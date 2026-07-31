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« Il aura les huissiers à sa porte ! » : Cole Palmer plaisante en disant que son nouveau coéquipier à Chelsea, Morgan Rogers, risque une action en justice à cause d’une célébration déposée comme marque
Palmer lance un avertissement amusé sur sa célébration
Palmer a adressé un avertissement plein d'humour à son nouveau coéquipier de Chelsea, Rogers, au sujet de leur célèbre célébration de but « à froid ». Rogers a récemment bouclé un transfert record pour le club de 117 millions de livres sterling à Stamford Bridge en provenance d'Aston Villa, retrouvant ainsi dans l'ouest de Londres son ancien coéquipier au centre de formation.
Les deux stars offensives effectuent fréquemment ce geste iconique après avoir trouvé le chemin des filets. Cependant, Palmer a officiellement déposé la célébration comme marque auprès de l'Office britannique de la propriété intellectuelle l'an dernier, ouvrant la voie à un potentiel conflit de célébration entre les deux Anglais.
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« Il aura les huissiers à sa porte ! »
Interrogé lors de la tournée de pré-saison de Chelsea en Australie pour savoir si les deux joueurs avaient discuté de celui qui détenait les droits exclusifs sur ce geste iconique, Palmer a balayé toute tension potentielle d’un rire, en lançant une menace comique au sujet de sa propriété légale de la célébration.
« Nous n’en avons jamais parlé. C’est comme ça. Lui le fait. Moi aussi », a expliqué Palmer lorsqu’il a été interrogé sur la situation, comme le rapporte talkSPORT. « J’ai déposé la marque, donc s’il essaie de faire quoi que ce soit, il aura les huissiers à sa porte. Non, on le fera ensemble. »
Réunis après leurs débuts à Manchester City
Les deux joueurs ont d’abord été formés ensemble à Manchester City avant le départ de Rogers pour Middlesbrough en 2023, après une succession de prêts. Palmer a lui aussi rejoint Chelsea le même été, prenant la Premier League d’assaut avec 22 buts et 11 passes décisives lors d’une sensationnelle première saison. Même si Rogers a techniquement été le premier à effectuer le geste « cold » lors d’un match professionnel, la marque officielle déposée par Palmer lui donne le droit de s’en vanter sur le plan légal.
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Rogers se prépare à rejoindre le groupe de pré-saison
Rogers n’a pas encore officiellement rejoint le reste de l’effectif de Chelsea en tournée après avoir représenté l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026. L’ancien joueur d’Aston Villa a bénéficié de quelques jours de repos supplémentaires après ses performances en sélection avant de commencer à travailler avec ses nouveaux coéquipiers.
Les supporters de Chelsea attendront désormais avec impatience le moment où les deux joueurs partageront la pelouse lors de la campagne à venir. Palmer ayant confirmé qu’ils avaient l’intention de célébrer ensemble, les fans peuvent s’attendre à des célébrations « cold » en duo à Stamford Bridge cette saison.
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