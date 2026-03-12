Il aurait pu créer la surprise lors de la Coupe du monde dans l'équipe de Julian Nagelsmann : l'attaquant de Bundesliga semble avoir décidé de ne pas rejoindre la DFB

Si le buteur avait continué à se démarquer par ses performances exceptionnelles et ses nouveaux buts lors des dernières semaines de la saison, il aurait été tout à fait possible que le sélectionneur national Julian Nagelsmann envisage une sélection surprise d'Ebnoutalib dans son équipe pour la Coupe du monde. Dans son interview très remarquée accordée au magazine kicker début mars, Nagelsmann a qualifié le poste d'attaquant de « chantier que nous devons au moins terminer ».»

Avec Deniz Undav, le joueur de Stuttgart en grande forme, un titulaire s'impose actuellement dans l'attaque allemande pour la Coupe du monde, et avec Nick Woltemade et Kai Havertz, deux autres attaquants devraient avoir leur ticket pour la phase finale. Mais Nagelsmann souhaite également emmener un numéro 9 puissant et surtout fort dans les airs, ce qui explique pourquoi Niclas Füllkrug (AC Milan), toujours en crise, devrait avoir de bonnes chances. Ebnoutalib aurait pu devenir une alternative à Füllkrug.

Ebnoutalib a grandi à Francfort, sa mère est allemande. Son père Faissal est marocain et est arrivé en Allemagne en 1990. Il a été naturalisé en 1997 et a remporté la médaille d'argent en taekwondo pour l'Allemagne aux Jeux olympiques de Sydney en 2000.