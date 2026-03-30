« Il aurait pu se casser la jambe ! » - Didier Deschamps s'indigne d'un tacle « à la manière du football américain » sur Michael Olise lors de la victoire de la France contre la Colombie

Le moment le plus tendu s'est produit dans les dernières secondes du temps additionnel, quand Olise a été fauché par un tacle glissé. Deschamps a insisté sur le fait que seuls les réflexes rapides de l'ailier avaient évité une indisponibilité de longue durée. Il a ajouté : « À propos du tacle sur Michael, s'il n'avait pas sauté, il aurait pu se casser la jambe ! Nous sommes dans un match amical... l'agressivité, ça va, on sait ce que c'est, mais là, ça va un peu trop loin.

« Le match était très agressif. Vous le savez aussi bien que moi, les équipes sud-américaines sont comme ça. Le fait de savoir qu’il n’y a pas de VAR aide un peu, surtout sur cette dernière action, ce dernier tacle sur Michael Olise… heureusement qu’il a sauté, sinon il n’aurait plus qu’une jambe ! »