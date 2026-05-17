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« Il aurait dû remporter le Ballon d’Or ! » – Antoine Griezmann a offert sa 100e passe décisive sous le maillot de l’Atlético de Madrid lors de son dernier match à domicile, juste avant son départ pour la MLS, tandis que Jan Oblak menait les hommages
Un moment de pur magie au Metropolitano
Pour sa 500e apparition sous le maillot rouge et blanc, l’attaquant de 35 ans a offert à Ademola Lookman une passe décisive dès la 21e minute, permettant à l’Atlético de battre Gérone 1-0 lors de l’avant-dernier acte de Liga. Ce caviar, son 100e service victorieux pour le club, vient enrichir un palmarès statistique déjà étoffé de 212 buts. Bien que ses coéquipiers Thiago Almada et Marc Pubill aient tenté de lui offrir un dernier but en fin de match, la sortie de conte de fées a finalement échappé à l’attaquant légendaire. Il a toutefois reçu un adieu mémorable au Metropolitano, ponctué d’une cérémonie spéciale organisée après la rencontre en l’honneur du vainqueur de la Coupe du monde.
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Oblak rend un hommage émouvant à une icône qui s’en va
Oblak, son coéquipier de longue date, a été l’un des premiers à souligner l’impact considérable qu’a eu Griezmann à l’Atlético. Le gardien slovène n’a pas mâché ses mots : « Je suis heureux d’avoir pu profiter de ces années à ses côtés. Il aurait dû remporter un Ballon d’Or. Il lui reste encore de nombreuses années à passer aux États-Unis. »
Une ère glorieuse prend fin dans la capitale espagnole.
Le départ imminent de cet attaquant emblématique vers Orlando City, dans le cadre d'un transfert gratuit, marque la fin d'une époque légendaire. Arrivé à l'Atlético en provenance de la Real Sociedad en 2014 pour 54 millions d'euros, il s'est rapidement imposé comme une star mondiale. Après un transfert très médiatisé de 120 millions d'euros vers le FC Barcelone en 2019, puis un retour sous forme de prêt dans l'équipe de Diego Simeone en 2021, il a finalement signé un transfert définitif de 22 millions d'euros pour retrouver son club « chez lui ». Au cours de ses deux passages, Griezmann a contribué aux conquêtes de l'Europa League, de la Supercoupe d'Espagne et de la Supercoupe de l'UEFA.
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Quelle est la suite ?
Dimanche prochain, l’Atlético de Madrid se rendra à Villarreal pour un match décisif dans la course à la troisième place. De son côté, Gérone est engagé dans une lutte acharnée pour éviter la relégation. Actuellement 18e avec 40 points, l’équipe de Michel doit s’imposer à domicile face à Elche pour dépasser ses rivaux et se maintenir en Liga.