Selon de nombreux observateurs, Manuel Neuer aurait mérité de remporter le Ballon d’Or.
Pour le deuxième acte face au Real, le Bayern comptera sur un Neuer au sommet afin d'assurer sa place en demi-finale de la Ligue des champions. Le contrat du vétéran, qui a déjà plusieurs fois démenti un retour en sélection allemande pour la Coupe du monde, expire en fin de saison. Si le gardien prolongera d’une saison supplémentaire reste à confirmer, mais les signes actuels indiquent qu’il pourrait poursuivre sa carrière.
« Je ne sais pas quelle décision prendra Manuel », a déclaré Lahm, qui, au sujet de la condition physique de l’ancien gardien international, a admis : « Le Neuer d’aujourd’hui a probablement déjà perdu 10 à 15 % de sa condition physique d’antan. » À Madrid, il n’a toutefois « arrêté aucun ballon “impossible” », précise Lahm. « Sa force réside dans son calme absolu, sa présence et sa concentration. Beaucoup de gardiens paniquent dans les grands rendez-vous, mais c’est précisément là que Manuel Neuer élève son niveau. Grâce à cette qualité, il aide les équipes à remporter des titres – même aujourd’hui encore. »
« Il se situe au niveau des plus grands noms de l’histoire du football, à l’image de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo », a déclaré Lahm en rendant hommage à son ancien coéquipier. « Et il aurait vraiment dû remporter le Ballon d’Or à un moment ou à un autre. Qui pourrait en disconvenir ? »
En 2014, après avoir joué un rôle décisif dans le sacre mondial de l’Allemagne, il était tout proche du graal individuel. Impossible toutefois de devancer Messi et Ronaldo : le portier bavarois a dû se contenter de la troisième place, son meilleur classement au Ballon d’Or. Il a par ailleurs été élu meilleur gardien du monde à cinq reprises (de 2013 à 2016, puis en 2020).
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Les plus grands titres de Manuel Neuer
Champion du monde (1 fois)
2014 (Allemagne)
Vainqueur de la Ligue des champions (2 fois)
2013 et 2020 (FC Bayern Munich)
Champion d'Allemagne (12 fois)
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2025 (FC Bayern Munich)
Champion du monde des clubs (2 fois)
2014 et 2021 (FC Bayern Munich)
Vainqueur de la Coupe d'Allemagne (6 fois)
2011 (FC Schalke 04), ainsi que 2013, 2014, 2016, 2019 et 2020 (FC Bayern Munich)
Champion d’Europe des moins de 21 ans (1 fois)
2009 (Allemagne)