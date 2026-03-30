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« Il aurait pu se casser la jambe ! » - Didier Deschamps s'indigne d'un tacle « à la manière du football américain » sur Michael Olise lors de la victoire de la France contre la Colombie
Deschamps fustige les tactiques « à la football américain »
Le sélectionneur français n'a pas mâché ses mots dans son bilan d'après-match après avoir vu son équipe conclure sa mini-tournée aux États-Unis par une deuxième victoire consécutive, grâce à un doublé international inédit de Désiré Doué et à une tête à bout portant de Marcus Thuram. Si le score laissait penser que la soirée à Washington s'était déroulée sans encombre, la réalité tactique s'est avérée bien plus rude, ce qui a conduit Deschamps à interpeller l'équipe arbitrale sur le manque de protection accordé à ses stars. « J'ai dit au quatrième arbitre : "On n'est pas au football américain !" Il n'y a pas de tacles ! Heureusement, cela n'a pas eu de conséquences graves », a-t-il déclaré à TF1.
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Olise échappe de justesse à une blessure effrayante
Le moment le plus tendu s'est produit dans les dernières secondes du temps additionnel, quand Olise a été fauché par un tacle glissé. Deschamps a insisté sur le fait que seuls les réflexes rapides de l'ailier avaient évité une indisponibilité de longue durée. Il a ajouté : « À propos du tacle sur Michael, s'il n'avait pas sauté, il aurait pu se casser la jambe ! Nous sommes dans un match amical... l'agressivité, ça va, on sait ce que c'est, mais là, ça va un peu trop loin.
« Le match était très agressif. Vous le savez aussi bien que moi, les équipes sud-américaines sont comme ça. Le fait de savoir qu’il n’y a pas de VAR aide un peu, surtout sur cette dernière action, ce dernier tacle sur Michael Olise… heureusement qu’il a sauté, sinon il n’aurait plus qu’une jambe ! »
La gestion des joueurs face à la pression du club
L'intensité de ce match amical a rappelé pourquoi Deschamps avait choisi de procéder à un tel renouvellement de son effectif. Avec des titres nationaux et européens en jeu, le sélectionneur français est conscient du fragile équilibre entre les obligations internationales et les exigences des clubs de haut niveau. De nombreux joueurs ont été laissés sur le banc précisément pour éviter le genre de choc subi par Olise. « C'est aussi pour cette raison que, d'un point de vue tactique, certains ne sont pas entrés en jeu. Ils ne le pouvaient pas ou cela comportait des risques. À présent, avec la fin de saison des championnats et la Ligue des champions qui approchent… c’est évidemment la période la plus importante pour leurs clubs », a fait remarquer Deschamps.
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Les Bleus trouvent leur rythme avant la Coupe du monde
Malgré les tensions sur le terrain, la France quitte Washington avec de nombreux points positifs après avoir battu le Brésil et la Colombie. Ces résultats constituent un véritable coup de pouce alors que la nation se prépare à l'annonce officielle de la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde, le 14 mai. Pour Deschamps, l'intensité de ces rencontres a constitué un test décisif idéal pour évaluer la force mentale et physique requise pour le tournoi à venir. En dressant le bilan de cette tournée, le sélectionneur s'est montré satisfait de la combativité dont a fait preuve son groupe. « L'envie est là. C'est bien, il y a de la passion, c'est bon pour les joueurs. Cela nous a permis d'avoir deux répétitions de très grande qualité », a-t-il conclu, tournant son attention vers les derniers matchs de préparation prévus en juin.