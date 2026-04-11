L’ancien dirigeant du Bayern, Oliver Kahn, a suggéré cette semaine que Musiala pourrait renoncer à la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette hypothèse est liée aux performances du joueur de 23 ans depuis son retour de blessure, contractée lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier.
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« Il aurait pris l’avion pour la Coupe du monde avec un bras et un pied cassés » : Vincent Kompany ne peut réprimer un grand éclat de rire face à la demande de Kahn concernant Musiala
Après sa belle performance lors de la victoire 5-0 du Bayern à l'extérieur contre le FC St. Pauli en Bundesliga, Musiala a déclaré à Sky, à propos de Kahn, qu'il n'avait « pas lu attentivement ce qu'il avait dit ». Mais refuser n'est pas une option : « Je veux absolument participer à la Coupe du monde. Mon objectif est d’aider l’équipe autant que possible jusqu’à la fin de la saison, puis de porter au maximum l’équipe nationale. »
Contre St. Pauli, il avait déjà démontré son impact : aligné d’entrée par Kompany, il avait ouvert le score de la tête dès l’entame, avant d’ajouter un tir sur le poteau, une passe décisive et plusieurs actions de classe, signant ainsi sa meilleure performance depuis son retour en début d’année.
« C’était un bon match, je m’implique mieux dans le jeu, j’ai marqué un but. Je suis satisfait de ma performance d’aujourd’hui », a déclaré Musiala. « Chaque minute que je passe sur le terrain me fait du bien. J’ai fait un pas en avant, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Je me sens vraiment beaucoup mieux qu’il y a un mois. »
Son partenaire au Bayern et capitaine de la DFB, Joshua Kimmich, a confirmé : « Quand il s’entraîne régulièrement avec nous et qu’il enchaîne les matchs, il reste efficace devant le but, comme aujourd’hui. Il doit encore être capable de répéter cette performance tous les trois jours, mais son état d’esprit a changé récemment : il est désormais plus positif. »
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La demande de Kahn concernant Musiala : Kompany ne peut réprimer un éclat de rire
L’entraîneur du FC Bayern, Vincent Kompany, a souligné : « Jamal n’a pas encore retrouvé son niveau, mais ce n’est pas grave. Il revient. Je vous demande d’être patients avec lui, mais il revient. Aujourd’hui, il a fait un bon pas en avant. »
La remarque de Kahn, intervenue après la prestation mitigée de Musiala en tant que remplaçant contre le Real Madrid, a d’abord provoqué l’hilarité de Kompany. Puis l’ancien professionnel a déclaré : « J’ai vu Oliver Kahn une fois à l’entraînement. C’était incroyable. Il aurait pris l’avion pour la Coupe du monde même avec un bras et un pied cassés. C’est un compliment. » Selon lui, le même état d’esprit anime Musiala.
Avant la rencontre, l’expert de Sky Lothar Matthäus avait d’ailleurs affirmé qu’il emmènerait « sans aucune hésitation » Musiala au Mondial. Le joueur le plus capé de l’histoire allemande a rappelé le Mondial 2014, quand Bastian Schweinsteiger, fraîchement remis d’une blessure, avait tout de même fait le voyage sans être à 100 % au départ, avant de monter en puissance et de briller lors de la finale remportée face à l’Argentine.
Matthäus a expliqué : « Oliver Kahn n’a même pas manqué une seule séance d’entraînement. Et maintenant, il dit à un joueur, deux mois et demi avant la Coupe du monde, qu’il devrait renoncer à y participer. Pour moi, c’est une déclaration incompréhensible et inutile. »
Les statistiques de Jamal Musiala cette saison
Interventions : 14 14 Sorties de plus de 90 minutes 1 Temps de jeu 559 Buts 4 Passes décisives 3