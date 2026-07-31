« Il aura les huissiers à sa porte ! »

Palmer a adressé un avertissement plein d'humour à son nouveau coéquipier de Chelsea, Rogers, au sujet de leur célèbre célébration de but « à froid ». Rogers a récemment bouclé un transfert record pour le club de 117 millions de livres sterling à Stamford Bridge en provenance d'Aston Villa, retrouvant ainsi dans l'ouest de Londres son ancien coéquipier au centre de formation.

Les deux stars offensives effectuent fréquemment ce geste iconique après avoir trouvé le chemin des filets. Cependant, Palmer a officiellement déposé la célébration comme marque auprès de l'Office britannique de la propriété intellectuelle l'an dernier, ouvrant la voie à un potentiel conflit de célébration entre les deux Anglais.