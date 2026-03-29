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« Il aurait été possible de prolonger le contrat de Lionel Messi » - L'ancien président du FC Barcelone révèle qui est responsable du départ du plus grand joueur argentin de tous les temps
Messi a quitté Barcelone pour le PSG en 2021 en tant que joueur libre
Le Barça avait espéré à un moment donné que le détenteur de huit Ballons d’Or accepterait de jouer gratuitement, alors que le club cherchait à redresser ses finances, mais aucun accord n’a pu être conclu. Les liens qui l’unissaient depuis toujours aux Blaugrana ont été rompus, et une relation professionnelle autrefois harmonieuse s’est détériorée.
Depuis lors, seules de brèves visites à Barcelone ont eu lieu, Messi ayant récemment pu jeter un œil en secret aux travaux de rénovation effectués au Camp Nou. Il n’a pas honoré ce stade de sa présence depuis son départ pour la France, malgré divers appels en faveur d’un retour émouvant – soit en héros de retour, soit lors d’un match amical.
Joan Laporta n'a pas été en mesure d'organiser un tel événement, tout en admettant avoir perdu contact avec Messi au fil des ans. L'actuel dirigeant du Camp Nou a laissé entendre que Bartomeu et l'ancienne direction du Barça étaient responsables du départ de Messi, car ils ont présidé à une ère de ruine financière.
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Qui est responsable du départ de Messi de Barcelone ?
Bartomeu a réfuté ces allégations, déclarant à propos du régime dirigé par Laporta : « S’ils avaient fait ce qu’il fallait faire, il aurait été tout à fait possible de prolonger le contrat de Leo Messi et de recruter des joueurs. »
Il a ajouté : « Ce n’était pas la faute de l’héritage, mais plutôt celle du fair-play financier, car le nouveau conseil d’administration a gonflé les pertes à 555 millions d’euros. Lorsque la Liga a reçu ces chiffres, elle a décidé de procéder à un deuxième audit et a conclu que les pertes n’étaient pas celles déclarées, car il existait des provisions s’élevant à 283 millions d’euros. Mais le Barça a décidé de s’en tenir à sa proposition, la Liga a appliqué les règles, et le club a écopé d’une sanction au titre du fair-play financier dont, à ce jour, il ne s’est toujours pas remis. »
Bartomeu a ajouté que Messi avait été traité injustement lorsqu’il a été poussé vers la sortie, ses exploits records pour Barcelone étant appelés à résister à l’épreuve du temps : « Messi était sous-payé par rapport à ce qu’il apportait, tant sur le plan sportif, financier que commercial. Il aurait adoré faire partie du renouveau de l’équipe, aux côtés de ces jeunes joueurs que nous avons aujourd’hui, qui font également partie de cet héritage légendaire, mais il a été laissé partir, et cela n’a pas pu se faire. »
Les difficultés financières rencontrées par le géant de la Liga, le FC Barcelone
C'est Bartomeu qui a empêché Messi de partir lors du tristement célèbre « épisode du burofax » de 2020, au cours duquel la superstar argentine avait exprimé son désir de quitter Barcelone. Il en a finalement été empêché, mais la pandémie de Covid-19 a rendu la situation de plus en plus difficile pour les clubs du monde entier.
Au sujet des défis auxquels il a dû faire face pour tenter de conserver intacte une équipe pleine de stars, Bartomeu a déclaré : « En mars 2020, le confinement a commencé et, à ce moment-là, les recettes se sont taries. Nous avons donc convenu d’une réduction de salaire de 14 % avec les joueurs, ce qui a permis d’économiser 90 millions d’euros.
« Nous avons discuté avec Procicat, qui nous a assuré que nous pourrions certainement rouvrir le stade pour la nouvelle saison, mais en août, ils nous ont dit que ce ne serait pas possible. Nous avons donc informé les joueurs que leurs salaires seraient réduits de 20 %. C’est là que la situation a atteint son paroxysme, car ils ont refusé.
« Nous avons donc dû entamer des négociations. Seuls quatre joueurs ont déclaré : « Nous voulons le faire, nous voulons aider ». Un nouveau contrat a été rédigé pour eux, selon lequel ils gagneraient moins les deux premières années et davantage les deux dernières. »
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Messi continue sur sa lancée avec l'Inter Miami en tant que MVP de la MLS
Le Barça n'a finalement pas pu empêcher Messi de partir ; le plus grand joueur sud-américain de tous les temps a quitté le club avec 672 buts et 34 trophées à son actif. À 38 ans, il évolue désormais au sein de l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup, et s'est imposé comme le MVP incontesté du football américain.