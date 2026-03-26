« Il aurait dû être titularisé plus souvent qu'il ne l'a été » - Freddy Adu s'inquiète du manque de temps de jeu de Cavan Sullivan au sein du Philadelphia Union

Il sera un joueur plus mûr et plus aguerri lorsque ce changement aura lieu, et l'Union devrait encore profiter de ce talent précoce pendant un certain temps. En font-ils assez pour faire progresser Sullivan, alors que des rivaux comme les New York Red Bulls accordent régulièrement du temps de jeu à des adolescents tels que Julian Hall, Adri Mehmeti et Matthew Dos Santos cette saison ?

Lorsque cette question a été posée à Adu, l’ancien international américain – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via https://casinostreamers.com/ – a déclaré : « Je pense effectivement qu’il aurait dû débuter plus de matchs qu’il ne l’a fait. À ce stade, en tout cas. Je pense qu’il a besoin de cette expérience. Il doit savoir ou apprendre comment devenir un titulaire régulier dans une équipe. Dans une équipe professionnelle, je dirais.

« Il est évidemment titulaire régulier quand il joue avec l’équipe junior de son club et aussi avec l’équipe nationale junior, etc. Mais c’est différent quand on affronte des hommes d’âge mûr pour qui c’est un métier, qui ont des enfants, qui ont une famille à charge. C’est différent. Ils ont travaillé toute leur vie pour en arriver là. Donc, en tant que jeune joueur, il faut apprendre à être un titulaire régulier. Apprendre à faire tout ce qu’il faut pour aider l’équipe à gagner.

« Parfois, quand on est un jeune joueur, qu’on a un grand nom et qu’on nous fait jouer, il y aura des matchs – il y en aura même beaucoup, en fait – où l’on devra jouer d’une manière à laquelle on n’est peut-être pas habitué, car c’est ce dont l’équipe a besoin pour avoir les meilleures chances dans ce match en particulier. »

Adu a poursuivi : « Je pense effectivement que Philadelphie fait attention à ne pas lui en demander trop pour l’instant. Je le pense vraiment. Mais je pense qu’il y a une façon de s’y prendre. Et Philadelphie a raison d’être prudente. Je veux dire, c’est une situation unique. Mais il y a une façon de faire ça.

« Je pense que, sur une série de 10 matchs, il pourrait être titularisé quatre à six fois. Et peut-être le faire entrer en cours de jeu pour jouer une demi-heure ou les 20 dernières minutes du match, etc. Mais il a besoin de cette expérience. Je pense qu’entrer en cours de jeu demande un état d’esprit complètement différent de celui d’un titulaire. »