Pour sa 500e apparition sous le maillot rouge et blanc, l’attaquant de 35 ans a offert à Ademola Lookman une passe décisive dès la 21e minute, permettant à l’Atlético de battre Gérone 1-0 lors de l’avant-dernier acte de Liga. Ce caviar, son 100e service victorieux pour le club, vient enrichir un palmarès statistique déjà étoffé de 212 buts. Bien que ses coéquipiers Thiago Almada et Marc Pubill aient tenté de lui offrir un dernier but en fin de match, la sortie de conte de fées a finalement échappé à l’attaquant légendaire. Il a toutefois reçu un adieu mémorable au Metropolitano, ponctué d’une cérémonie spéciale organisée après la rencontre en l’honneur du vainqueur de la Coupe du monde.







