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« Il aurait dû être titularisé plus souvent qu'il ne l'a été » - Freddy Adu s'inquiète du manque de temps de jeu de Cavan Sullivan au sein du Philadelphia Union
Quel âge avait Sullivan lors de ses débuts en MLS ?
Sullivan a fait ses débuts chez les seniors en juillet 2024, à l'âge incroyable de 14 ans et 293 jours. Une telle entrée en scène a naturellement suscité un vif intérêt, les événements en Amérique du Nord captivant l'imagination d'un public mondial.
Il en allait de même pour Adu, qui a fait ses débuts avec le D.C. United au même âge que Sullivan – avec 20 ans d'écart entre ces deux records. Il est notoirement difficile de répondre aux attentes, le talent naturel n'étant pas une garantie de succès tout au long d'une carrière.
Sullivan est toutefois considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs et continue de faire des progrès impressionnants, fort de son transfert futur vers le géant de la Premier League, Manchester City.
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Adu explique pourquoi Sullivan devrait avoir plus de temps de jeu
Il sera un joueur plus mûr et plus aguerri lorsque ce changement aura lieu, et l'Union devrait encore profiter de ce talent précoce pendant un certain temps. En font-ils assez pour faire progresser Sullivan, alors que des rivaux comme les New York Red Bulls accordent régulièrement du temps de jeu à des adolescents tels que Julian Hall, Adri Mehmeti et Matthew Dos Santos cette saison ?
Lorsque cette question a été posée à Adu, l’ancien international américain – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via https://casinostreamers.com/ – a déclaré : « Je pense effectivement qu’il aurait dû débuter plus de matchs qu’il ne l’a fait. À ce stade, en tout cas. Je pense qu’il a besoin de cette expérience. Il doit savoir ou apprendre comment devenir un titulaire régulier dans une équipe. Dans une équipe professionnelle, je dirais.
« Il est évidemment titulaire régulier quand il joue avec l’équipe junior de son club et aussi avec l’équipe nationale junior, etc. Mais c’est différent quand on affronte des hommes d’âge mûr pour qui c’est un métier, qui ont des enfants, qui ont une famille à charge. C’est différent. Ils ont travaillé toute leur vie pour en arriver là. Donc, en tant que jeune joueur, il faut apprendre à être un titulaire régulier. Apprendre à faire tout ce qu’il faut pour aider l’équipe à gagner.
« Parfois, quand on est un jeune joueur, qu’on a un grand nom et qu’on nous fait jouer, il y aura des matchs – il y en aura même beaucoup, en fait – où l’on devra jouer d’une manière à laquelle on n’est peut-être pas habitué, car c’est ce dont l’équipe a besoin pour avoir les meilleures chances dans ce match en particulier. »
Adu a poursuivi : « Je pense effectivement que Philadelphie fait attention à ne pas lui en demander trop pour l’instant. Je le pense vraiment. Mais je pense qu’il y a une façon de s’y prendre. Et Philadelphie a raison d’être prudente. Je veux dire, c’est une situation unique. Mais il y a une façon de faire ça.
« Je pense que, sur une série de 10 matchs, il pourrait être titularisé quatre à six fois. Et peut-être le faire entrer en cours de jeu pour jouer une demi-heure ou les 20 dernières minutes du match, etc. Mais il a besoin de cette expérience. Je pense qu’entrer en cours de jeu demande un état d’esprit complètement différent de celui d’un titulaire. »
Les défis auxquels sont confrontés Sullivan et d'autres jeunes prodiges
Même si Sullivan est tout à fait capable de jouer un rôle décisif, il est conscient que son développement ne peut – et ne doit – pas être précipité. Il arrivera toutefois un moment où ce processus devra être accéléré.
Adu a ajouté, à propos des défis auxquels Sullivan est confronté pour tenter de s'imposer comme titulaire : « En tant que jeune joueur, tu entres en jeu dans les 20 dernières minutes environ et tu dois vraiment rattraper le rythme et la vitesse du match.
Et c’est difficile d’avoir un impact de cette manière, car il faut un peu de temps pour s’y adapter. Et parfois, les situations varient. Parfois, le match exige que, si quelqu’un se blesse et que tu entres en jeu, tu doives aider l’équipe à défendre et à protéger l’avance. Ou tu dois aider l’équipe à essayer de marquer un but. Ou tu dois aider l’équipe à conserver la possession du ballon. Il y a tellement de scénarios possibles. Et en tant que joueur, c’est tout simplement difficile.
« Mais quand on est titulaire régulier, quand on devient titulaire régulier, notre façon de penser est complètement différente. C’est comme si on se disait : « Bon, on y va dès le début, on est prêts. » Tu sais, tu es sur le terrain avec tout le monde. Tu apprends en jouant en tant que titulaire, tu apprends vraiment à faire la différence en tant que titulaire. »
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En 2026, le Philadelphia Union aura besoin d'un coup de pouce
L'Union aurait bien besoin d'un sursaut d'inspiration, car elle reste sans victoire et sans aucun point après cinq matchs disputés en ce début de saison 2026 de la MLS, ce qui la maintient ancrée en bas du classement de la Conférence Est.
L'heure de Sullivan viendra, cela ne fait aucun doute ; il doit simplement faire preuve de patience et se tenir prêt pour le moment où son heure de gloire arrivera. Si ce faux départ ne peut être rapidement corrigé à Philadelphie, la confiance sera probablement accordée à une superstar montante, et ce, plus tôt que tard.