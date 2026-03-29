« Il aurait été possible de prolonger le contrat de Lionel Messi » - L'ancien président du FC Barcelone révèle qui est responsable du départ du plus grand joueur argentin de tous les temps

Le Barça avait espéré à un moment donné que le détenteur de huit Ballons d’Or accepterait de jouer gratuitement, alors que le club cherchait à redresser ses finances, mais aucun accord n’a pu être conclu. Les liens qui l’unissaient depuis toujours aux Blaugrana ont été rompus, et une relation professionnelle autrefois harmonieuse s’est détériorée.

Depuis lors, seules de brèves visites à Barcelone ont eu lieu, Messi ayant récemment pu jeter un œil en secret aux travaux de rénovation effectués au Camp Nou. Il n’a pas honoré ce stade de sa présence depuis son départ pour la France, malgré divers appels en faveur d’un retour émouvant – soit en héros de retour, soit lors d’un match amical.

Joan Laporta n'a pas été en mesure d'organiser un tel événement, tout en admettant avoir perdu contact avec Messi au fil des ans. L'actuel dirigeant du Camp Nou a laissé entendre que Bartomeu et l'ancienne direction du Barça étaient responsables du départ de Messi, car ils ont présidé à une ère de ruine financière.