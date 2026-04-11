Après sa belle performance lors de la victoire 5-0 du Bayern à l'extérieur contre le FC St. Pauli en Bundesliga, Musiala a déclaré à Sky, à propos de Kahn, qu'il n'avait « pas lu attentivement ce qu'il avait dit ». Mais refuser n'est pas une option : « Je veux absolument participer à la Coupe du monde. Mon objectif est d’aider l’équipe autant que possible jusqu’à la fin de la saison, puis de porter au maximum l’équipe nationale. »

Contre St. Pauli, il avait déjà démontré son impact : aligné d’entrée par Kompany, il avait ouvert le score de la tête dès l’entame, avant d’ajouter un tir sur le poteau, une passe décisive et plusieurs actions de classe, signant ainsi sa meilleure performance depuis son retour en début d’année.

« C’était un bon match, je m’implique mieux dans le jeu, j’ai marqué un but. Je suis satisfait de ma performance d’aujourd’hui », a déclaré Musiala. « Chaque minute que je passe sur le terrain me fait du bien. J’ai fait un pas en avant, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Je me sens vraiment beaucoup mieux qu’il y a un mois. »

Son partenaire au Bayern et capitaine de la DFB, Joshua Kimmich, a confirmé : « Quand il s’entraîne régulièrement avec nous et qu’il enchaîne les matchs, il reste efficace devant le but, comme aujourd’hui. Il doit encore être capable de répéter cette performance tous les trois jours, mais son état d’esprit a changé récemment : il est désormais plus positif. »