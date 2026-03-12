L'attaquant central de l'Eintracht Francfort, Younes Ebnoutalib, aurait décidé pour l'instant de jouer pour l'équipe nationale marocaine. C'est ce qui ressort d'un article publié dans lejournal Bild.
Il aurait pu créer la surprise lors de la Coupe du monde dans l'équipe de Julian Nagelsmann : l'attaquant de Bundesliga semble avoir décidé de ne pas rejoindre la DFB
Selon cette information, Ebnoutalib devrait être appelé pour la première fois dans l'équipe vice-championne d'Afrique pour les prochains matchs internationaux fin mars. Les Marocains affronteront deux autres participants à la Coupe du monde, l'Équateur (27 mars) et le Paraguay (31 mars).
Tout comme Ebnoutalib, son coéquipier à Francfort, Ayoube Amaimouni-Echghouyab, fera également ses débuts dans l'équipe nationale marocaine, selon le journal Bild. L'attaquant de 21 ans a quitté l'équipe réserve du TSG Hoffenheim pour rejoindre l'Eintracht Francfort au début de l'année et a déjà fait plusieurs apparitions convaincantes pour la SGE, marquant notamment deux buts.
L'ascension fulgurante de Younes Ebnoutalib au rang de joueur international
Ebnoutalib avait autrefois accepté une invitation à rejoindre l'équipe nationale marocaine des moins de 15 ans, mais il n'a disputé aucun match et n'a plus été sélectionné par les Nord-Africains depuis lors. Si l'équipe nationale A est désormais envisagée plus tôt que prévu, c'est grâce aux progrès fulgurants réalisés récemment par le joueur de 22 ans.
Début 2025, il a quitté le FC Gießen, qui évoluait alors en Regionalliga, pour rejoindre le SV Elversberg en 2. Bundesliga, mais il a d'abord dû se contenter d'un rôle de remplaçant derrière Fisnik Asllani dans le club sarrois. Le Kosovar était alors prêté à Elversberg, mais il est désormais titulaire au TSG Hoffenheim. Au cours de la saison actuelle, Ebnoutalib a pris la relève d'Asllani au SVE, marquant douze buts lors de la phase aller de la deuxième division.
Début janvier, il a effectué un transfert très spécial vers l'Eintracht, dans sa ville natale de Francfort, et ses débuts en Bundesliga ont été fantastiques. Début janvier, il a marqué un but remarquable lors du match nul 3-3 à domicile contre le Borussia Dortmund, mais quelques jours plus tard, il s'est déchiré le ligament interne du genou à Stuttgart et est depuis indisponible. Son retour approche, puisque depuis la semaine dernière, Ebnoutalib s'entraîne à nouveau avec l'équipe de la SGE.
Younes Ebnoutalib aurait-il également eu ses chances en Coupe du monde avec la DFB ?
Si le buteur avait continué à se démarquer par ses performances exceptionnelles et ses nouveaux buts lors des dernières semaines de la saison, il aurait été tout à fait possible que le sélectionneur national Julian Nagelsmann envisage une sélection surprise d'Ebnoutalib dans son équipe pour la Coupe du monde. Dans son interview très remarquée accordée au magazine kicker début mars, Nagelsmann a qualifié le poste d'attaquant de « chantier que nous devons au moins terminer ».»
Avec Deniz Undav, le joueur de Stuttgart en grande forme, un titulaire s'impose actuellement dans l'attaque allemande pour la Coupe du monde, et avec Nick Woltemade et Kai Havertz, deux autres attaquants devraient avoir leur ticket pour la phase finale. Mais Nagelsmann souhaite également emmener un numéro 9 puissant et surtout fort dans les airs, ce qui explique pourquoi Niclas Füllkrug (AC Milan), toujours en crise, devrait avoir de bonnes chances. Ebnoutalib aurait pu devenir une alternative à Füllkrug.
Ebnoutalib a grandi à Francfort, sa mère est allemande. Son père Faissal est marocain et est arrivé en Allemagne en 1990. Il a été naturalisé en 1997 et a remporté la médaille d'argent en taekwondo pour l'Allemagne aux Jeux olympiques de Sydney en 2000.
Avec Ebnoutalib ? Le Maroc affronte le Brésil pour son premier match de la Coupe du monde
Pour Nagelsmann, l'option Ebnoutalib est désormais écartée. Les prochains mois montreront s'il pourra jouer un rôle important pour le Maroc lors de la Coupe du monde cet été. La situation chez le favori secret et quatrième de la Coupe du monde 2022 est en train de se réorganiser, car l'équipe s'est récemment séparée de son entraîneur à succès Walid Regragui. L'ancien entraîneur national des moins de 20 ans, Mohamed Ouahbi, a pris la relève environ trois mois avant le début du tournoi et devrait mener les Marocains vers une phase finale couronnée de succès aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Au poste d'attaquant central, les principaux concurrents d'Ebnoutalib sont deux joueurs internationaux confirmés et très expérimentés : Youssef En-Nesyri, qui a récemment quitté Fenerbahçe pour Al-Ittihad en Arabie saoudite, et Ayoub El Kaabi de l'Olympiakos Le Pirée. Avec Hamza Igamane (OSC Lille), un autre adversaire potentiel pour la Coupe du monde est très incertain après avoir subi une grave blessure au ligament croisé lorsde la finale dramatique de la Coupe d'Afrique des nations perdue contre le Sénégal (0-1 après prolongation) à la mi-janvier.
La Coupe du monde commence pour le Maroc par un match d'ouverture difficile contre le Brésil, champion du monde record. Compte tenu des autres adversaires du groupe, l'Écosse et Haïti, l'objectif minimum de la star du PSG Achraf Hakimi et de ses coéquipiers est de se qualifier pour les huitièmes de finale.
Les matchs du Maroc dans la phase de groupes de la Coupe du monde 2026
Date Heure (heure allemande) Match Dimanche 14 juin 0 h Maroc vs Brésil Samedi 20 juin 0 h Maroc vs Écosse Jeudi 25 juin 0 h Maroc vs Haïti