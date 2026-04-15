Lahm a salué la performance de Neuer lors de la victoire 2-1 du Bayern à l'extérieur en match aller la semaine dernière, au cours duquel le gardien a réalisé plusieurs arrêts déterminants, la qualifiant de « fantastique ». La prestation acclamée du portier de 40 ans au Bernabéu lui a rappelé deux rencontres majeures de la carrière de Neuer.

D’abord, la finale de la Ligue des champions 2020, que le Bayern a remportée contre le Paris Saint-Germain grâce, entre autres, aux arrêts décisifs de Neuer face aux superstars du PSG de l’époque, Neymar et Kylian Mbappé. « En deuxième lieu, j’ai été transporté en finale de la Coupe du monde 2014 », a confié Lahm, qui était lui-même sur la pelouse lors de la victoire 1-0 de l’Allemagne contre l’Argentine après prolongation à Rio de Janeiro.

Si le gardien n’a pas dû repousser le moindre tir durant cette rencontre, la situation illustrait parfaitement l’étendue de ses qualités, a fait valoir l’ancien capitaine de la Mannschaft. Pourquoi ? « Neuer intimide les attaquants, il altère la qualité de leurs tirs », analyse Lahm, qui a évolué six ans à ses côtés au Bayern avant de prendre sa retraite en 2017, fort de 517 matchs sous le maillot du FCB.

Lahm développe : « Face à Neuer, prendre 80 % de risque dans son tir ne suffit pas, même 100 % ne suffisent pas. Il faut prendre 110 % de risque. » Pour battre le gardien du Bayern, on ne peut pas choisir entre la puissance et la précision, mais « il faut les deux pour marquer – et la plupart du temps, les deux à la perfection. C’est ainsi que certains tirs passent vite à côté ou au-dessus. Ou ne sont pas assez bien placés », conclut Lahm.